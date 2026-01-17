Avertismentul lui Victor Angelescu înainte de primul meci din 2026: „Ne-au tocat meci de meci! Am avut 7 penalty-uri neacordate!”

ADVERTISEMENT

Până în ultimul meci al anului 2025, cu FCSB, Rapid nu profitase de nicio lovitură de la 11 metri în această stagiune. Victor Angelescu este de părere că echipa sa ar fi meritat să primească cel puțin șapte lovituri de pedeapsă, însă greșelile de arbitraj au fost prezente în majoritatea meciurilor giuleștenilor.

Rapid, decimată de greșelile de arbitraj? Ce a spus Victor Angelescu înaintea reluării campionatului

SuperLiga României se pregătește să revină după pauza de iarnă, iar etapa se va deschide cu un meci extrem de interesant, între FC Argeș și FCSB. De partea cealaltă, Rapid are o misiune mult mai facilă în prima partidă oficială din 2026, când va întâlni Metaloglobus, „lanterna roșie” a campionatului românesc.

În prima emisiune FANATIK SUPERLIGA din anul 2026, Victor Angelescu și-a exprimat o dorință clară cu privire la a doua parte a sezonului. Președintele Rapidului vrea să aibă parte de arbitraje mult mai bune în noul an, după ce echipa sa ar fi fost privată de cel puțin șapte lovituri de pedeapsă.

„Sper ca arbitrajul să fie mult mai bun în a doua parte a campionatului. Am avut măcar șapte penalty-uri neacordate, chiar dacă unele dintre ele nu au contat, în sensul că în respectivele meciuri am câștigat punctele, dar cred că am pierdut 4-5 puncte și atunci am fi putut să fim pe primul loc.

Sper să nu mai fie asemenea erori, dar așa mi-am dorit și la începutul campionatului și pe noi ne-au tocat meci de meci. Sper ca după sărbători să fie mai inspirați. Eu, personal, am ieșit de fiecare dată și am încercat să fiu vocal”, a spus Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.

Victor Angelescu, avertisment pentru arbitraj înaintea reluării campionatului: „Vom deveni mai agresivi”

În caz contrar, Victor Angelescu avertizează că Rapid va deveni mult mai agresivă în declarațiile publice. Președintele și totodată acționarul minoritar al Rapidului este gata să ia apărarea echipei sale dacă greșelile contra giuleștenilor vor continua:

„Încercăm să respectăm tot ce înseamnă CCA și arbitrii… fac parte din acest fenomen. Înțelegem că sunt oameni și că se poate greși, dar în acest sezon nu-mi pot da seama cum se pot face atâtea greșeli împotriva unei singure echipe. De-aia am cerut și întrevederea cu domnul Vassaras, dar nu s-a rezolvat nimic, în continuare am avut erori de arbitraj. Vom fi mult mai agresivi, dar eu sper că nu va fi nevoie și să avem parte de arbitraje mult mai bune în restul campionatului”, a mai spus Victor Angelescu.

Rapid a primit un singur penalty în acest sezon

Până în acest moment, Cu toate acestea, giuleștenii au mai cerut o lovitură de la 11 metri pe finalul partidei, după un posibil fault la Hromada, dar și un henț al lui Adrian Șut, ambele în aceeași fază.

iar campioana en titre s-a impus cu scorul de 2-1 și continuă să spere la calificarea în play-off.