Avertisment pentru românii care pleacă în Grecia cu mașina: ”Atenţie în Atena! Spărgătorii sunt mână în mână cu poliția”

Cu toții așteptăm vacanțele planificate cu săptămâni sau chiar luni înainte, pentru a ne bucura de câteva zile de relaxare binemeritată la munte sau la malul mării. Pe meleaguri autohtone, lucrurile sunt întotdeauna mai simple; când treci dincolo de graniță, trebuie să te aștepți că nu întotdeauna totul va merge ca pe roate.

Ideal e să cunoști specificul regiunii în care mergi și să fii la curent cu obiceiurile oamenilor. Ce nu vei reuși însă, ca turist străin, este să ai parte de rezolvări rapide la probleme serioase pe care le poți întâmpina. Una dintre aceste probleme este furtul din mașini. FANATIK îți prezintă ce se întâmplă în Atena, una dintre destinațiile preferate de românii care își fac concediile în această perioadă.

Pe Facebook a apărut o postare a domnului Marius Bjr, care îi îndeamnă pe conaționali să aibă grijă unde își parchează mașina, dacă nu vor să se trezească fără bunuri din interior și cu un geam spart.

”Va dau un sfat, macar voi sa fiți mai vigilenți ca noi (am fost, dar nu destul), atentie in Atena daca sunteti cu masina personala sau inchiriata, parcati doar in parcari cu paznic, pare mai rau ca in Favele aici”, este debutul mesajului, prin care românii sunt atenționați să parcheze doar în spații amenajate.

Ghinionul lui Marius Bjr s-a petrecut nu în miez de noapte, așa cum ai crede că se dau spargerile auto. Acesta spune că a pățit-o ziua în amiaza mare și chiar într-o zonă foarte aglomerată. Ba mai mult, în apropierea unui bancomat supravegheat de două camere video.

”Masina parcata in zona Monastiraki,langa un bancomat cu 2 camere, sparta ziua in aglomeratie intensa, 30 de minute am lipsit de langa masina”, continuă mesajul românului păgubit.

”Poliția tratează totul ca pe ceva banal”

Mai rău decât furtul în sine este faptul că, dacă ajungi în această situație, ai șanse mici spre zero să îți mai recuperezi ceva din bunurile pierdute. Poliția se confruntă cu astfel de cazuri pe bandă rulantă, iar agenții nu par prea dornici să investigheze astfel de situații.

Având în vedere că domnul Marius Bjr stătea la coadă după alte persoane care aveau aceeași problemă, e posibil să fie mult prea multe astfel de spargeri și poliția să fie depășită.

”Politia trateaza totul ca ceva banal, la sectie am stat la coada dupa alte 3 persoane care au patit acelasi lucru si agentul cam ne-a dat de inteles la toti sa ne luam adio de la bunurile furate. ATENTIE IN ATENA!” concluzionează conaționalul.

Există, însă, și o altă teorie cu privire la atitudinea polițiștilor, detaliată de un alt român ce a comentat la această postare. Metoda furturilor din mașini nu este nici de ieri, nici de azi, iar poliția ar avea chiar un interes direct în ceea ce se întâmplă:

”Este veche metoda. Cam de 15-16 ani. Spărgătorii sunt mana în mana cu politia. Politia greacă tratează totul cu sictir. Sa nu va mai plangeți de politia română”, este mesajul postat de Gheorghe Serbann. Acesta este întărit și de răspunsul lui Nikol Angel, care spune că ”asa este, stau in Grecia de 29 de ani. si sunt foarte dezamagita de politia greaca”

Spre deosebire de alte momente în care conaționalii s-au luat la mișto unii pe alții în comentarii sau l-au criticat pe păgubit, cel mai important fiind acela de a nu lăsa lucrurile la vedere.

Sigur, acesta este un sfat după care trebuie să ne ghidăm întotdeauna, indiferent că ne parcăm mașina într-o periferie a unei capitale străine sau în buricul târgului din București.

”Pai e regula general-valabila, sa nu lași lucruri de valoare la vedere! Le puteați pune in portbagaj, daca nu e combi!” este sfatul unui comentator.

Bunurile lăsate la vedere, raiul hoților din mașini

”Ai lasat geanta ghiozdan la vedere ? Daca da asa se intampla, nu trebuie lasat nimic la vedere chiar daca nu sunt bunuri , geamul se sparge foarte repede daca stii cu ce si in 2-5 min a disparut. o vecina a lasat o geanta pe scaunul din dreapta si a intrat la non stop sa cumpere ceva si cand s-a intors geam spart, geanta lipsa”, a postat un alt comentator.

Totuși, pentru unii, o astfel de soluție poate da greș. O altă româncă a relatat cum i s-au furat bunuri direct din portbagajul încuiat. Din fericire pentru ea și din păcate pentru hoți, aceștia au furat doar rufe murdare: ”Și eu am pățit o in Atena. ne au deschis portbagajul și au furat o geanta cu lucruri care erau de băgat la mașina de spălat, cred că le-a cazut nasul.”

Mai problematic decât furtul banilor sau al bunurilor este furtul actelor. Și mai rău este faptul că, după spusele unor români pățiți, poliția greacă nu își face treaba nici la acest capitol și completează eronat procesele verbale, profitând de faptul că românii nu înțeleg ce scrie în aceste documente.

Astfel, dintr-o reclamație de pașaport furat, te poți trezi că ți s-a completat de fapt că ”ți-ai pierdut pașaportul”, așa cum a pățit o concetățeană: ”Si noua ne-au spart geamul si au furat pasapoartele in Atena acum 3 ani, iar politia a scris in procesul verbal ca le-am pierdut. Fiind in limba greaca nu ne-am dat seama, iar pentru CASCO ne-au cerut traducerea procesului verbal, unde nu scria nimic legat de spargere sau distrugere.” Aceeași româncă prezintă și tupeul hoțului care a dat spargerea: ”Am avut camera in masina si am vazut intreaga scena, cum a operat si chiar ca s-a intors dupa un timp si a mai cautat.”

Unde ajung lucrurile furate și în ce e investit ”profitul”

Mai rău este că nu doar automobilele sunt țintele hoților, ci și autocarele agențiilor de turism. Un alt român semnalează această problemă și chiar subliniază că nu e un caz singular: ”In urma cu doua saptamani, in aceeasi zona, a fost spart autocarul agentiei de turism cu care eram in vacanta. Au spart usa si au oprit imediat camera. Au luat borseta cu toate documentele soferului (avea si bani), un rucsac si o poseta. Dupa doua zile am aflat ca acelasi lucru s-a mai intamplat si in cazul altor doua autocare.”

În fine, un alt român comentează despre soarta lucrurilor pe care le fură spărgătorii de mașini din Atena. Acesta completează și cu detalii despre ceea ce fac hoții cu banii, anume că își întrețin viciul drogurilor: ”Cred că știu unde îți poți găsi bunurile de vânzare. Menandru cu Sofocleus, nu departe de locul unde ți s-a întâmplat pocinogul. Sunt “junkies” care fac găinării pentru a-și lua doza zilnică de amfetamină. “Glass” cum îi zic ei. Cunosc foarte bine zona aceea.”