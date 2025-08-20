News

Avertisment pentru șoferi: cod galben de ceață în trei județe. Se circulă cu vizibilitate redusă

ANM a emis cod galben de ceață în trei județe, iar vizibilitatea e redusă. Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență
Andreea Stanaringa
20.08.2025 | 07:33
Avertisment pentru soferi cod galben de ceata in trei judete Se circula cu vizibilitate redusa
Cod galben de ceață în trei județe din România. Sursa foto: Unsplash/Colaj Fanatik

Este cod galben de ceață în trei județe, iar pe șosele se circulă cu vizibilitate redusă. Autoritățile au emis un avertisment pentru șoferi, care trebuie să circule cu prudență.

Cod galben de ceață în trei județe: recomandările polițiștilor pentru șoferi

Au fost emise mai multe avertizări de cod galben de ceață de către meteorologii de la ANM, fiind afectate trei județe din România. În acest context, polițiștii au emis un avertisment pentru conducătorii auto.

Pe mai multe artere rutiere din județele Neamț și Suceava, se circulă în condiții de ceață, iar vizibilitatea este redusă. “Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că se circulă în condiţii de ceaţă pe multe artere rutiere din judeţele Neamţ şi Suceva, vizibilitatea în trafic fiind redusă la sub 200 metri şi izolat sub 50 metri”, a transmis Centrul Infotrafic.

Polițiștii le recomandă șoferilor să reducă viteza și să folosească sistemele de iluminare în mod corespunzător. Totodată, șoferii trebuie să păstreze o distanță mai mare între autovehicule și să evite depășirile riscante dacă vizibilitatea este diminuată. În plus, au fost emise recomandări și pentru pietoni.

“Pietonilor le recomandăm să-şi sporească atenţia şi să traverseze doar prin locuri marcate şi semnalizate corespunzător şi după ce sunt siguri că intenţia lor a fost observată de conducătorul auto. Este recomandat să evite, pe cât posibil, folosirea părţii carosabile noaptea şi în condiţii de vizibilitate redusă”, mai precizează Centrul Infotrafic.

Lista zonelor afectate de ceață

Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări de cod galben pentru zona depresionară a județului Harghita. Avertizarea este valabilă miercuri, 20 august, între orele 6:15 și 9:00. “Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.”, precizează ANM.

Va fi ceață și în zona localităților Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc și Racu.

De asemenea, tot miercuri, până la ora 8:00, codul galben de ceață este valabil și pentru județele Neamț și Suceava. Din județul Neamț sunt vizate localitățile Borca, Poiana Teiului și Suceava.

În județul Suceava, este vorba despre Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Broșteni, Vama, Vatra Moldoviței, Fundu Moldovei, Frumosu, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Crucea, Iacobeni, Sadova, Poiana Stampei, Cârlibaba, Breaza, Coșna și Ciocănești.

Andreea Stanaringa
Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
