Avertisment pentru naționala României: „Lituania este stilul lui Dan Petrescu!”

naționala României va juca luni seară acasă contra Lituaniei. „Tricolorii” au fost avertizați în legătură cu stilul de joc al adversarilor.

Atenție „tricolori”: „Lituania este stilul lui Dan Petrescu!”

Giedrius Arlauskis, fostul portar care a jucat în Liga 1, a vorbit despre naționala Lituaniei și felul în care abordează jocurile. Fostul jucători lituanian a transmis care sunt punctele tari ale echipei conduse de tehnicianul Edgaras Jankauskas.

Mai exact, Lituania se aseamănă cu fostul său antrenor, Dan Petrescu. Arlauskis a dezvăluit că stilul de joc al naționalei baltice are trăsături asemănătoare cu cel practicat de „Bursuc”.

„La ce fotbal avem și la ce fotbal joacă România, dacă intră serios, Lituania nu are nicio șansă. Diferența e foarte mare. Noi am avut niște momente mai bune, dar naționala Lituaniei intră cu mentalitatea de a nu lua prea multe goluri.

Ciprioții au venit puțin ‘speriați de bombe‘ și au fost prea domni, au avut prea mult respect. Ei (n.r. naționala Lituaniei) suferă forate mult la toate capitolele.

(n.r. ce calitățăi au) Bătaie. Adică se luptă, sunt niște luptători. Mai puțin fotbal. Băieții se luptă să prindă un transfer mai bun, dar ca individualitate, nu avem jucători așa cum are România. O fază fixă, o minge lungă, adică stilul lui Dan Petrescu”, a spus Giedrius Arlauskis, la

Mircea Lucescu vrea sprijin total din partea suporterilor

Naționala României vrea o nouă victorie și să acumuleze astfel 6 puncte după primele două etape din Liga Națiunilor.

„Eu nu mai am emoții. Am șansa să am la dispoziție băieți receptivi. E meritul celor care i-au crescut. Dacă am oameni educați, pot face rezultate, pentru că atunci vor fi disciplinați, se pot concentra.

Asta e cel mai greu, să te concentrezi. Jucătorii simt prezența publicului. Sper ca suporterii din țară să lasă orgoliile de o parte și să susțină naționala”, a spus Mircea Lucescu la conferința de presă.