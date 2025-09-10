News

Avertismentul dur al unui general după ce drone rusești au intrat în Polonia! NATO, pusă la zid. Alertă maximă la Varșovia

Un general lansează un avertisment dur după ce drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei, una dintre ele lovind o casă la Lublin.
Dan Suta
10.09.2025 | 12:03
Avertismentul dur al unui general dupa ce drone rusesti au intrat in Polonia NATO pusa la zid Alerta maxima la Varsovia
SPECIAL FANATIK
General polonez, avertisment dur după ce drone rusești au intrat în spațiul țării sale. Foto-montaj: FANATIK

Avertisment dur al unui general după ce mai multe drone rusești au intrat în Polonia în noaptea de 9 spre 10 septembrie 2025: momente de tensiune și foc la granița NATO – armata a reacționat, iar aparatele au fost doborâte. Ce se întâmplă acum la Varșovia?

ADVERTISEMENT

Avertisment dur al unui general după ce drone rusești au intrat în Polonia

Incidentul a stârnit panică în capitala Poloniei și a provocat un val de reacții la nivelul Alianței. Un fost general polonez a reacționat dur pe platforma X, răbufnind după episodul din noaptea de 9 spre 10 septembrie. Leon Komornicki acuză atât autoritățile polonez, dar și NATO de lipsa fermității în fața Moscovei, scrie cotidianul fakt.pl.

„Iată că s-a întâmplat! Am tot avertizat. Din păcate, lașitatea și lipsa de reacție au durat prea mult. NATO s-a limitat la tăcere în fața actelor clare de agresiune”, a scris generalul pe X. Ulterior, Komornicki a cerut „fermitate și eficiență” avertizând că lipsa unei reacții dure nu face decât să încurajeze Kremlinul să escaladeze atacurile.

ADVERTISEMENT

Premierul polonez, ședință de urgență cu membrii cabinetului său

Premierul polonez Donald Tusk a convocat în dimineața de miercuri, 10 septembrie, o ședință extraordinară a guvernului și a anunțat că a informat deja secretariatul general al NATO despre situație. Tusk a descris evenimentul ca un act de agresiune. „Vom apăra fiecare bucățică din cerul nostru”, a exclamat Tusk. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ministrul apărării poloneze, a confirmat că dronele rusești au fost doborâte și a anunțat mobilizarea trupelor pe flancul estic. Poliția, Pompierii și trupele de frontieră caută acum resturile dronelor în mai multe regiuni.

Incidentul reprezintă cel mai serios test al apărării poloneze de la începutul războiului din Ucraina. Armata a ridicat de urgență avioane poloneze, iar pentru câteva ore au fost suspendate zborurile pe aeroporturile din Varșovia, Modlin, Radom și Rzeszow. Experții militari avertizează că Moscova testează nervii Alianței și mizează pe diviziuni interne. Ungaria și Slovacia s-ar putea opune unor măsuri mai dure împotriva Kremlinului, de pildă.

ADVERTISEMENT
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția...
Digi24.ro
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților

Reacții din SUA: „Un test pentru NATO”. Congresmanul Joe Wilson consideră incidentul un act de război

Reacțiile internaționale nu au întârziat. Senatorul american Dick Durbin a catalogat incidentul drept „un test pentru NATO”, iar congresmanul Joe Wilson a mers și mai departe numindu-l un act de război.

ADVERTISEMENT
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar...
Digisport.ro
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT

De ce îi urăsc polonezii pe ruși. Lista evenimentelor recente care au alimentat tensiunile

Rivalitatea dintre Polonia și Rusia nu e doar un capitol de istorie, ci, în continuare, o realitate extrem de prezentă și de tensionată. După căderea comunismului, Polonia s-a desprins repede de pe orbita Kremlinului, aderând la NATO în anul 1999 și la Uniunea Europeană în 2004. Relațiile dintre cele două state au devenit complicate, în istoria recentă, mai ales după 2010, când tragedia de la Smolensk (prăbușirea avionului în care și-a pierdut viața președintele Lech Kaczynski) a alimentat suspiciuni și teorii ale conspirației legate de Rusia.

Mulți polonezi nu au uitat masacrul de la Katyn sau de ocupația sovietică, iar tragedia de la Smolensk a reaprins rănile istorice. Anexarea Crimeei de către Rusia, în 2014, a fost alt moment de cotitură în relația dintre cele două state. Polonia a fost cel mai vocal critic al Kremlinului și cel mai ferm susținător al sancțiunilor împotriva Moscovei.

ADVERTISEMENT

În același timp, a cerut o prezență militară sporită pe flancul estic, motivând că securitatea Ucrainei și a țărilor baltice e legată direct de propria siguranță. După invazia din 2022, Polonia a devenit, practic, hub-ul principal al sprijinului occidental pentru Kiev, de la livrări de arme, la găzduirea refugiaților, până la infrastructura logistică pentru armata ucraineană.

Cum a produs fiul lui Călin Georgescu un milion de lei în anul...
Fanatik
Cum a produs fiul lui Călin Georgescu un milion de lei în anul în care tatăl său a fost la un pas să ajungă președinte. Afacerea din Herăstrău
Informații cutremurătoare în cazul profesoarei găsite moartă lângă trupul băiețelului ei. Cum a...
Fanatik
Informații cutremurătoare în cazul profesoarei găsite moartă lângă trupul băiețelului ei. Cum a fost posibilă, de fapt, tragedia: ”N-a lăsat niciun bilet, nimic”
Cât costă, de fapt, iPhone 17 Air. Prețurile oficiale și cât trebuie să...
Fanatik
Cât costă, de fapt, iPhone 17 Air. Prețurile oficiale și cât trebuie să plătești în România pentru noul model Apple
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
Parteneri
Scene neverosimile cu Mircea Lucescu! A spus «noapte bună» și a dat să...
iamsport.ro
Scene neverosimile cu Mircea Lucescu! A spus «noapte bună» și a dat să se ridice, dar Burleanu l-a oprit: 'Vine autocarul să plecăm, dumneavoastră ați făcut programul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!