Avertismentul lui Eugen Neagoe pentru fotbaliștii Petrolului: “Nu mă interesează contractele lor!”

Eugen Neagoe a fost ales de conducerea Petrolului să redreseze echipa lupilor galbeni, grav avariată după primele zece etape. Ploieștenii au doar șase puncte și s-au scufundat în subsolul clasamentului.

Neagoe nu vrea să știe ce bani iau jucătorii

Cel poreclit Geană a intrat în forță în vestiarul echipei, . Antrenorul vrea o evaluare cât mai rapidă a fotbaliștilor săi.

Neagoe a dat asigurări că nu va ține cont de numele fotbaliștilor, în evaluarea pe care o va face și a lansat și un avertisment: Nu va ține cont de contractele fotbaliștilor, atunci când va face echipa!

“Nu știu și nici nu mă interesează ce contracte au. Un lucru e clar: la mine nu vor juca decât cei care merită! Cine nu se încadrează în ceea ce ne dorim, va sta pe bancă sau în tribună”, a spus Neagoe la prima apariție în postura de antrenor al Petrolului.

Petrolul nu e Gloria Buzău

Cu o experiență de peste 20 de ani, Neagoe a semnat un angajament valabil până la finalul sezonului, cu opțiune de prelungire în situația în care FC Petrolul Ploiești își va păstra locul în primul eșalon.

Ultima lui experiență în Superligă a fost una nefericită, Gloria Buzău retrogradând și apoi desființând-se. Neagoe nu și-a dus mandatul la capăt, plecând după 21 de etape, la finalul sezonului regular, după un 0-6 cu CFR Cluj.

“Nu se compară cele două situații. La Buzău era mult mai grav decât ceea ce este acum la Petrolul. Eu am mai luat echipe în situații grele și am reușit să le ridic nivelul. Și la Iași, și la Sepsi și la U Cluj”, a mai afirmat antrenorul de 58 de ani.

Infarctul din 2019, similar cu cel al danezului Erikssen

Acesta a avut o singură cerință față de conducerea clubului. Acesta a fost lângă el pe bancă, în momentul infarctului din 2019.

Geană a dat asigurări că nu mai are nicio problemă medicală, la șase ani de la momentul în care viața i-a fost pusă în pericol. „Se pare că era ceva din naștere. Am suferit o intervenție chirurgicală, totul este ok. Medicina este acum avansată. Eu am avut un caz similar cu al danezului Erikssen, care joacă și acum fără probleme”, a precizat tehnicianul ploieștenilor.

Neagoe va debuta pe banca Petrolului sâmbătă, de la ora 20.30, în meciul cu Rapid.