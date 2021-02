Avertisment pentru tinerii cu Covid-19: „Nu aveau nimic la tomograf, după 5 zile plămânul era afectat 40%”

Cristian Oancea, manager Spital „Victor Babeș” din Timișoara, este optimist la un an de la izbucnirea pandemiei de Covid-19 din țara noastră.

Oancea crede că omenirea își va putea relua viața normală datorită vaccinării, însă a subliniat că mutațiile suferite de virus pot complica mult situația.

În acest sens, Oancea a remarcat că există un număr tot mai mare de persoane tinere care par sănătoase, dar se trezesc în timp scurt că au plămânii afectați de această boală.

Avertismentul medicului Cristian Oancea

„Sistemul sanitar a făcut față, am ținut piept cu oarecare succes. Felicit toți colegii implicați în această muncă. Avem încredere că vom duce la capăt această luptă cu acest virus care are tot felul de mutații. Sper să avem energia necesară și să reîncepem să ne reluăm viețile normale”, a punctat Oancea.

Mutațiile suferite de virus în această perioadă au creat o situație îngrijorătoare: tinerii infectați cu Covid par într-o stare bună, însă boala se agravează în termen scurt și plămânii pot fi afectați până la 40%

„Avem tot mai mulți pacienți tineri, cu vârste de 30 și ceva de ani, care nu aveau nimic pe tomograf și după 5 zile era afectat plămânul 40%”, a completat Oancea.

De asemenea, medicul Oancea a îndemnat populația să se vaccineze, pentru a trece cât mai rapid peste pandemie: „Solidaritatea trebuie să ne definească și să ne vaccinăm. Ne rămâne întipărit în suflet speranța când pacienții se internează și vor să se facă bine”.

În urmă cu un an Oancea nu era atât de optimist precum e în prezent. „Noi nu mai avem locuri, am dus la Arad pacienții care necesitau terapie intensivă. Am ajuns la aproape de maxim, inclusiv cu paturile de interne.

Dacă nu ne vom trezi în al 13-lea ceas, nu știm unde o să ajungem. Nu mai avem cu ce să facem față. În acest moment, capacitatea e la maxim.

Dacă mai avem azi cazuri de terapie intensivă nu știm unde să le trimitem. Ne trebuie soluții rapide de la o zi la alta. Dacă ne menținem pe 4.000 de cazuri, săptămâna asta vom fi plini, vom ajunge în situația în care trebuie să alegem pacienții. De săptămâna aceasta, la asta se va ajunge”, explica managerul Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara.