„Îi arestează pe toţi!” Avertismentul lui Mitică Dragomir după iniţiativa unui deputat PSD de a strânge semnături pentru suspendarea lui Nicuşor Dan

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Iniţiativa deputatului PSD de Maramureş, Lucian Morar, de a strânge semnături pentru suspendarea lui Nicuşor Dan i-a atras atenţia lui Dumitru Dragomir, care a comentat la „Profeţiile lui Mitică” şansele ca un asemenea demers să se materializeze. Fostul deputat şi om de fotbal a vorbit despre implicaţiile şi riscurile unui astfel de demers din partea social-democraţilor.

Riscul unei alianţe PSD-AUR împotriva lui Nicuşor Dan şi riposta de la Cotroceni

Mitică Dragomir consideră că în momentul de faţă Nicuşor Dan este de neclintit din postul de preşedinte. Pentru fostul şef al LPF, subiectul suspendării nu are nicio bază solidă. „Mi-am adus aminte de un om politic pe timpul comuniștilor, care îmi spunea: ‘Este inutil să mai vorbim degeaba’. Deci este inutil să mai vorbim degeaba”, a comentat plin de subînţeles „Oracolul de la Bălceşti”.

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În schimb, acesta recunoaşte că o alianţă a social-democraţilor cu partidul lui George Simion ar constitui un pericol real pentru Nicuşor Dan: „Ferească Dumnezeu! Dacă PSD-ul se supără şi-l lasă din mână pe preşedinte, nu-l apucă şase luni pe preşedinte”. Totuşi, dacă o astfel de tentativă va avea loc, Dragomir se aşteaptă la o ripostă dură din partea Cotroceniului: „Îi arestează pe toţi! Păi ce, Nicuşor o fi vreun fraier să-și pună procurori care nu sunt ai lui? Noi să-i mulțumim lui Dumnezeu că mai avem judecători corecţi în această ţară”, a mai spus Dragomir.

„Îi arestează pe toți! De la Bruxelles vine și îi ia pe toți”, şi-a întărit el spusele, în legătură cu o eventuală alianţă PSD-AUR în privinţa suspendării.

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Mitică Dragomir, despre alegerile anticipate: „Din clasa politică actuală rămân 30%”

Pe de altă parte, Mitică Dragomir consideră că varianta alegerilor anticipate nu ar avantaja deloc partidele. „Din clasa politică actuală rămân 30%. Toți șefii de partide își pierd partidele. Toți! Mai puţin, poate, doamna Şoşoacă şi ăsta de la UDMR”, anticipează Mitică Dragomir.

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În legătură cu ultima făcută de Nicuşor Dan, fostul şef al LPF are câteva semne de întrebare şi aşteaptă un răspuns de la şeful statului. „Ar trebui să i se pună o întrebare domnului președinte. De ce nu a făcut o nominalizare de la partidul cu cele mai multe locuri în Parlamentul României? Adică de la PSD. Păi ştiţi ce i-a făcut lui Grindeanu? L-a pus la o coadă cu cinci-şase înaintea lui, deşi el are partidul cel mai puternic. Cum să nu fie supărat PSD-ul? L-a făcut praf!

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Eu am crezut că PSD-ul are înţelegere cu Nicuşor, dar cu Nicuşor nu poate să aibă nimeni înţelegere. Şi n-are nimeni ce să-i facă acum lui Nicuşor, că nu încalcă Constituţia. N-au voturi în Parlament. Ca să poți să-l dai afară pe Nicușor îți trebuie AUR și PSD-ul, iar Grindeanu n-are curaj”, consideră Dragomir.

Dragomir avertizează că răbdarea lui Grindeanu are o limită

Totuşi, acesta avertizează că răbdarea liderului PSD are şi ea o limită. „Nicușor până acum a jucat foarte bine. Hai să zic că poate trebuia din prima să-l pună pe Grindeanu și dacă cădea Grindeanu să-l fi pus pe Luca Niculescu.

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Păi şi nu-l pune nici de data asta pe Grindeanu, ăla (n.r. – preşedintele PSD) o fi tâmpit să-l mai susţină şi să se lase umilit în halul ăsta? Pentru că pierde partidul”, atrage atenţia Mitică Dragomir.