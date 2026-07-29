Semnal de alarmă pentru Gică Hagi, cu două luni înaintea primului meci oficial de la revenirea pe banca naționalei

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Cu două luni înaintea meciului cu Suedia, Gică Hagi a primit un semnal de alarmă din analizele jucătorilor de la Campionatul Mondial. Acolo, francezul Kylian Mbappé a fost cel mai rapid jucător și a atins, în timpul unui sprint, viteza de 37,61 de kilometri la oră.

Al doilea cel mai rapid fotbalist de la Cupa Mondială va fi adversarul României

În 2018, el a atins o viteză maximă de 44,7 km/h, în timpul unui contraatac care s-a încheiat cu un gol. O surpriză în acest top este însă prezența suedezului Anthony Elanga.

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Atacantul lui Newcastle United, în vârstă de 24 de ani, a fost al doilea cel mai rapid om de la Cupa Mondială, unde Suedia nu a impresionat, deși a avut un atac de peste 180 de milioane de euro – Elanga (32 milioane de euro) – Isak (85 milioane de euro) – Gyokeres (65 milioane euro).

Prestația lui Elanga și în special rapiditatea lui sunt un semnal de alarmă pentru . Regele a condus România în cele două amicale în luna iunie: 1-1 în Georgia și 2-1 cu Țara Galilor, la București.

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Anthony Elanga putea juca pentru Anglia sau Camerun, dar a ales Suedia

Anthony Elanga este unul dintre suedezii de import. S-a născut la Malmo, din părinți camerunezi, dar s-a mutat în Anglia, la 12 ani. Tatăl său a jucat pentru naționala Camerunului, la Cupa Mondială din 1998, iar mama sa a fost de asemenea jucătoare de națională.

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Elanga putea juca pentru oricare dintre cele trei naționale – Camerun, Anglia, Suedia – dar a ales-o pe cea din urmă, deși la seniori, el a jucat numai în Anglia, pentru Manchester United, Nottingham Forrest și Newcastle United. El are 34 de selecții și 8 goluri la naționala Suediei, marcând de două ori la Cupa Mondială – un gol contra Olandei și unul contra Japoniei. Elanga a înscris mai mult decât Isak sau Gyokeres, care au terminat Cupa Mondială cu doar câte un gol marcat.

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Cei mai rapizi fotbaliști de la Cupa Mondială

Mbappé (Franța), 37,61 km/h

Elanga (Suedia) 37,16 km/h

Van de Ven (Belgia), 36,77 km/h

Bos (Australia), 36,67 km/h

Haaland (Norvegia), 36,52 km/h

Khusanov (Uzbekistan), 36,46 km/h

Barcola (Franța), 36,32 km/h

Spence (Anglia), 36,22 km/h

Theo Hernandez (Franța), 36,17 km/h

Semedo (Portugalia), 35,90 km/h

Programul României în Liga Națiunilor