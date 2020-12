Sorin Cârțu lansează un avertisment pentru Octavian Popescu și implicit FCSB, cu privire la tentațiile capitalei și modul în care noul star de la echipa roș-albastră își va gestiona cariera.

Octavian Popescu (18 ani), este deja ajuns la vârsta optimă pentru a se afirma, mijlocașul FCSB-ului dovedind în sezonul actual că este gata să facă pasul în fotbalul mare.

Fotbalistul a sosit de la Craiova în acest an, iar Sorin Cârțu, președintele alb-albaștrilor, consideră că tânărul fotbalist poate avea un viitor strălucit dacă va evita anumite tentații.

Avertisment pentru Octavian Popescu și FCSB: „Stați să vedem. Bucureștiul e periculos”

“Eu l-am văzut cu mult timp înainte. Stai să vedem dacă ajunge chiar un mare fotbalist, pentru că are etape multe de trecut. Dacă e băiat serios, cuminte și face abstracție de tot ce înseamnă București, poate ajunge mare, are calități.

Bucureștiul e periculos. Uită-te la Man când a venit, a venit cu părinții, cu tatăl lui și uite ce ascensiune are copilul, e cuminte. Nu poți să stai nici ușă de biserică, ești fotbalist, nu poți intra într-un vestiar și să nu mergi și într-un bar, într-o discotecă”, a declarat Sorin Cârțu la Digisport.

Octavian Popescu este cotat la 350.000 de euro pe piața transferurilor în acest moment. În sezonul actual, acesta a bifat 11 apariții pentru FCSB, în toate competițiile, statistica indicând 3 pase de gol.

Oficialul Universității Craiova regretă plecarea lui Popescu la FCSB

Deasmenea Sorin Cârțu s-a arătat nemulțumit de cât de ușor Craiova a renunțat la Ovidiu Popescu. În opinia acestuia trebuia găsită o modalitate în care cle două părți să ajungă la o înțelegere pentru a continua împreună: “Din punctul meu de vedere, este o rană. Sunt supărat că nu m-au ascultat în iunie, când eu am insistat pentru copilul ăsta. Eu l-am văzut înaintea lui Pițurcă.

Am avut o discuție cu Mihai Rotaru imediat după ce l-am văzut. De când s-a făcut contractul, a fost o mică greșeală, care a fost exploatată apoi.La viziunea pe care o am la tineret, pentru că eu atunci am spus că ăsta se face fotbalist, trebuia să fi mers pe experiența mea.

Dar știi cum, banii nu sunt la mine, dar am un dram de supărare. Nu îmi cade bine când îl văd la FCSB”, a spus Sorin Cârțu.

