Avertisment privind încălzirea globală. Omenirea este aproape de o ”catastrofă” climatică

Fenomenele meteo extreme au provocat un dezastru inimaginabil, în ultimele săptămâni. După inundațiile masive din Germania, au urmat incendii severe în Grecia, Turcia, Siberia și Statele Unite.

Alok Sharma, ministrul britanic responsabil cu cea de-a 26-a Conferință a ONU privind (COP26), avertizează că eșecul acțiunilor comune va avea consecințe ”catastrofale” pentru omenire, scrie CNN.

Acesta a transmis că discuțiile anuale, care vor avea loc în Glasgow, în noiembrie, vor reprezenta una din ultimele șanse de a limita și de a salva vieți, conform Observatornews.

Ministru Britanic, despre încălzirea globală: ”Nu ne putem permite să așteptăm doi ani, cinci ani, 10 ani – acum este momentul”

IPCC (autoritatea științifică globală privind schimbările climatice) a avertizat în trecut că lumea trebuie să își reducă până în 2030 dependența de combustibilii fosili.

Acest lucru este necesar pentru a împiedica planeta să atingă pragul crucial de creștere a temperaturilor medii cu 1,5 grade Celsius peste nivelul preindustrial, conform sursei citate.

”Acesta va fi cel mai puternic avertisment de până acum asupra modului în care comportamentul uman accelerează în mod alarmant încălzirea globală și de aceea COP26 trebuie să fie momentul în care obținem acest lucru.

Nu ne putem permite să așteptăm doi ani, cinci ani, 10 ani – acum este momentul “, a spus Alok Sharma.

Comentariile lui Sharma au venit cu o zi înainte ca IPCC să lanseze un nou raport concludent privind schimbările climatice provocate de om.

Dacă lucrurile nu se ameliorează există riscuri de secetă extremă, incendii și inundații, iar lipsa de alimente va crește dramatic, anunță ministrul Britanic.

”Vedeți zilnic ce se întâmplă în întreaga lume. Anul trecut a fost cel mai fierbinte înregistrat, ultimul deceniu este cel mai fierbinte deceniu înregistrat”, a spus ministrul britanic.

“Nu cred că am depășit momentul, dar cred că ne apropiem periculos de momentul în care am putea-o face, Vom vedea [din partea IPCC] un avertisment foarte, foarte clar că, dacă nu acționăm acum, din păcate nu vom mai avea timp”, a declarat Sharma pentru The Observer.