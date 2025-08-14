Avertisment pentru toţi turiştii. Ce au pățit patru tineri din România într-o stațiune cunoscută din Bulgaria: „Direct cu pumnul în față. Nu am pățit în viața mea așa ceva”

Patru tineri aflați în vacanță în stațiunea bulgară Sunny Beach au fost atacați, pe 2 august, de un grup de șase-șapte bărbați, care le-au furat o borsetă cu documente și bunuri personale. Incidentul a avut loc în zona centrală, lângă Valhala Club, în jurul orei 22:00.

ADVERTISEMENT

Ce au pățit patru tineri din România aflați în vacanță în Bulgaria

Pe Forum Bulgaria de pe Facebook, unul dintre tineri, de altă naționalitate dar student în România, a povestit cum a început totul. Potrivit acestuia, unuia dintre tineri pe stradă, moment în care un bărbat de 35-40 de ani a început să țipe la ei.

„I-am zis sorry, we are leaving` și am început să iau șervețele să curăț, dar el tot a continuat. Atunci, un prieten de-al meu l-a întrebat: Cine ești, polițist sau ce, că e strada publică?` . El a zis da, polițist` , iar când i s-a cerut legitimația, a zis îți dau acum` și i-a dat direct un pumn în față”, a povestit tânărul.

ADVERTISEMENT

Imediat după au apărut și alți agresori care au continuat să îi bată pe tineri. Tinerii au încercat să fugă și nu au ripostat, însă borseta unuia dintre ei, care conținea documente, cheile de la mașină și alte obiecte, a dispărut. Ulterior, câteva acte au fost găsite pe plajă, dar permisul de conducere nu a mai fost găsit.

Au fost bătuți și jefuiți. Un polițist român i-a ajutat

Victimele au rămas încă trei zile în Bulgaria doar pentru a rezolva situația la Poliție, însă susțin că nu au fost ajutați de oamenii legii din Bulgaria. Totuși, aceștia au avut noroc și au dat de un polițist din România care i-a ajutat.

ADVERTISEMENT

„Am stat trei zile acolo, dar numai după povestea asta am mai rămas. La secția de poliție era plin de cazuri, era un domn polonez care fusese bătut în fața soției și copilului, ziua, nu seara, și multe alte povești. Poliția de acolo nu te ajută cu nimic, vrea doar să scape de tine și să pleci. Dacă nu era domnul polițist din România, nu cred că făceau nimic pentru noi. Au găsit până la urmă trei dintre agresori”, a mai scris bărbatul pe Facebook.

ADVERTISEMENT

„Nu sunt un om care caută probleme. Nu am pățit în viața mea așa ceva”

Student la medicină în ultimul an, în România, tânărul spune că nu a mai trecut niciodată printr-o asemenea experiență și că este prima și ultima dată când . De asemenea, bărbatul a lansat un semnal de alarmă și pentru ceilalți turiști care vor să se ducă în vacanță în acea stațiune.

ADVERTISEMENT

„Eu nu sunt un om care caută probleme, sunt student la medicină în anul terminal și n-am pățit așa ceva în viața mea. Am vrut doar să le explic oamenilor să aibă grijă acolo. Nu înseamnă neapărat că o să ai și tu o astfel de experiență, dar am zis să povestesc ce am văzut. Pentru mine e prima și ultima dată când merg în Bulgaria, atât”, a mai explicat acesta.