Avertisment pentru Universitatea Craiova înaintea meciului cu Hapoel Beer Sheva: ”Sunt mai buni ca noi”

Oltenii au trecut de Zorya Luhansk în turul 3 preliminar, după o prestație entuziasmantă la pe banca tehnică.

Universitatea Craiova, avertizată înaintea confruntării cu Hapoel Beer Sheva

Optimismul a cuprins pe toată lumea la Universitatea Craiova și cuvântul de ordine este calificarea în grupele Conference League, însă Robert Niță avertizează că Hapoel Beer Sheva este o formație greu de învins.

”Fotbalul din Israel este peste cel de la noi. Noi nu mai avem porțile deschise nici acolo! Sunt mai buni ca noi! Nu există în Israel jucători neplătiți, iar contractele sunt garantate de cei de la Federație. În România, doar două-trei echipe nu au probleme.

În acest context, m-a mirat ce a spus domnul Sorin Cârțu, că Universitatea Craiova are un culoar favorabil în Conference League. Nu le va fi ușor! Să nu uităm că au eliminat-o pe Lugano cu o dublă victorie”, a declarat Niță, pentru .

Diferențele dintre fotbalul românesc și cel israelian

Fostul atacant a vorbit despre faptul că în Israel patronii nu se bagă peste munca antrenorilor și a dezvăluit că în acest moment Hapoel Beer Sheva are la conducere o doamnă care și-a propus să facă lucruri mărețe la formația israeliană.

”Spre deosebire de ceea ce se întâmplă în România, ei sunt foarte corecți, profesioniști, au disciplina muncii. Atunci când am jucat eu la Beer Sheva, patronul n-a fost niciodată în vestiar.

Iar când am plecat din Israel, mi-au dat un salariu în plus, erau mândri că a jucat un străin la ei. În plus, am primit și o cupă din partea lor. Între timp, clubul a fost vândut către o doamnă foarte ambițioasă”, a mai spus Robert Niță.

Universitatea Craiova, obligată să joace la Drobeta-Turnu Severin

se va juca pe 18 și pe 25 august. Turul va avea loc în România, iar returul în „Țara Sfântă”. La meciul de acasă, oltenii vor avea dezavantajul de a evolua pe teren neutru. Prima manșă nu se va juca în Craiova, pe stadionul ”Ion Oblemenco”, ci pe arena din orașul unde s-a născut antrenorul Mirel Rădoi, Drobeta-Turnu Severin.

Universitatea Craiova nu va putea să îi primească pe israelieni în Bănie, deoarece începând de vineri, 12 august, până pe 30 septembrie pentru organizarea și desfășurarea festivalului muzical ”IntenCity”, unde vor cânta artiști celebri precum DJ Snake, Jason Derulo, Afrojack, Luis Fonsi, Clean Bandit, Paul van Dyk sau Natti Natasha.