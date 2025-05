„Aveți în spate Sistemul?”. Răzvan Burleanu dezvăluie strategia care l-a adus în fruntea FRF. Cum a salvat fotbalul românesc de colaps și ce venituri fabuloase are acum forul pe care-l conduce

când Răzvan Burleanu a câștigat și și-a început primul său mandat. Actualul președinte al Federației a dezvăluit în ce stadiu a preluat-o de la Mircea Sandu,

Răzvan Burleanu și transformarea fotbalului românesc. Cum a schimbat întreaga situație pornind din interiorul FRF

Răzvan Burleanu se află de mai bine de un deceniu la cârma FRF, iar sub conducerea sa, fotbalul românesc a început să producă din nou rezultate. În toți acești ani, naționala României a reușit să ajungă la două Campionate Europene, în timp ce echipele românești de club au atins în câteva ocazii primăvara europeană.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Răzvan Burleanu a descris întregul proces prin care a crescut nivelul și performanța fotbalului din România, dezvăluind în ce stadiu se afla FRF la momentul instalării sale inițiale ca președinte.

„Liderul trebuie să aibă o viziune foarte clară!”

„Întotdeauna încercăm să justificăm diferite conspirații. Un lucru care nu se înțelege niciodată este că ceea ce contează cel mai mult în orice proces de alegeri, în primul rând, liderul să aibă o viziune foarte clară, pe care după aceea să aibă capacitatea, abilitatea să își o împărtășească unui număr cât mai mare de membri. Recunosc că… Ca urmare a faptului că nu am fost prezent în spațiu public, în spațiu sportiv, de aici probabil și șansele mai mici care mi s-au dat de a câștiga alegerile.

Însă, am fost singurul candidat în alegerile din 2014 care m-am întâlnit aproape cu toți membrii afiliații FRF. Lucru pe care l-am făcut și apoi în 2018, când șansele noastre erau din nou la un nivel foarte jos. Aceeași lucru l-am făcut și după ce am câștigat alegerile. De ce? Fiindcă întotdeauna, ca într-adevăr să poți să fii încrezător că ai luat și că iei cele mai bune decizii, ai nevoie să te asiguri că tot acest proces de consultare continuă permanent și nu doar în perioadele electorale.

„Singurul sistem pe care îl am în spatele meu este ecosistemul fotbalistic”

Și noi ca administrație avem nevoie permanent să sondăm, să vedem exact care sunt nevoile, care sunt așteptările, care sunt dorințele, iar lucrul acesta l-am făcut din primul moment până în prezent.

Singurul sistem pe care îl am în spatele meu este ecosistemul fotbalistic. Iar acesta a fost în spatele meu din primul moment și cu siguranță va fi în spatele meu și de acum înainte. De ce? Fiindcă ceea ce am reușit a fost într-adevăr să propunem această viziune. Care ce înseamnă această viziune? Ca să fiu mai explicit.

„Astăzi am atins borna de 78 de competiții care se află în organizarea Federației Române de Fotbal”

Să readucem fotbalul românesc în Europa. Ca să facem acest lucru. Ne-am asumat că vrem ca fotbalul românesc să fie mai competitiv. Și cum anume? Foarte simplu, un întreg puzzle și piesă cu piesă am început să construim. De la competiții, gândiți-vă că acum 11 ani, în România, Federația Română de Fotbal a organizat doar 21 de competiții.

Astăzi am atins borna de 78 de competiții care se află în organizarea Federației Române de Fotbal. După aceea ne ducem în zona aceasta financiară. Cei care ne urmăresc, fiindcă sunt fani ai fotbalului, îi știu foarte bine. Federația Română de Fotbal este singura Federație sportivă relevantă din România, fără acces la fonduri publice.

„În 2014 am moștenit o Federație cu o reputație foarte proastă”

În 2014 am moștenit o Federație cu o reputație foarte proastă, ceea ce practic s-a tradus în venituri de aproximativ 13 milioane de euro. Acestea erau veniturile Federației Române de Fotbal în anul 2014. Cheltuieli cu 5-6 milioane de euro mai mult. Ceea ce înseamnă că dacă am fi continuat în acest ritm, după 1 an sau 2 ani de zile, Federația Română de Fotbal ar fi fost probabil prima Federație sportivă care ar fi intrat în insolvență. Acesta era riscul cu care ne confruntam. Dar nu numai la nivel financiar. Mă refer la nivel de reputație, la nivel de dezvoltare.

Astăzi, la final de 2024, de la 13 milioane de euro, de la un an la altul ne-am situat pe un trend ascendent. La final de 2024 am înregistrat venituri de aproximativ 43 de milioane de euro și totul exclusiv din mediul privat. Ne uităm inclusiv la rezervele financiare, fiindcă nu știm, și trebuie să fie pregătit întotdeauna pentru ce este mai rău în ceea ce privește o situație economică, financiară la nivel global. Avem rezerve financiare la final de 2024, de aproximativ 9 milioane de euro. Nu la ciorap, fiindcă, practic, sunt bani investiți, astfel încât acești bani să producă valoare, deci nu-i ținem sub saltea, dar puteți să-i accesăm oricând”, a spus Răzvan Burleanu la FANATIK SUPERLIGA.