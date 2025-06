Avertismentul meteorologilor pentru Europa: temperaturi de foc în multe țări balcanice, inclusiv România. Când va fi atins vârful de caniculă

Meteorologii lansează un avertisment pentru Europa, având în vedere că foarte multe țări balcanice, inclusiv România, se vor confrunta cu temperaturi extreme aduse de valul de caniculă. Maximele urmează să atingă sau chiar să depășească 40 de grade.

Potrivit platformei meteorologice Ventusky, locuitorii din țările balcanice vor resimți acest episod de căldură intensă, cu temperaturi neobișnuite pentru luna iunie. Specialiștii spun că apogeul valului este așteptat joi, când , inclusiv în România și în sudul Ungariei.

De altfel, valul de căldură extremă a afectat deja mai multe țări europene, precum Spania, Franța și Marea Britanie. Au fost consemnate temperaturi de peste 41 de grade la Sevilla, Spania, iar în multe zone din Franța, valorile au trecut de 39 de grade.

The Balkans are facing their first 40°C heatwave of the year. 🥵 The heat will peak this Thursday, with temperatures in several countries possibly reaching 40°C, even in southern Hungary: 🧐

Și Germania se confruntă cu zile toride. Termometrele au urcat până la 36,2 grade duminică, 22 iunie, arată meteorologii Extreme Temperatures Around The World pe platforma X, în urma actualizării datelor pe baza rapoartelor meteo.

În același timp, specialiștii atenționează că acesta este doar începutul. Extreme Temperatures Around The World prezintă un tablou îngrijorător pentru finalul lunii iunie.

Valul de căldură din Europa va fi sever, urmând să aducă maxime de 42-44 de grade în Spania sau Grecia și de 40-42 de grade în Franța și țările balcanice. În Europa Centrală sunt prognozate maxime de 38 de grade în acest „iunie de coșmar”, potrivit meteorologilor.

Very hot day in GERMANY with temperatures up to 36.2C and widespread 33C/35C from East to West

Next European heat wave (month end) will be worse

42/44C coming both in Spain and Greece/Turkey.

40/42C in France and Balkans

45/47C North Africa.

38C Central Europe

A hell of a June

— Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps)