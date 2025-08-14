News

Avertismentul unui ministru din Guvernul Bolojan: „Nu mai sunt bani de salarii din septembrie”. Cine sunt angajații afectați

Un ministru din Guvernul Bolojan anunță că din septembrie nu mai sunt bani de salarii în instituția pe care o conduce. Cine sunt angajații afectați și care sunt soluțiile.
Mădălina Cristea
14.08.2025 | 07:20
Avertismentul unui ministru din Guvernul Bolojan Nu mai sunt bani de salarii din septembrie Cine sunt angajatii afectati
„Nu mai sunt bani de salarii”. Panică în Guvernul Bolojan, începând din septembrie. Ce soluții există. Sursa foto: Colaj Fanatik, Facebook

Ministerul Economiei se confruntă cu o situație gravă în ceea ce privește plata salariilor. Ministrul Radu Miruță a anunțat că în septembrie nu vor mai exista fonduri suficiente pentru plata salariilor pentru luna august.

Panică în Guvernul Bolojan: „Nu mai sunt bani de salarii”

„Calculul făcut pe tabele la conceperea bugetului nu a avut legătură cu o realitate care era atunci cunoscută. Am spus-o de la tribuna Parlamentului, de la votul bugetului. S-a tras de matematică fără să existe corespondenţă în realitate. S-au pus sume, din pix, inexistente”, a declarat Radu Miruţă, miercuri seară, la Digi24.

Potrivit oficialului, această problemă uriașă a apărut pentru că bugetul de stat a fost construit pe sume trecute doar pe hârtie, fără acoperire reală. Radu Miruță explică faptul că în primele luni ale anului s-au folosit fonduri deja existente, însă acestea s-au terminat, iar lipsa banilor pune presiune pe situația financiară a Guvernului.

Pentru a evita întârzierile la plată, Ministerul Economiei a identificat resurse în alte capitole bugetare. Fondurile au fost luate din proiecte care nu mai pot fi puse în practică. Multe dintre acestea sunt blocate din cauza unor anchete DNA aflate în desfășurare.

Ce soluții există pentru plata salariilor pe luna august. Explicațiile ministrului Radu Miruță

„La Ministerul Economiei, pe calculele existente, în luna august, pentru care se vor plăti salariile în luna septembrie, nu sunt bani în buget pentru salarii şi situaţia asta este şi la alte ministere. Asta nu înseamnă că oamenii vor rămâne fără salarii, că m-am uitat în buget şi am identificat sume pe care să le pun deoparte, în proiecte care să nu fie afectate, pentru că au fost alocaţi bani pentru nişte proiecte care acum au ajuns la DNA şi nu sunt în stare să consume banii respectivi, i-am pus în partea pentru a plăti salarii şi sper să fac şi altceva cu ei”, a adăugat Radu Miruţă.

Se pare că problema nu a apărut peste noapte. Radu Miruță a declarat că angajații s-au plâns că au fost astfel de probleme și în anii trecuți, însă în prezent, diferența dintre venituri și cheltuieli este mult prea mare.

„S-a ajuns într-atât de mult cu exagerarea diferenţei între banii pe care îi aduni şi banii pe care îi consumi, încât nu mai poţi merge mai departe. (…) Eu cred că a fost o inconştienţă obsesiv susţinută crezând că cu o minciună mai trăieşti o lună, după o lună mai spui altă minciună şi acea lună era luna electorală. Trăiau în propria minciună. Nici de la opoziţie nu am auzit altă variantă, că pe talerul celălalt al balanţei de zgomot, dar nu e altă propunere, pentru că nu există altă propunere”, a mai declarat Miruţă.

Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
