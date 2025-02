Avertismentul medicilor, după ce o mamă și-a băgat bebelușul într-o cadă cu zăpadă. Cât de periculos este: „Hipotermia și degerăturile sunt mult mai severe decât la adult”

Recent, un filmuleț cu o mamă care își ținea bebelușul într-o cadă cu zăpadă a făcut furori pe internet. În acest context, atât autoritățile, cât și medicii s-au sesizat și au tras un serios semnal de alarmă.

Pericolul ascuns în spatele „tratamentului” pentru imunitate cu zăpadă

Imaginile postate pe TikTok prezintă un copil de circa un an, îmbrăcat sumar, care plânge în timp ce mama lui . Pe imagini apare textul „Spartan îl fac”, iar pe fundal se aude tatăl copilului râzând în timp ce filmează toată scena. Clipul a fost intens comentat și distribuit, ajungând viral.

Acest incident reprobabil se înscrie în sfera unui trend tot mai popular în țara noastră. Deși periculos pentru sănătate, mai multe persoane s-au filmat în timp ce se ”scaldă” în zăpadă în costume de baie sau desculți. Acesta, susțin ei, este un mod foarte bun și natural de întărire a sistemului imunitar.

Această metodă a fost împrumutată de la țările nordice, celebre pentru lacurile reci și băile în ape la temperaturi scăzute. Unii specialiști susțin că băile reci măresc viteza fluxului sanguin, lucru ce asigură ajungerea sângelui mai rapid la organe. Beneficiile apar, așadar, în ceea ce privește sistemul cardiovascular. Și presiunea arterială scade, venele varicoase dispar, iar arterele îngroșate nu vor mai fi o problemă.

Avertismentul medicilor

Experții în sănătate publică din România țin să contrazică, însă, această credință populară. Expunerea prelungită la temperaturi scăzute poate duce la probleme grave de sănătate și chiar la deces. Când vorbim despre copii mici, aceștia sunt cei mai expuși riscurilor. Ei pot ajunge în stadiul hipotermiei sau chiar pot suferi stop cardio-respirator.

„Degerături și hipotermie și vorbim despre un copil mic. Capacitatea lui de termoreglare este deficitară, astfel că acele fenomene, de degerături și hipotermie, se pot instala cu viteză mai mare și pot fi mult mai severe decât la adult.

Eu recomand un stil de viață sănătos și educație pentru sănătate. Este foarte important ca ea să fie predată în școală. Sunt persoane care cad în apă și mor, dar nu de înec, cel mai probabil de hipotermie, înec uscat sau hidrocuție. Variațiile astea de temperatură sunt ca la mare. Intri în mare, vara, când tu ești încălzit și apa rece și poți face stop cardiac.

Există indivizi care sunt bine antrenați și fac lucruri de astea. Sunt făcuți să reziste la temperaturi scăzute. Trupele finlandeze sunt recunoscute pentru asta”, susține Tudor Ciuhodaru, medic urgentist, pentru FANATIK.

Răspunsul autorităților după imaginile virale

Imaginile au ajuns și în atenția autorităților, care au început cercetările. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție a fost prima instituție care a reacționat în acest caz.

„ANPDCA își exprimă îngrijorarea în legătură cu imaginile care circulă în ultimele zile pe internet, în care copii, unii dintre ei foarte mici, apar îmbrăcați sumar sau chiar dezbrăcați complet și sunt ținuți astfel de părinți în zăpadă. ANPDCA s-a autosesizat în acest caz și va solicita sprijinul instituțiilor competente pentru identificarea persoanelor implicate.

Ulterior, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului va contacta părinții pentru a le comunica în mod clar obligațiile pe care le au în ceea ce privește creșterea și îngrijirea copiilor, astfel încât să se asigure respectarea drepturilor acestora și protejarea lor împotriva oricăror situații care le-ar putea pune sănătatea sau viața în pericol”, se arată în mesajul postat de instituție pe pagina de .

Ce spune mama acuzată de inconștiență

Femeia în cauză a revenit pe internet, spunând că fiul său a căzut, acesta fiind și motivul pentru care a început să plângă. Ulterior, după ce autoritățile au demarat cercetările de rigoare, femeia a oferit un alt răspuns.

„Potrivit reprezentanților DGASPC Sector 3, mama copilului a susținut că nu a avut intenția de a-l pune pe cel mic în pericol, ci a dorit să-l filmeze în zăpadă „doar pentru a avea o amintire plăcută”, acesta fiind „în contact cu zăpada timp de 25 de secunde”. La discuția cu reprezentanții serviciilor sociale, cei doi părinți au susținut că au aflat în urmă cu mai mult timp de metoda expunerii treptate la frig în scopul întăririi imunității, care ar fi recomandată copiilor din țările nordice, și de aceea au decis să o aplice și fiului lor, nedorind să-i facă niciun rău”, se arată pe pagina Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopții.

Critici dure după primele reacții

Fost șef în cadrul ANPDCA, Vișinel Bălan, a criticat textul redat mai sus. Acesta susține că, în astfel de cazuri, sunt necesare măsuri drastice, nu doar simple informări și promisiuni.

„Autoritatea se face responsabilă de nereacție. Avem Legea 272, de la art. 98 până la 102, în care se spune clar. Dacă ai văzut sau ai fost martor, ai suspiciune cu privire la abuzuri la care au fost supuși copii, ești obligat să sesizezi organele de cercetare penală. Faptul că Autoritatea ne ia la mișto și ne spune că o să informeze DGASPC-ul să facă informare către părinți, asta este o glumă. Trebuia să informeze direct Parchetul și să facă o plângere penală împotriva acelei familii.

Nu putem încuraja un astfel de comportament. Eu am ascultat și feedback-ul mamei care a încercat să scuze filmarea. Specialiștii de la Parchet pot spune unde o încadrează pe mamă. Și chiar și pe tată, pentru că el filma momentul. Vorbim de niște părinți iresponsabili care au supus un copil la rele tratamente”, susține fostul vicepreședinte al instituției, pentru FANATIK.

Dosar penal pentru rele tratamente asupra minorului

Ulterior, organele legii au luat act de cele întâmplate și au dispus urmărirea penală a femeii în cauză, lucru transmis printr-un comunicat oficial. Este vorba despre o femeie de 33 de ani, din București, . Sesizarea a fost făcută duminică, 23 februarie, de către reprezentanții unui centru de asistență socială și protecție a copilului din Sectorul 2.

„Din cercetările efectuate, s-a stabilit că, la data de 19 februarie 2025, în jurul orei 17.30, o femeie, în vârstă de 33 de ani, i-ar fi pus în primejdie dezvoltarea psiho-fizică a fiului său, în vârstă de un an, constând în aceea că, în timp ce se afla la o adresă din Sectorul 3, l-ar fi introdus pe acesta într-un vas pentru îmbăiat, în care se afla zăpadă, apoi, timp de câteva momente, l-ar fi spălat cu zăpadă, pe membrele inferioare și superioare. Cercetările sunt continuate de către Secția 13 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului”, se arată în informarea transmisă de DGPMB.

Copiii traumatizați de azi – adulții cu probleme de mâine

Vișinel Bălan mai susține că astfel de comportamente avute asupra copiilor pot avea efecte negative în viața de adult a acestora. Experiențele traumatizante pe care cei mici le trăiesc pot lăsa răni în subconștient ce pot cauza probleme în viața personală de mai târziu.

„La 20 – 30 de ani ni se reactivează anumite experiențe negative, totul are legătură cu tot ceea ce copilul trăiește până în 7 ani. Ni se întâmplă nouă, ca adulți, să trăim anumite episoade fără să ni le explicăm. Ajungem să avem niște reacții negative față de cei din jur și în relația de cuplu. De fapt, ce trăim în copilărie influențează viața noastră de adult”, explică specialistul în sociologie.