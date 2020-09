Avertisment pentru Universitatea Craiova: „Meciul cu Voluntari este de două ori mai greu decât cel cu Viitorul” Exclusiv

Cu un moral bun după victoria lejeră în fața formației FC Viitorul Constanța, Universitatea Craiova țintește a patra victorie consecutivă în campionat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Oltenii primesc vizita lui FC Voluntari, iar duelul de pe „Ion Oblemenco” nu se anunță deloc ușor pentru Bancu și compania. Mihai Teja a creat o echipă redutabilă.

Un fost jucător al Craiovei are un avertisment pentru Universitatea și cataloghează meciul cu Voluntari ca fiind de două ori mai greu decât jocul cu Viitorul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Avertisment pentru Universitatea Craiova: „Meciul cu Voluntari este două ori mai greu decât cel cu Viitorul”

Trupa lui Mihai Teja a strâns șapte puncte în actualul sezon. Ilfovenii au învins cu 2-1 pe Gaz Metan Mediaș și FCSB și au remizat alb cu UTA Arad. Mihăiță Pleșan, fostul căpitan al Universității Craiova, îi avertizează pe „juveți” de pericolul numit FC Voluntari:

„Meciul cu FC Voluntari este foarte greu, o partidă de două ori mai grea decât cea cu Viitorul. Mie mi se pare echipa lui Teja foarte interesantă, chiar joacă fotbal. Cred că Voluntari are cea mai bună echipă de când este în prima ligă. E posibil ca ei să facă o surpriză foarte plăcută în actualul sezon, chiar să prindă play-off-ul,” a spus fostul mijlocaș pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Un merit important îl are antrenorul Teja, consideră Pleșan. Mihai Teja a fost urmașul lui Bergodi, pe banca echipei din Ilfov: „Mihai Teja a schimbat ce era de schimbat la FC Voluntari. Abia a început campionatul, vedem ce se întâmplă cu FC Voluntari, ce face Bergodi. Voluntari e o nucă tare, chiar îmi e frică de partida asta. De Viitorul nu îmi era, dar, acum, va fi foarte greu. ”

„Nu e presiune acum, că e început de campionat, dar vom vedea ce va fi. Jocul Universității Craiova mi se pare ușor de citit, din păcate. E ușor de blocat. Nu mi se pare că antrenorul Cristiano Bergodi a venit cu ceva nou, poate chiar cu Papură jucau mai frumos. Mi se pare că defensiva încă are probleme, nu este la nivelul care trebuie, chiar dacă au fost transferați jucători, vedem dacă își revine și Papp,” a mai adăugat Mihăță Pleșan.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pleșan s-a retras din fotbal în 2014, la 31 de ani, iar ultima echipă la care a evoluat a fost Universitatea Craiova, formație pe care a ajutat-o să promoveze în primul eșalon, fiind și căpitan al echipei.

Mihai Teja vrea să se ridice la nivelul Universității Craiova

Chiar dacă FC Voluntari joacă foarte bine în noul an competițional, Mihai Teja rămâne prudent și consideră că Universitatea Craiova are un nivel superior în joc: „Ne aşteaptă un meci foarte greu, cu o echipă în formă, care are 3 victorii din tot atâtea meciuri. Au un antrenor foarte bun care cunoaşte acest grup pe care îl avem la Voluntari. A lucrat aici. Joacă pe teren propriu şi va încerca să câştige. Pe de altă parte şi noi vrem să mergem la Craiova nu doar pentru o simplă excursie, ci să dăm tot ce avem mai bun.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sper să luăm puncte. Sunt meciuri frumoase în care întâlneşti adversari buni, se joacă pe un teren foarte bun şi trebuie să fim concentraţi pentru acest meci. Ne-am dori să rămânem pe acelaşi loc în clasament. Chiar dacă deocamdată nu ne uităm la clasament, încercăm să câştigăm puncte, să scoatem maximum din ceea ce putem. La sfârşit vrem să ne uităm la clasament şi să fim pe locuri fruntaşe, aşa cum am făcut şi anul trecut. Ne aşteaptă un meci greu cu cel mai în formă adversar şi vrem să ne ridicăm la acelaşi nivel,” a spus tehnicianul lui FC Voluntari.

În sezonul trecut, Universitatea Craiova și Voluntari s-au întâlnit de trei ori. De două ori în campionat și un duel a avut loc în Cupa României. Știința s-a impus de fiecare dată. Pe 30 august 2019, Avto a deschis scorul pentru ilfoveni, dar Valentin Mihăilă și Mihai Roman au punctat pentru olteni și au adus victoria.

ADVERTISEMENT

În returul de pe „Ion Oblemenco”, pe 14 decembrie, s-a consemnat același scor. La fel, Voluntari a deschis scorul, Papazoglou fiind cel care aducea speranța în tabăra oaspeților, dar Cicâldău și Bălașa au întors scorul. Între cele două meciuri s-a jucat și duelul din Cupa României, atunci când a fost 4-1 pentru Universitatea. Mihăilă, cu o dublă, Cicâldău și Ioniță erau marcatorii Craiovei, iar singura reușită a Voluntariului a fost un autogol al lui Ivan Martic. De remarcat că Bergodi a fost pe banca tehnică a ilfovenilor în toate cele trei jocuri.