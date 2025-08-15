Avertisment pentru părinți: cardurile educaționale de 500 de lei expiră în curând. Până când mai pot fi cheltuiți banii

Ministerul Educației anunță că banii de 500 de lei de pe cardurile educaționale mai pot fi folosiți doar până la 31 august 2025. Ajutorul a fost acordat pentru achiziția de rechizite și alte produse de care au nevoie copiii la școală sau la grădiniță. În anul școlar 2024 – 2025, un număr de 670.000 de preșcolari și elevi au beneficiat de acest sprijin.

Cardurile educaționale de 500 de lei expiră în curând

Măsura are scopul de a-i ajuta pe copiii din medii defavorizate, pentru și a sprijini accesul la educație. Potrivit legislației în vigoare, sumele nefolosite până la termen vor fi retrase automat din conturi de către emitenții cardurilor și nu vor mai putea fi utilizate ulterior.

Ministerele fac apel la părinți să folosească aceste fonduri din timp pentru a cumpăra rechizitele necesare noului an școlar. Finanțarea vine din Programul Incluziune și Demnitate Socială și va fi acordată și în anii următori, pentru a asigura acces egal la educație pentru toți copiii din România.

„Astfel, sumele care nu vor fi utilizate până la data de 31 august 2025 vor fi retrase automat din conturi de către emitenții cardurilor și nu vor mai putea fi folosite de către beneficiari. În acest context, MIPE și Ministerul Educației și Cercetării fac un apel către părinți să achiziționeze din timp rechizitele necesare pentru noul an școlar, valorificând fondurile europene alocate pentru a susține educația copiilor.

Finanțarea acestei măsuri este asigurată din Programul Incluziune și Demnitate Socială, gestionat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care va continua să acorde acest sprijin și în următorii ani școlari, pentru a garanta accesul egal la educație pentru toți copiii din România”, se arată într-un comunicat transmis de Ministerul Educației.

Cine sunt beneficiarii tichetelor educaționale

Fonduri europene de 120 milioane de euro, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, sunt alocate anual pentru sprijinirea copiilor din medii defavorizate, înscriși în învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial.

Sprijinul se acordă prin intermediul unor tichete sociale pe suport electronic, în valoare de 500 lei/copil/an școlar, acordate într-o tranșă unică, pe o perioadă de patru ani școlari. Banii pot fi folosiți doar pentru rechizite și articole de îmbrăcăminte necesare frecventării școlii sau grădiniței.

Cum se folosesc voucherele educaționale

Beneficiarii acestor tichete sunt copiii din familii cu venit mediu net lunar pe membru de familie de maximum 50% din salariul minim brut pe țară, calculat în luna iulie a fiecărui an, precum și copiii preșcolari care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar.

care vând articole școlare și vestimentație. Nu se poate retrage numerar, nu se poate preschimba suma în bani și nu se oferă rest în numerar la cumpărături. Fondurile sunt valabile pe durata anului școlar în care au fost acordate, iar sumele nefolosite până la termenul-limită stabilit sunt retrase automat.