Avertismentul șocant al lui Elon Musk: „Vom avea mai mulți roboți decât oameni”. Expert: „Nu mai vorbim de science-fiction”

ADVERTISEMENT

Roboții intră tot mai mult în viețile noastre, iar Elon Musk lansează un avertisment șocant: „Vom avea mai mulți roboți decât oameni”. Expertul în securitate cibernetică explică, pentru FANATIK, ce riscuri ascunde această expansiune. Pericolul cu care vine inteligența artificială.

Elon Musk: „Vom avea mai mulți roboți decât oameni, iar AI va depăși inteligența umană”

La World Economic Forum de la Davos 2026, miliardarul și antreprenorul Elon Musk a făcut declarații care au stârnit discuții aprinse în comunitatea digitală. Musk a susținut că în următorii ani robotica și inteligența artificială (AI) vor transforma fundamental societatea.

ADVERTISEMENT

Potrivit omului de afaceri, ritmul accelerat al dezvoltării AI este atât de rapid încât sistemele inteligente ar putea „depăși inteligența umană individuală, până la sfârșitul acestui an sau, mai sigur, până anul viitor”. Pe termen mai lung, Musk estimează că în aproximativ cinci ani, inteligența artificială ar putea deveni mai inteligentă decât toți oamenii luați împreună, adică ar depăși capacitatea colectivă a omenirii.

Un alt punct central al intervenției sale a fost legat de robotica fizică. Musk a precizat că vor exista mai mulți roboți decât oameni într-un viitor apropiat, susținând că mașinile inteligente vor deveni omniprezente în fabrici, birouri și case. Acești roboți ar fi capabili să îndeplinească sarcini simple, dar și activități complexe: „Cine nu și-ar dori un robot care, presupunând că este foarte sigur, să aibă grijă de copiii tăi și de animalele tale de companie?”, a întrebat Musk.

ADVERTISEMENT

De ce avertismentul lui Musk nu pare science-fiction

Contactat de FANATIK, Alexandru Panait, expert în securitate cibernetică, a explicat că dintre inteligența artificială și robotică, un domeniu care evoluează mult mai repede decât percep majoritatea oamenilor.

ADVERTISEMENT

„Ideea este că progresul din robotică este extrem de accelerat, extrem de mare și poate să conveargă cu inteligența artificială foarte ușor. Până acum, inteligența artificială s-a ocupat în principal de tot ce înseamnă partea de texte, limbaj și analiză de date”, a a menționat Alexandru Panait.

Potrivit specialistului, următorul mare salt tehnologic este reprezentat de așa-numitul „physical AI”, adică inteligența artificială capabilă să interacționeze direct cu lumea fizică. Roboții nu mai sunt programați doar să răspundă la comenzi, ci să înțeleagă mediul în care se află.

ADVERTISEMENT

Roboții intră într-o nouă eră. AI-ul învață să interacționeze cu lumea reală

„Există un progres foarte mare pe inteligență artificială pentru physical AI. Adică AI-ul să înțeleagă legile naturii, gravitația, forța de frecare. Practic, în astfel de environment-uri, care simulează realitatea, se pot antrena roboții fizici”, a mai precizat expertul pentru Fanatik.

Acest tip de antrenament permite roboților să învețe rapid cum să se deplaseze, să manipuleze obiecte sau să execute sarcini complexe, fără a fi nevoie de testare directă în lumea reală. Exact această evoluție explică de ce într-un interval de timp mult mai scurt decât se anticipa până acum.

În acest context, avertismentul lansat de Musk capătă o dimensiune mult mai concretă: nu este vorba doar despre software inteligent, ci despre mașini capabile să gândească, să se adapteze și să acționeze în lumea reală, la un nivel care ar putea depăși capacitățile umane.

Invazia roboților în casele oamenilor

În plus, specialistul este de părere că evoluția rapidă a inteligenței artificiale nu se va vedea doar în laboratoare sau în industrie, ci va avea un impact direct asupra vieții de zi cu zi. Roboții antrenați să interacționeze eficient cu mediul real vor deveni tot mai performanți, mai economici și mai ușor de integrat în spațiile în care trăiesc oamenii. Acest lucru va accelera adoptarea lor la scară largă.

„Pot deveni extrem de performanți în viața de zi cu zi. Adică pot merge excepțional consumând puține resurse, pot fi eficienți când se deplasează prin încăpere.

Ideea este că vor apărea din ce în ce mai mulți roboți deoarece costurile de producție vor deveni din ce în ce mai mici și capacitatea de a îi face să fie extrem de inteligenți va deveni din ce în ce mai uzuală”, a mai punctat fondatorul , pentru FANATIK.

Planurile Tesla pentru 2027 și expansiunea pe piața americană și europeană

În cadrul aceluiași discurs, Elon Musk a detaliat planurile Tesla privind roboții umanoizi și robotaxi. Musk a reiterat că gigantul auto intenționează să comercializeze roboții umanoizi Optimus către public până la sfârșitul anului 2027. Astfel, oferind oamenilor posibilitatea de a cumpăra aceste mașinării inovatoare capabile să execute o gamă largă de sarcini, atât în industrie, cât și în viața de zi cu zi.

Potrivit lui Musk, acești roboți deja îndeplinesc sarcini simple în fabricile Tesla, iar până la sfârșitul acestui an ar trebui să fie capabili să realizeze și lucrări industriale mai complexe, ca parte a fazei de testare și perfecționare a tehnologiei.

Mai mult, miliardarul a abordat și tema robotaxi, servicii autonome de transport. Tesla a început deja testarea unor astfel de servicii în unele orașe din Statele Unite. Planurile includ o extindere semnificativă a robotaxi-urilor pe întreg teritoriul american până la sfârșitul acestui an, Musk afirmând că se așteaptă la aprobări și în Europa în lunile următoare.