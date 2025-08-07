Avertisment pentru Universitatea Craiova înaintea duelului cu Spartak Trnava: „Căpitanul face diferenţa!”

din turul trei preliminar al UEFA Europa Conference League. Paul Papp, detalii la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova, semnal de alarmă înainte de „dubla” cu Spartak Trnava

speră că atât Universitatea Craiova, cât și FCSB și CFR Cluj vor reuși să se califice: „Sunt partide foarte grele și orice se poate întâmpla. Fotbalul a dovedit-o de multe ori că nu mai există echipe mici, echipe mari și pot fi surprize. Eu le țin pumnii și sper să scoată rezultate pozitive pentru că să nu uităm că joacă pentru fotbalul românesc, avem nevoie de coeficient și suntem toți români.

Paul Papp, fundașul central al celor de la Petrolul Ploiești i-a văzut la lucru pe cehi într-un meci de pregătire în această vară: „Am stat în tribună, eram în procesul de recuperare. O echipă bună, care joacă un 3-5-2 și trebuie să fie atenți”.

ADVERTISEMENT

Jucătorul în vârstă de 35 de ani a vorbit și despre cel mai periculos jucător al lui Spartak Trnava: „Îl au pe căpitanul de echipă care nu e rău. Face diferența, apoi mijlocul care e destul de puternic”.

Universitatea Craiova e văzută favorită de Paul Papp cu Spartak Trnava: „Mirel Rădoi știe ce are de făcut”

Paul Papp e convins că oltenii se pot califica: „Cred că mister Mirel Rădoi știe ce are de făcut, el i-a studiat și eu le țin pumnii. Atât le spun, că e o echipă care trebuie luată în serios și trebuie să fie atenți. Le urez baftă la toate echipele care sunt în Europa.

ADVERTISEMENT

Eu pe Craiova i-am văzut, Spartak Trnava era în pregătire. Normal că pot merge toate trei mai departe. Numai că trebuie să fie atenți, să dea totul pe teren și sunt sigur că vor reuși”.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova – Spartak Trnava se joacă joi, 7 august, ora 21:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Partida se va juca cel mai probabil cu casa închisă și va fi transmisă în direct de Digi Sport 1.

ADVERTISEMENT