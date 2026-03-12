Sport

Avertismentul lui Victor Angelescu înaintea derby-ului Rapid – Dinamo: ”Ultima șansă la titlu”

Rapid începe play-off-ul cu un meci extrem de important împotriva rivalei Dinamo. Victor Angelescu i-a avertizat pe jucătorii lui Costel Gâlcă înaintea jocului.
Traian Terzian
12.03.2026 | 22:44
Avertismentul lansat de Victor Angelescu înainte de Rapid - Dinamo. Sursă foto: colaj Fanatik
După ce a încheiat sezonul regulat pe poziția secundă, Rapid este cu gândul la câștigarea titlului. Însă, Victor Angelescu a lansat un avertisment înaintea derby-ului cu Dinamo din startul play-off-ului.

Victor Angelescu, avertisment pentru jucătorii Rapidului înaintea duelului cu Dinamo

Președintele giuleștenilor este conștient de faptul că Dinamo va veni în Giulești să-și vândă foarte scump pielea după trei înfrângeri consecutive și consideră că elevii lui Costel Gâlcă trebuie să fie foarte atenți.

”Dinamo e cel mai greu adversar cu care puteam să picăm în prima etapă din play-off. Pe lângă faptul că e un derby, dacă nu vom da 200%, nu avem nicio șansă. N-am niciun dubiu că Dinamo, după trei înfrângeri, nu va veni aici să lase totul pe teren.

Dacă noi ne gândim că i-am bătut în ultimele meciuri și că suntem pe locul 2, iar ei pe locul 5, vom avea probleme foarte mari. Jucătorii noștri trebuie să înțeleagă că trebuie să fim mai motivați decât ei dacă vrem să-i batem”, a declarat Angelescu, pentru Pro TV.

Ce-l sperie cel mai mult pe Victor Angelescu

Oficialul rapidist a atras atenția asupra faptului că Dinamo va evolua cu cuțitul la os, deoarece în cazul unei înfrângeri va ieși din calculele la titlu, și a precizat că din acest punct de vedere a fost mai ușoară partida din sezonul regulat.

”Dinamo va avea cea mai mare motivație. Știm și noi cum e să vii după rezultate nefaste. Din punctul meu de vedere, Dinamo își joacă ultima șansă la titlu dacă nu câștigă. Va fi un meci teribil de greu.

A fost mult mai simplu meciul trecut, când Dinamo era în față și pe cai mari, iar noi veneam după o perioadă proastă”, a spus Victor Angelescu, înaintea marelui duel din Giulești.

Cine sparge gheața cu Istvan Kovacs la centru

Întâlnirea Rapid – Dinamo, din prima etapă a play-off-ului SuperLigii, se va disputa sâmbătă, 14 martie, de la ora 21:00. Jocul de pe Giulești va fi condus la centru de Istvan Kovacs, cel mai bine cotat arbitru român.

Interesant este faptul că niciuna dintre echipe nu a reușit să câștige vreun meci în acest sezon când au fost arbitrate de Kovacs. ”Câinii” au remizat cu Universitatea Craiova, scor 2-2, iar ”alb-vișinii” au înregistrat două rezultate de egalitate, 1-1 cu CFR Cluj și 2-2 cu FCSB, și o înfrângere, 1-2 tot cu FCSB.

Clasament play-off SuperLiga

Înainte de startul play-off-ului, după înjumătățirea punctelor, Rapid se află pe poziția secundă, cu 28 de puncte, iar Dinamo este pe locul 5, cu 26 de puncte.

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
