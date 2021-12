Avertisment pentru Florin Tănase: „Dacă pleacă în Arabia, adio echipa națională!”

Ilie Dumitrescu l-a lăudat pe Florin Tănase, despre care a spus că este inteligent și că are execuții fantastice, însă îi lipsește viteza pentru a prinde un transfer într-un campionat puternic din Europa.

Helmut Duckadam crede că Florin Tănase poate face performanță în țările arabe și să strângă mulți bani, ceea ce îl va ajuta în viață.

Avertisment pentru Florin Tănase

Florin Tănase a fost avertizat de Helmut Duckadam în privința unei plecări în țările arabe, FANATIK, fiind convins că nu va mai fi selecționat la naționala României.

Ilie Dumitrescu a spus despre Florin Tănase că dacă ar fi avut viteză, ar fi putut spera la un transfer într-un campionat puternic al Europei:

„Tănase e un jucător fantastic, dacă avea și viteză ajungea într-un campionat puternic. El are execuție, are inteligență, are multe calități, dar nu are acea viteză de care este nevoie într-un campionat de top din Europa”.

„Eu sper să plece, nu cred că poate să se ducă la o echipă din campionatele tari din Europa, pentru că nu a devenit nici titular la națională, cum spunea și Ilie că nu are acea viteză care contează”, a spus Helmut Duckadam, la TV .

În actualul sezon, Florin Tănase a înscris nouă goluri și a oferit patru pase decisive dintr-un total de 19 meciuri pentru FCSB, în toate competițiile.

27 de ani a împlinit Florin Tănase pe 30 decembrie

5.500.000 de euro este cota de piață a lui Florin Tănase, conform transfermarkt.com

„Tănase poate acumul sume frumoase!”

Helmut Duckadam a continuat și crede că în țară după experiența în țările arabe, ci va rămâne acolo și va strânge sume bune de bani, dar a spus și cine trebuie să îi ia locul la FCSB:

„Are inteligența de care are nevoie pentru a face performanță la echipele din Arabia și de a acumula sume frumoase.

Totuși, înseamnă un adio pentru echipa națională dacă pleacă acolo”, a mai spus Helmut Duckadam.

„Octavian Popescu trebuie să îi ia locul, el știe să joace în spatele atacantului. Așa ca lider, cred că Darius Olaru ar trebui să devină motorul echipei”, a mai spus „Eroul de la Sevilla”.