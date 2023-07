Avertismentul oferit de un turist român. Ce țară europeană l-a dezamăgit: „Puși pe japcă”

Un turist român care obișnuiește să colinde lumea cu autorulota a avut parte de o experiență neplăcută într-o țară foarte vizitată din Europa. A povestit totul în mediul online și au fost oameni care i-au cerut mai multe detalii, pentru a evita să ajungă în situații similare.

Ce a pățit un turist român în Albania

Un turist român a avut parte de o experiență nu tocmai frumoasă, într-o țară unde mulți români optează să își petreacă vacanța. Bărbatul care obișnuiește a povestit că nu a mai pățit așa ceva în nicio altă destinație din Europa.

Țara care l-a dezamăgit pe turistul român este Albania- unde se află și Bărbatul a observat că există o diferență majoră între zona de sud, unde localnicii au încercat să scoată mai mulți bani de la el, și cea de sud.

„Cu Albania m-am lămurit. De la sud la nord sau chiar de la Durres la Tirana este diferență de la cer la pământ. Deși sunt numai câțiva km. În partea de sud este sărăcie maximă. Și în toate zonele turistice toți sunt puși pe japcă.

Doar are balta fraieri. Deja în Tirana, unde ne-am amestecat cu localnicii, nu a mai încercat nimeni nici o ‘manevră’. (…) Așa dezamăgire ce am trăit anul ăsta cu Albania nu am trăit în nici o țară din toată Europa”, a scris bărbatul pe grupul de Facebook CamperVan România, conform

„Mai rea ca Romania anilor 2000”

După ce au citit despre experiența prin care a trecut, unele persoane l-au rugat să ofere mai multe detalii, pentru a ști de ce trebuie să ferească pe viitor. Astfel, turistul român a comparat Albania cu România de acum 20 de ani.

„Albania este mai rea că România anilor 2000. Sfatul meu este fii prudent la tot în mod special la ce mănânci, miroase înainte să bagi în gură chiar dacă restaurantul arată bine. Și nu te sfii să faci scandal și să te ridici de la masă”, a mai spus bărbatul.

În plus acesta a mai remarcat faptul că anumiți comercianți încearcă să profite de turiști și cresc prețurile pe loc, în defavoarea acestora și invocând diferite motive. Iar majorările sunt semnificative.

„Am observat că media de ‘capac’ pus este între 20 si 30% în general, motivând o diferență de schimb valutar sau mizând pe neatenție la rest”, a mai spus românul care a vizitat Albania și care a fost dezamăgit.