Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Avertismentul lui Victor Angelescu înainte de primul meci din 2026: „Ne-au tocat meci de meci! Am avut 7 penalty-uri neacordate!”

Victor Angelescu, președintele Rapidului, a tras un semnal de alarmă înainte de reluarea campionatului. Ce a spus despre arbitrajele de care a avut parte formația giuleșteană
Ciprian Păvăleanu
17.01.2026 | 10:15
Avertismentul lui Victor Angelescu inainte de primul meci din 2026 Neau tocat meci de meci Am avut 7 penaltyuri neacordate
EXCLUSIV FANATIK
Victor Angelescu a lansat un avertisment cu privire la arbitrajele din SuperLiga României înaintea reluării campionatului. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Până în ultimul meci al anului 2025, cu FCSB, Rapid nu profitase de nicio lovitură de la 11 metri în această stagiune. Victor Angelescu este de părere că echipa sa ar fi meritat să primească cel puțin șapte lovituri de pedeapsă, însă greșelile de arbitraj au fost prezente în majoritatea meciurilor giuleștenilor.

Rapid, decimată de greșelile de arbitraj? Ce a spus Victor Angelescu înaintea reluării campionatului

SuperLiga României se pregătește să revină după pauza de iarnă, iar etapa se va deschide cu un meci extrem de interesant, între FC Argeș și FCSB. De partea cealaltă, Rapid are o misiune mult mai facilă în prima partidă oficială din 2026, când va întâlni Metaloglobus, „lanterna roșie” a campionatului românesc.

ADVERTISEMENT

În prima emisiune FANATIK SUPERLIGA din anul 2026, Victor Angelescu și-a exprimat o dorință clară cu privire la a doua parte a sezonului. Președintele Rapidului vrea să aibă parte de arbitraje mult mai bune în noul an, după ce echipa sa ar fi fost privată de cel puțin șapte lovituri de pedeapsă.

„Sper ca arbitrajul să fie mult mai bun în a doua parte a campionatului. Am avut măcar șapte penalty-uri neacordate, chiar dacă unele dintre ele nu au contat, în sensul că în respectivele meciuri am câștigat punctele, dar cred că am pierdut 4-5 puncte și atunci am fi putut să fim pe primul loc.

ADVERTISEMENT
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Digi24.ro
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public

Sper să nu mai fie asemenea erori, dar așa mi-am dorit și la începutul campionatului și pe noi ne-au tocat meci de meci. Sper ca după sărbători să fie mai inspirați. Eu, personal, am ieșit de fiecare dată și am încercat să fiu vocal”, a spus Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
OUT! Și-a pierdut postul de comentatoare, după ce a spus
Digisport.ro
OUT! Și-a pierdut postul de comentatoare, după ce a spus "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"

Victor Angelescu, avertisment pentru arbitraj înaintea reluării campionatului: „Vom deveni mai agresivi”

În caz contrar, Victor Angelescu avertizează că Rapid va deveni mult mai agresivă în declarațiile publice. Președintele și totodată acționarul minoritar al Rapidului este gata să ia apărarea echipei sale dacă greșelile contra giuleștenilor vor continua:

„Încercăm să respectăm tot ce înseamnă CCA și arbitrii… fac parte din acest fenomen. Înțelegem că sunt oameni și că se poate greși, dar în acest sezon nu-mi pot da seama cum se pot face atâtea greșeli împotriva unei singure echipe. De-aia am cerut și întrevederea cu domnul Vassaras, dar nu s-a rezolvat nimic, în continuare am avut erori de arbitraj. Vom fi mult mai agresivi, dar eu sper că nu va fi nevoie și să avem parte de arbitraje mult mai bune în restul campionatului”, a mai spus Victor Angelescu.

ADVERTISEMENT

Rapid a primit un singur penalty în acest sezon

Până în acest moment, Rapid a beneficiat de o singură lovitură de pedeapsă, care a venit chiar în ultima etapă din 2025, împotriva rivalilor de la FCSB. Cu toate acestea, giuleștenii au mai cerut o lovitură de la 11 metri pe finalul partidei, după un posibil fault la Hromada, dar și un henț al lui Adrian Șut, ambele în aceeași fază.

Istvan Kovacs, care a fost la centru în această partidă, a decis să nu acorde și al doilea penalty pentru formația din Giulești, iar campioana en titre s-a impus cu scorul de 2-1 și continuă să spere la calificarea în play-off.

FCSB va avea un nou punct fix în echipă! El este fotbalistul care...
Fanatik
FCSB va avea un nou punct fix în echipă! El este fotbalistul care i-a lăsat pe toți ”mască”: ”E peste ce aveam”
Păreri împărțite după transferul lui Daniel Paraschiv la Rapid: „Poate se gândesc să-l...
Fanatik
Păreri împărțite după transferul lui Daniel Paraschiv la Rapid: „Poate se gândesc să-l vândă pe Dobre” / „Va fi util”
Condiția pe care i-a pus-o Gigi Becali lui Mihai Popescu pentru a-i prelungi...
Fanatik
Condiția pe care i-a pus-o Gigi Becali lui Mihai Popescu pentru a-i prelungi contractul cu FCSB: „Dacă face asta, da!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Verdict de la ÎCCJ pentru Radu Banciu! Ce sentințe definitive au fost dictate...
iamsport.ro
Verdict de la ÎCCJ pentru Radu Banciu! Ce sentințe definitive au fost dictate în cele două procese deschise împotriva jurnalistului: 'Asta a zis marele judecător Csaba Asztalos'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!