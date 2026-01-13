Avertismentul lui Mitică Dragomir despre acordul cu Mercosur, care îi va îngropa pe fermierii români: „Şpagă de miliarde la conducerea europeană”

ADVERTISEMENT

Acordul pe care conducerea Uniunii Europene îl va semna săptămâna aceasta în Paraguay, cu ţările membre Mercosur, a stârnit furia fermierilor din mai multe ţări şi a provocat îngrijorări legate de viitorul agricol al continentului. Impactul pe care îl va avea asupra fermierilor români a fost analizat de Dumitru Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

Dragomir: „Românul a suferit, suferă şi va suferi în continuare”

Dumitru Dragomir a comentat situaţia grea a cetăţenilor români, împovăraţi în acest început de an de noi creşteri de taxe şi impozite. „Românii săraci vor suporta mai mult”, este de părere fostul şef al LPF.

„Până acum a fost lozinca: de vină sunt Coldea şi Kovesi! Sau putiniştii. Au încetat ăştia să mai spună treaba asta, pentru că erau penibili. Românul a suferit, suferă şi va suferi în continuare. Pentru că n-am avut niciun conducător cu sânge în instalaţie care să spună: ‘Alo, staţi aşa, de ce mă forţaţi pe mine să fac curentul cel mai scump din Europa, când eu am resurse energetice să dau la jumătate din Europa? Lăsaţi-mă în pace!’.

De ce Germania produce curent pe cărbune, iar nouă care avem cărbune la suprafaţă şi-l facem ieftin, nu ne dă voie? În afară de asta, întreaga Chină, întreaga Indie şi Brazilia, fac energie numai din cărbune, iar noi nu avem voie! Ca să avem populaţia îngenuncheată, cu datorii şi cu fel de fel de nenorociri”, consideră Dumitru Dragomir.

„Şmecheria nu o cunoaşte nimeni deocamdată, decât o şpagă de miliarde la conducerea europeană”

Fostul politician şi om de fotbal a comentat acordul pe care , la Asuncion, cu ţările Mercorsur (Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay). „Au făcut un protocol politic cu ţările latino-americane care au resurse agricole uriaşe şi ieftine şi atunci Europa o să preia de la ţările astea produse mai ieftine”, a mai spus el.

Totuşi, preţul acestor produse ar putea fi mai mare. „La noi vor veni mai scumpe, că e transportul. Şmecheria nu o cunoaşte nimeni deocamdată, decât o şpagă de miliarde la conducerea europeană”, a comentat Dragomir.

„Fermierii români îşi scot pământul la vânzare şi îl dau ieftin marilor companii”

În acest context al acordului şi al creşterilor de taxe, el deplânge soarta agricultorilor. „Fermierii români nu pot să-şi plătească nici taxele, îşi scot pământul la vânzare şi îl dau ieftin marilor companii, iar noi vom fi nişte slugi, la fel cum am fost şi până acum”, a mai spus fostul deputat şi om de fotbal, la „Profeţiile lui Mitică”.

În câteva cuvinte el a comentat şi declaraţiile ministrului economiei, Irineu Darău, care a spus despre acordul cu Mercosur că este „formidabil” şi prin el ni se vor deschide noi oportunităţi. „Nu pot decât să critic ipocrizia unor policieni cu idei de izolare a României” a spus ministrul, la care Dragomir a replicat: „Este inutil să mai vorbim degeaba. Doamne fereşte! Polonezii critică chestia asta, bulgarii, italienii!”.