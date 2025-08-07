Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Avertisment pentru Universitatea Craiova înaintea duelului cu Spartak Trnava: „Căpitanul face diferenţa!”

Universitatea Craiova e avertizată de un fost jucător din Bănie înainte de meciul tur cu Spartak Trnava. Mesajul pentru „lei”.
Bogdan Ciutacu
07.08.2025 | 16:25
Avertisment pentru Universitatea Craiova inaintea duelului cu Spartak Trnava Capitanul face diferenta
EXCLUSIV FANATIK
Universitatea Craiova, pusă în gardă de Paul Papp înainte de „dubla” cu Spartak Trnava. Sursă foto: colaj Fanatik

Universitatea Craiova se pregătește de duelul împotriva cehilor de la Spartak Trnava din turul trei preliminar al UEFA Europa Conference League. Paul Papp, detalii la FANATIK SUPERLIGA.

Universitatea Craiova, semnal de alarmă înainte de „dubla” cu Spartak Trnava

Fostul stoper al Craiovei speră că atât Universitatea Craiova, cât și FCSB și CFR Cluj vor reuși să se califice: „Sunt partide foarte grele și orice se poate întâmpla. Fotbalul a dovedit-o de multe ori că nu mai există echipe mici, echipe mari și pot fi surprize. Eu le țin pumnii și sper să scoată rezultate pozitive pentru că să nu uităm că joacă pentru fotbalul românesc, avem nevoie de coeficient și suntem toți români. 

Paul Papp, fundașul central al celor de la Petrolul Ploiești i-a văzut la lucru pe cehi într-un meci de pregătire în această vară: „Am stat în tribună, eram în procesul de recuperare. O echipă bună, care joacă un 3-5-2 și trebuie să fie atenți”.

Jucătorul în vârstă de 35 de ani a vorbit și despre cel mai periculos jucător al lui Spartak Trnava: „Îl au pe căpitanul de echipă care nu e rău. Face diferența, apoi mijlocul care e destul de puternic”. 

Universitatea Craiova e văzută favorită de Paul Papp cu Spartak Trnava: „Mirel Rădoi știe ce are de făcut”

Paul Papp e convins că oltenii se pot califica: „Cred că mister Mirel Rădoi știe ce are de făcut, el i-a studiat și eu le țin pumnii. Atât le spun, că e o echipă care trebuie luată în serios și trebuie să fie atenți. Le urez baftă la toate echipele care sunt în Europa. 

Eu pe Craiova i-am văzut, Spartak Trnava era în pregătire. Normal că pot merge toate trei mai departe. Numai că trebuie să fie atenți, să dea totul pe teren și sunt sigur că vor reuși”. 

Universitatea Craiova – Spartak Trnava se joacă joi, 7 august, ora 21:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Partida se va juca cel mai probabil cu casa închisă și va fi transmisă în direct de Digi Sport 1.

Universitatea Craiova, informații despre Spartak Trnava de la Paul Papp

Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
