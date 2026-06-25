Avertisment pentru FCSB după plecarea lui Darius Olaru: „Nu există jucător ca el”

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Gică Craioveanu (58 de ani) crede că FCSB va avea o misiune foarte dificilă în a-l înlocui cu brio în această vară pe Darius Olaru (28 de ani), transferat recent în Belgia, la Royale Union Saint-Gilloise, în schimbul sumei de trei milioane de euro. Fostul fotbalist de la Universitatea Craiova este de părere că în prezent echipa roș-albastră nu dispune de un jucător care să fie capabil să umple golul lăsat de internaționalul român.

De ce crede Gică Craioveanu că FCSB va avea o mare problemă după plecarea lui Darius Olaru

Fostul atacant l-a catalogat pe Olaru drept cel mai bun jucător al celor de la FCSB în ultimele sezoane, alături de Florin Tănase. Astfel, a opinat că sunt șanse mari ca fosta campioană a României să resimtă foarte dur în stagiunea viitoare , bineînțeles în cazul în care cei de acolo nu vor reuși în cele din urmă să aducă în această fereastră de mercato pe acea poziție un alt fotbalist, în mod evident care să poată să îndeplinească sarcinile pe care până acum le avea Darius Olaru.

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„Trebuie să astupe (n.r. FCSB) gaura lăsată de Olaru. Olaru a fost cam cel mai important jucător, alături de Tănase, în ultima perioadă la FCSB. Olaru, un jucător foarte bun. Acum o să-i vadă lipsa FCSB-ul. La FCSB nu există jucător ca el. N-ai cum”, a spus Gică Craioveanu, potrivit

Andrei Vochin este de aceeași părere

și a apreciat că cei de la FCSB nu ar trebui să încerce să îl înlocuiască pe cu Florin Tănase sau Juri Cisotti, ci printr-un fotbalist nou, care să fie transferat în această vară, bineînțeles după o analiză atentă întocmită de către departamentul de scouting:

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„(…) Adevărata mutare a verii nu este în teren. Este în birou. FCSB nu are nevoie doar de un jucător care să producă aproape cât Olaru. Are nevoie de unul care și acum, dar și peste trei ani, să producă mai mult. Iar un asemenea fotbalist nu se află astăzi nici în primul 11, nici pe banca de rezerve. El trebuie găsit. De aceea, urmașul lui Darius Olaru nu este nici Florin Tănase. Nu este nici Juri Cisotti.

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Urmașul lui Darius Olaru este departamentul de scouting al FCSB. Dacă acesta își va face treaba la nivelul la care a făcut-o atunci când l-a adus pe Olaru de la Gaz Metan, fosta campioană va continua să câștige. Dacă nu, abia acum va începe să înțeleagă cât de important a fost jucătorul care tocmai a plecat”.