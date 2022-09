Avertizare de tsunami după ce patru cutremure au lovit Taiwanul în ultima zi. Imagini cu pagubele produse

Un seism cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter a lovit duminică sud-estul Taiwanului, într-o zonă mai puțin populată, iar autoritățile din regiune au emis o avertizare de tsunami.

Patru seisme puternice au lovit în decurs de doar 24 de ore Taiwanul. pe scara Richter, s-au produs sâmbătă la un interval de doar o oră. Nu au fost raportate victime și nici alte pagube materiale.

Duminică au urmat alte două cutremure, de această dată cu magnitudinea de 5,9 și 7,2 grade.

Departamentul de pompieri din Taiwan a declarat că toate cele patru persoane au fost salvate dintr-o clădire care adăpostea un magazin care s-a prăbușit în Yuli, în timp ce trei persoane al căror vehicul a căzut de pe un pod avariat au fost salvate și duse la spital, potrivit .

Administrația Căilor Ferate din Taiwan a declarat că șase vagoane s-au desprins de pe șine la stația Dongli din estul Taiwanului după ce o parte din copertină a peronului s-a prăbușit, dar departamentul de pompieri a declarat că nu au existat răniți.

An earthquake of magnitude 7.2 hit off the coast of Taiwan

Peste 600 de persoane sunt blocate în zonele montane pitorești Chike și Liushishi din cauza drumurilor blocate, deși nu au existat răniți și salvatorii lucrează pentru a redeschide drumurile, a declarat departamentul.

Parcurile științifice din orașele sudice Tainan și Kaohsiung, unde se află importante fabrici de semiconductori, au declarat că nu a existat niciun impact asupra operațiunilor. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, cel mai mare producător de cipuri contractuale din lume, a declarat că nu există “niciun impact semnificativ cunoscut pentru moment”.

a emis o avertizare după cutremur, precizând că valurile ridicate ar putea să apară pe o rază de 300 de kilometri de-a lungul coastei Taiwanului. În Japonia a fost emisă o atenționare de tsunami pentru regiunea Okinawa, fiind așteptate valuri de un metru înălțime după cutremurul din Taiwan.

🚨🚨🚨🚨

Crazy video of damage continues in Taiwan, after the 7.2 earthquake.

In this video, a motorcycle gets incredibly lucky and stops before a landslide takes him out

Tsunami warnings in southern Japan

— Royal Intel 👑 (@RoyalIntel_)