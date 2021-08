Potrivit , în ţările din jur numărul de cazuri creşte extrem de mult, iar ţări care au un procent mai mare decât România impun restricţii precum purtarea măştii şi limitarea numărului de persoane ce se pot aduna laolaltă.

Avertismentul dr. Beatrice Mahler: “Țările cu mai multe vaccinări impun restricții la care probabil vom ajunge și noi”

Mangerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” crede că în toamnă țara noastră va ajunge să impună din nou restricții așa cum se întâmplă în țări cu procent mai mare de vaccinare.

„Mă îngrijorează faptul că suntem pe un val ascendent, pe un număr care creşte, un număr de cazuri care creşte de la o săptămâna la alta, mă îngrijorează faptul că în ţările din jurul României numărul de cazuri creşte extrem de mult şi intră treptat din zona galbenă în zona roşie, că ţări care au procent de vaccinare mai mare decât România impun restricţii ceea ce înseamnă mască purtată, limitarea adunărilor, adică restricţii pe care le cunoaştem şi la care din păcate probabil vom ajunge şi noi în această toamnă, ţinând cont de faptul că urmează cu certitudine foarte mare ca numărul de infectări să crească şi în România deoarece statistic vedem că lucrurile o iau în acea direcţie”, a explicat la .

Specialistul atrage însă atenția că teoria imunității de grup care a funcționat în pandemia de gripă spaniolă din 1918 nu pare să mai fie aplicabilă acum.

“Acea liniște pe care ne-am creat-o uitându-ne la pandemia de acum 100 de ani, în care imunitatea de masă, cea în care știam că 70% din persoane – fie că trec prin boală, fie că sunt vaccinate – este liniștitoare, în acest moment nu cred că este o variantă care să ne aducă liniște, pentru că nu vorbim de un virus gripal, ci vorbim de un virus care are o structură care își modifică caracteristicile, care are în acest moment nu doar capacitatea de a infecta mai ușor alte persoane, dar are și capacitatea de a-și masca receptorii, de a face un joc în interiorul organismului nostru atunci când intră, astfel încât să nu fie recunoscut de anticorpii pe care organismul i-a format, indiferent dacă am trecut prin boală sau am fost vaccinați“, a spus dr. Mahler.

Medicul a mai precizat că printre cazurile pe care le-a întâlnit în ultima vreme au fost pacienți care au petrecut în aer liber, într-un mediu în lumea trebuia să fie vaccinată sau să aibă test făcut.

„La Marius Nasta avem o situaţie foarte bună în acest moment, nu avem pacienţi internaţi. Pacienţii care au venit au avut nevoie de evaluări de zi.

Am avut şi pacienţi vaccinaţi care au trecut prin boală, dar au avut simptomatologie extrem de uşoară, simptomatologie care s-a remis în două, trei zile şi atenţie cel puţin la cazurile pe care le cunosc eu au fost pacienţi care au petrecut în aer liber fără mască într-un mediu în care aparent toată lumea trebuia să fie vaccinată sau cu test făcut”, a mai avertizat Beatrice Mahler.