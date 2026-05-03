Avertismentul lui Andrei Nicolescu înainte de Universitatea Craiova – Dinamo: „Sper că nu va crea nicio discuție! Calitatea lasă de dorit”

Președintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu (49 de ani), a fost extrem de nemulțumit după ce a aflat că în camera VAR la duelul cu Universitatea Craiova se va afla Cătălin Popa, arbitru care a decis să nu intervină la o fază extrem de controversată din meciul Rapid – Dinamo 3-2, disputat în luna martie.

Dinamo caută a treia victorie consecutivă în play-off-ul Superligii. După 2-1 cu U Cluj și 3-1 cu Rapid, „câinii” vor evolua duminică, de la ora 21:00, pe terenul liderului Universitatea Craiova. Meciul va fi condus la centru de Szabolcs Kovacs, însă delegarea controversată este în camera VAR, unde se va afla Cătălin Popa (44 de ani).

Acesta nu a intervenit la cea mai controversată fază a meciului Rapid – Dinamo 3-2 de pe 14 martie, când , produs înainte de al doilea gol marcat de giuleșteni. Andrei Nicolescu și-a exprimat dezamăgirea cu privire la alegerea CCA. „Din nou la VAR îl avem pe domnul Popa, pe care l-am acuzat după meciul din Giulești.

Sper să nu fie o problemă, sper că dânsul își va asuma responsabilitatea asta și nu va crea nicio discuție și că va reuși să vadă ce e de văzut la camera VAR. În ultimul timp, pe mine mă urmărește cumva camera VAR și ce se întâmplă acolo. Din păcate, calitatea suportului pe care trebuie să-l primească arbitrul central la meciurile lui Dinamo lasă de dorit”, a afirmat oficialul „câinilor”, conform .

Dinamo, plângere la CCA după meciul cu Rapid

Andrei Nicolescu a confirmat faptul că Dinamo a făcut o plângere la CCA după meciul cu Rapid. „A fost oficial, doar că nu e o chestie care să se judece, iar procedural să avem un răspuns. Anul ăsta i-am rugat să nu mai avem delegări de genul ăsta. Pe de altă parte, înțeleg cumva, e o limitare în alegeri. Dacă se întâmplă ceva și mai avem iar o discuție legată de asta, se va inflama foarte tare subiectul. Am solicitat atunci inclusiv conversația arbitrilor și nu am primit-o.

Cred că noi toți avem nevoie de un pic mai multă deschidere din partea comisiei. Toată lumea poate să greșească, suntem oameni, dar asumarea crește încrederea. Când pentru unii răspunzi, iar pentru alții nu, creezi suspiciuni. E nevoie de claritate. Avem niște întâlniri, care sunt benefice, însă nu avem claritate pe modul în care își asumă CCA-ul delegările, prestațiile arbitrilor”, a spus președintele executiv al „câinilor”. .