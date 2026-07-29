Semnal de alarmă pentru Gică Hagi, cu două luni înaintea primului meci oficial de la revenirea pe banca naționalei

Cu două luni înaintea meciului cu Suedia, Gică Hagi a primit un semnal de alarmă din analizele jucătorilor de la Campionatul Mondial. Acolo, francezul Kylian Mbappé a fost cel mai rapid jucător și a atins, în timpul unui sprint, viteza de 37,61 de kilometri la oră.
Pentru Mbappe nu e ceva nou să alerge cu viteze remarcabile. În 2018, el a atins o viteză maximă de 44,7 km/h, în timpul unui contraatac care s-a încheiat cu un gol. O surpriză în acest top este însă prezența suedezului Anthony Elanga.
Atacantul lui Newcastle United, în vârstă de 24 de ani, a fost al doilea cel mai rapid om de la Cupa Mondială, unde Suedia nu a impresionat, deși a avut un atac de peste 180 de milioane de euro – Elanga (32 milioane de euro) – Isak (85 milioane de euro) – Gyokeres (65 milioane euro).
Prestația lui Elanga și în special rapiditatea lui sunt un semnal de alarmă pentru Gică Hagi, care va debuta oficial pe banca naționalei chiar contra Suediei, pe 25 septembrie, la Stokholm. Regele a condus România în cele două amicale în luna iunie: 1-1 în Georgia și 2-1 cu Țara Galilor, la București.
Anthony Elanga este unul dintre suedezii de import. S-a născut la Malmo, din părinți camerunezi, dar s-a mutat în Anglia, la 12 ani. Tatăl său a jucat pentru naționala Camerunului, la Cupa Mondială din 1998, iar mama sa a fost de asemenea jucătoare de națională.
Elanga putea juca pentru oricare dintre cele trei naționale – Camerun, Anglia, Suedia – dar a ales-o pe cea din urmă, deși la seniori, el a jucat numai în Anglia, pentru Manchester United, Nottingham Forrest și Newcastle United. El are 34 de selecții și 8 goluri la naționala Suediei, marcând de două ori la Cupa Mondială – un gol contra Olandei și unul contra Japoniei. Elanga a înscris mai mult decât Isak sau Gyokeres, care au terminat Cupa Mondială cu doar câte un gol marcat.
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