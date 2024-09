Avertizare RO-Alert în județul Tulcea și două apeluri la 112. Mai multe drone care se îndreptau către ţinte de pe teritoriul Ucrainei au fost reperate

le-a transmis oamenilor să se adăpostească. Mesajul a fost emis după ce autoritățile responsabile cu securitatea și supravegherea aeriană la graniță au detectat un grup de drone care se îndrepta spre obiective aflate pe teritoriul Ucrainei, aproape de granița cu România.

Drone rusești în spațiul aerian românesc

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis, în noaptea de joi spre vineri, o avertizare prin RO-Alert către locuitorii din nordul județului Tulcea.

ADVERTISEMENT

„Alertă Extremă Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată: 90 min.

There is the possibility of falling objects from the surrounding airspace. Keep calm! Take shelter in basements or in civil protection shelters. If there is no shelter around you, stay inside the house and keep away from windows and outside facing walls. Estimated duration: 90 min. IGSU”, se arată în mesajul emis.

ADVERTISEMENT

Oamenii au sunat de două ori la 112

Unii oameni au apelat imediat numărul de urgență 112, iar potrivit informațiilor furnizate de ISU Tulcea, au fost primite două apeluri. Unul dintre acestea a fost pentru a solicita detalii suplimentare. Cel de al doilea apel a fost pentru a se informa faptul că s

„În cursul nopţii, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a emis un mesaj RO-Alert pentru populaţia din zona de Nord a judeţului Tulcea după ce, structurile cu rol de apărare şi monitorizare a spaţiul aerian de frontieră au reperat un grup de drone care se îndreptau către ţinte de pe teritoriul ucrainean aflate la graniţă cu România.

ADVERTISEMENT

Astfel, mesajul transmis către populaţie, face un apel la calm, iar în cazul în care cad obiecte din spaţiul aerian, să respecte recomandările de adăpostire şi de autoprotecţie transmise prin mesajul RO-Alert”, transmite ISU Tulcea.

De asemenea, ISU Tulcea a subliniat că orice om care nu se simte în siguranță și consideră ca este expus unui pericol ori vede ceva neobişnuit, poate apela numărul unic de urgenţă 112 pentru a solicita sprijin ori ajutor.

ADVERTISEMENT

„De asemenea, zonele vizate de atacurile Federaţiei Ruse sunt pe teritoriul ucrainean, la mică distanţă de graniţa cu România şi astfel există posibilitatea ca anumite obiecte în urma ripostei armatei ucrainene să cadă pe teritoriul românesc.

Facem încă o dată precizarea pentru liniştea comunităţilor din zona de Nord a judeţului Tulcea, dar şi celor ce ajung în zona respectivă ca turişti că nu sunt vizate ţinte ori zone de pe teritoriul României!”, indică sursa citată.