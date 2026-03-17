Sport

Avertisment pentru suporterii români care se vor deplasa la Istanbul: „Sunt sfătuiți să evite”. Ce a transmis MAE înainte de barajul Turcia – România

Ministerul Afacerilor Externe a oferit o reacție cu privire la posibila amânare a barajului Turcia - România și a transmis mai multe recomandări suporterilor români care vor face deplasare la Istanbul.
Bogdan Ciutacu, Bogdan Mariș
17.03.2026 | 23:25
EXCLUSIV FANATIK
Ce recomandări a transmis MAE suporterilor români care vor face deplasarea în Turcia. FOTO: Sport Pictures / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Turcia s-a numărat printre țările afectate de atacurile iraniene după startul războiului declanșat de SUA și Iran, însă, din câte se pare, barajul pe care România urmează să îl dispute pe 26 martie la Istanbul nu este în pericol. MAE a oferit o reacție pentru FANATIK cu privire la acest aspect și a transmis mai multe recomandări fanilor care vor face deplasarea.

Barajul Turcia – România, amânat? Ce a transmis MAE

Meciul dintre Turcia și România, care ar urma să se dispute la Istanbul pe 26 martie, de la ora 19:00, nu pare a fi în pericol de amânare. „În ceea ce privește o eventuală amânare a meciului de fotbal Turcia – România, programat la Istanbul la data de 26 martie 2026, menționăm că o astfel de decizie revine organizatorilor competiției, respectiv forurilor fotbalistice competente, în conformitate cu regulamentele în vigoare și în coordonare cu autoritățile statului gazdă.

ADVERTISEMENT

Având în vedere că meciul face parte din calendarul competițional internațional și este organizat sub egida FIFA, orice decizie privind desfășurarea sau reprogramarea acestuia poate fi adoptată exclusiv de organizatori, în urma consultărilor cu autoritățile competente din Turcia”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe în răspunsul oferit pentru FANATIK. De la declanșarea războiului din Iran, mai multe rachete au fost interceptate în spațiul aerian al Turciei.

MAE, recomandări pentru fanii români care se vor deplasa în Turcia

În acest context, MAE a transmis și unele recomandări fanilor care se vor deplasa la Istanbul pentru semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială dintre Turcia și România. „În prezent, situația de securitate în Republica Turcia este stabilă. Cu toate acestea, având în vedere evoluțiile de securitate din regiune, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români care intenționează să se deplaseze în Turcia, să urmărească informațiile și recomandările autorităților locale și să manifeste prudență în deplasări.

ADVERTISEMENT
Totodată, cetățenii români sunt sfătuiți:
– să evite deplasările în sud-estul Turciei, inclusiv în zonele de frontieră cu Iran, Irak și Siria;
– să evite demonstrațiile și marile aglomerări;
– să verifice statusul zborurilor;
– să respecte recomandările autorităților.

ADVERTISEMENT

MAE reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia ‘Călătoreşte informat’, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie. Totodată, cetățenii români care călătoresc în Turcia pot apela telefonic Ambasada României la Ankara și Consulatele Generale ale României din Istanbul și Izmir prin intermediul Centrului de Contact și Suport pentru Cetățenii Români din Străinătate, care funcționează în regim de permanență, la numerele +903124477920; +902123583541; +902123580516; +902123583537, +902324650579”, a transmis Ministerul, în exclusivitate pentru FANATIK.

  • 2130 de bilete au fost puse la dispoziția fanilor români pentru meciul de la Istanbul
  • 2013 este anul în care România a obținut ultima victorie contra Turciei
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
George Pușcaș, șocat de ce a găsit la Dinamo: ”Nu mă așteptam la...
iamsport.ro
George Pușcaș, șocat de ce a găsit la Dinamo: ”Nu mă așteptam la asta!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!