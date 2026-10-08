News

„Îi arestează pe toţi!” Avertismentul lui Mitică Dragomir după iniţiativa unui deputat PSD de a strânge semnături pentru suspendarea lui Nicuşor Dan

Inițiativa privind suspendarea lui Nicuşor Dan a fost analizată de Dumitru Dragomir, care a vorbit la "Profeţiile lui Mitică" despre miza politică a demersului și despre posibilele consecințe.
Daniel Spătaru
08.10.2026 | 05:50
Ii aresteaza pe toti Avertismentul lui Mitica Dragomir dupa initiativa unui deputat PSD de a strange semnaturi pentru suspendarea lui Nicusor Dan
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir avertizează că tentativa de suspendare a lui Nicuşor Dan va avea urmări nefaste Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Iniţiativa deputatului PSD de Maramureş, Lucian Morar, de a strânge semnături pentru suspendarea lui Nicuşor Dan i-a atras atenţia lui Dumitru Dragomir, care a comentat la „Profeţiile lui Mitică” şansele ca un asemenea demers să se materializeze. Fostul deputat şi om de fotbal a vorbit despre implicaţiile şi  riscurile unui astfel de demers din partea social-democraţilor.

Riscul unei alianţe PSD-AUR împotriva lui Nicuşor Dan şi riposta de la Cotroceni

Mitică Dragomir consideră că în momentul de faţă Nicuşor Dan este de neclintit din postul de preşedinte. Pentru fostul şef al LPF, subiectul suspendării nu are nicio bază solidă. „Mi-am adus aminte de un om politic pe timpul comuniștilor, care îmi spunea: ‘Este inutil să mai vorbim degeaba’. Deci este inutil să mai vorbim degeaba”, a comentat plin de subînţeles „Oracolul de la Bălceşti”.

ADVERTISEMENT

În schimb, acesta recunoaşte că o alianţă a social-democraţilor cu partidul lui George Simion ar constitui un pericol real pentru Nicuşor Dan: „Ferească Dumnezeu! Dacă PSD-ul se supără şi-l lasă din mână pe preşedinte, nu-l apucă şase luni pe preşedinte”. Totuşi, dacă o astfel de tentativă va avea loc, Dragomir se aşteaptă la o ripostă dură din partea Cotroceniului: „Îi arestează pe toţi! Păi ce, Nicuşor o fi vreun fraier să-și pună procurori care nu sunt ai lui? Noi să-i mulțumim lui Dumnezeu că mai avem judecători corecţi în această ţară”, a mai spus Dragomir.

„Îi arestează pe toți! De la Bruxelles vine și îi ia pe toți”, şi-a întărit el spusele, în legătură cu o eventuală alianţă PSD-AUR în privinţa suspendării.

ADVERTISEMENT
„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara lui Putin...
Digi24.ro
„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara lui Putin din cauza ciumei din Siberia

Mitică Dragomir, despre alegerile anticipate: „Din clasa politică actuală rămân 30%”

Pe de altă parte, Mitică Dragomir consideră că varianta alegerilor anticipate nu ar avantaja deloc partidele. „Din clasa politică actuală rămân 30%. Toți șefii de partide își pierd partidele. Toți! Mai puţin, poate, doamna Şoşoacă şi ăsta de la UDMR”, anticipează Mitică Dragomir.

ADVERTISEMENT
Selecționerul a fost dat afară și înlocuitorul a fost ales: Edi Iordănescu!
Digisport.ro
Selecționerul a fost dat afară și înlocuitorul a fost ales: Edi Iordănescu!

În legătură cu ultima nominalizare pentru funcţia de premier făcută de Nicuşor Dan, fostul şef al LPF are câteva semne de întrebare şi aşteaptă un răspuns de la şeful statului. „Ar trebui să i se pună o întrebare domnului președinte. De ce nu a făcut o nominalizare de la partidul cu cele mai multe locuri în Parlamentul României? Adică de la PSD. Păi ştiţi ce i-a făcut lui Grindeanu? L-a pus la o coadă cu cinci-şase înaintea lui, deşi el are partidul cel mai puternic. Cum să nu fie supărat PSD-ul? L-a făcut praf!

ADVERTISEMENT

Eu am crezut că PSD-ul are înţelegere cu Nicuşor, dar cu Nicuşor nu poate să aibă nimeni înţelegere. Şi n-are nimeni ce să-i facă acum lui Nicuşor, că nu încalcă Constituţia. N-au voturi în Parlament. Ca să poți să-l dai afară pe Nicușor îți trebuie AUR și PSD-ul, iar Grindeanu n-are curaj”, consideră Dragomir.

Dragomir avertizează că răbdarea lui Grindeanu are o limită

Totuşi, acesta avertizează că răbdarea liderului PSD are şi ea o limită. „Nicușor până acum a jucat foarte bine. Hai să zic că poate trebuia din prima să-l pună pe Grindeanu și dacă cădea Grindeanu să-l fi pus pe Luca Niculescu.

ADVERTISEMENT

Păi dacă va cădea şi Luca Niculescu şi nu-l pune nici de data asta pe Grindeanu, ăla (n.r. – preşedintele PSD) o fi tâmpit să-l mai susţină şi să se lase umilit în halul ăsta? Pentru că pierde partidul”, atrage atenţia Mitică Dragomir.

Avertismentul lui Mitică Dragomir după iniţiativa unui deputat PSD de a strânge semnături pentru suspendarea lui Nicuşor Dan: "Îi arestează pe toţi!"

Îl votează Gigi Becali pe Luca Niculescu prim-ministru? „Nicuşor Dan se joacă cu...
Fanatik
Îl votează Gigi Becali pe Luca Niculescu prim-ministru? „Nicuşor Dan se joacă cu noi!”
Noi detalii despre proiectul grandios în care Ion Țiriac investește 100 de milioane...
Fanatik
Noi detalii despre proiectul grandios în care Ion Țiriac investește 100 de milioane de euro
Scandalul legat de ambasadoarea SUA la Atena nu l-a surprins pe Dragomir: „Simion...
Fanatik
Scandalul legat de ambasadoarea SUA la Atena nu l-a surprins pe Dragomir: „Simion și Grindeanu sunt cu Trump”
Tags:
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Când a fost, de fapt, Adi Mutu aproape de a prelua naționala României:...
iamsport.ro
Când a fost, de fapt, Adi Mutu aproape de a prelua naționala României: 'Am avut șansa mea'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!