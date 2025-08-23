Sport

Avertisment pentru FCSB înainte de returul cu Aberdeen: “Într-o zi bună, îi bat pe Celtic!”

Giovanni Becali a oferit, în direct la „DON Giovanni”, un avertisment pentru FCSB înaintea returului cu Aberdeen de joi, 28 august.
Iulian Stoica
23.08.2025 | 17:35
Avertisment pentru FCSB înaintea returului cu Aberdeen. Sursă foto: Colaj Fanatik

Meciul tur dintre Aberdeen și FCSB, din play-off-ul de calificare în „Faza Ligii” UEFA Europa League s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Roș-albaștrii pleacă cu prima șansă în retur, partida urmând să se dispute în România, pe „Arena Națională”.

Giovanni Becali, avertisment pentru FCSB înainte de returul cu Aberdeen

În ciuda faptului că a condus cu 0-2, FCSB s-a trezit egalată în ultimele minute ale întâlnirii din Scoția. În economia rezultatului a contat foarte mult și eliminarea lui Juri Cisotti, din minutul 39.

În cadrul „DON Giovanni”, Ioan Becali a mărturisit că o vede favorită pe FCSB la calificare, însă avertizează că Aberdeen poate face surpriza dacă jucătorii lui Elias Charalambous nu vor trata duelul serios. Totodată, impresarul a amintit de eliminarea „omului nr 1”, Juri Cisotti, și a transmis că echipa lui Gigi Becali nu stă în calitățile jucătorului italian.

„(n.r. – FCSB-ul se califică?) Cred că da! Nu mai e Aberdeen-ul care a fost odată, dar să nu uităm că Aberdeen i-a bătut pe Celtic. Când te prinde într-o zi slabă… Dai gol repede, iese omul numărul 1 al lui Gigi, Cisotti.

„Bat în lemn! Să nu piardă calificarea din cauză că nu joacă Cisotti”

(n.r. – Ești puțin ironic cu Cisotti) Sunt ironic, Gigi are alți jucători importanți acolo, pe care nu îi vede și nu îi laudă așa cum îl laudă pe Cisotti. În sfârșit, e un jucător util care își face treaba, dar să vorbești așa de el… Când tu ai alții acolo care îți fac treabă.

Doamne ferește, bat în lemn, să nu cumva să piardă calificarea din cauză că nu joacă Cisotti. Nu e ca și cum nu joacă în campionat, ci în cupele europene.

Au un australian de origine sârbească ei și un stângaci. Cred că o să vină 50.000 de persoane pe stadion, FCSB își vede de drumul ei în grupa Europa League, nu se mai gândește la 4-5 milioane, ci la 10-12 milioane”, a declarat Giovanni Becali.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
