Misterul dispariției aviației lui Putin în campania din Ucraina. Avioanele ruse ar putea intra în scenă în noua etapă sângeroasă a războiului

În timp ce războiul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina intră marți în a șasea zi, unul din misterele ce intrigă analiștii militari occidentali este dispariția din rândul operațiunilor militare a aviației ruse. Aceștia notează că, în timp ce aproape 75% din trupele desfășurate inițial la granița cu Ucraina au fost deja comise în operațiunile de pe teritoriul Ucrainei, marea majoritate a flotei aeriene, atât avioane de vânătoare cât și elicoptere, stă încă neutilizată.

Explicații pentru „dispariția” forțelor aeriene ruse

Invazia rusă a Ucrainei a început joi cu o salvă de rachete balistice ce au țintit în special sistemele de radar și bazele militare ale aviației ucrainene. Aceste lovituri inițiale au urmat modelul tuturor invaziilor desfășurate de către SUA după 1990. Pasul următor logic și așteptat, observat în fiecare conflict militar din 1938 încoace, ar fi fost ca aviația militară rusă să declanșeze operațiuni vaste prin care să distrugă complet aviația ucraineană cu ajutorul avioanelor sale de vânătoare Su-30 și Su-34, dar și apărarea anti-aeriană prim bombardamente de precizie executate de avioanele Su-34.

Așa cum notează Justin Bronk, , nimic de acest gen nu s-a întâmplat, cu cele circa 300 de avioane desfășurate de Rusia la granița Ucrainei rămânând inactive, cel puțin în primele patru zile ale conflictului. Acest lucru a permis forțelor aeriene ucrainene să continue să desfășoare misiuni aeriene și chiar atacuri asupra forțelor invadatoare.

În opinia analistului britanic, această inactivitate a aviației militare ruse a permis forțelor ucrainene să atace cu succes atât coloanele de blindate ale Rusiei cât și elicopterele acesteia, fără teama unor atacuri aeriene. Mai mult, acesta susține că lipsa unor acțiuni anti-aeriene ale forțelor ruse a fost asociată dezastruos cu lipsa de coordonare dintre mișcările trupelor terestre și sistemele anti-aeriene. De multe ori, bateriile mobile cu rachete anti-aeriene au fost prinse inactive în mijlocul convoaielor, care au devenit o pradă ușoară pentru dronele ucrainene.

O posibilă explicație pentru această „dispariție” a forțelor aeriene ruse ar sta, consideră expertul britanic, în existența unui stoc extrem de limitat de bombe inteligente (bombe ce pot fi ghidate cu precizie la țintă). Acesta notează că și în campania din Siria doar avioanele de vânătoare Su-34 au utilizat astfel de muniția, și și atunci în cantități limitate.

„Acest fapt indică nu doar o familiaritate scăzută a aviației militare ruse cu folosirea armelor inteligente, dar întărește teoria larg acceptată că Rusia dispune de un stoc extrem de limitat de astfel de arme. Anii de război din Siria nu au făcut decât să micșoreze și mai mult aceste stocuri, ceea ce poate însemna că marea majoritate a celor 300 de avioane de atac desfășurate pentru operațiunile militare nu sunt echipate decât cu bombe și rachete convenționale”, scrie analistul britanic.

În opinia acestuia există posibilitatea ca forțele aeriene ruse să aștepte aprobarea politică în a folosi astfel de muniție împotriva pozițiilor armatei ucrainene din centrele urbane, ceea ce va însemna un număr și mai ridicat de victime civile.

În opinia analistului britanic aceasta nu poate fi singura explicație pentru care armata rusă nu pare să se bazeze pe forțele sale aeriene în această campanie, în contextul în care are la dispoziție 80 de avioane moderne Su-35S și 110 Su-30MS care i-ar fi putut asigura ușor supremația aeriană. În opinia sa, alte două explicații trebuie avute în vedere: neîncrederea în coordonarea cu unitățile anti-aeriene de la sol și frica unor incidente în care rușii să-și doboare propriile avioane, dar și lipsa orelor de zbor și de pregătire privind acțiunea combinată cu forțele terestre a aviației militare ruse. Sursa citată susține că programul de modernizare a aviației ruse, susținut prin dotarea cu 350 de avioane de ultimă generație, nu a avut încă și pregătirea necesară care să solidifice cooperarea cu unitățile terestre.

Marți, ministerul apărării ucrainean a transmis în că de la începutul invaziei ruse au fost distruse 29 de avioane și 29 de elicoptere ale armatei ruse.

Tot marți, serviciile de informații ale ministerului apărării din Marea Britanie au susținut că Rusia nu a reușit să obțină, după cinci zile de la începerea conflictului, .

MIG-urile promise de UE, greu de livrat

Prezența slabă a forțelor aeriene ruse în aceste prime zile ale invaziei Ucrainei a lăsat impresia că forțele militare ucrainene ar putea obține un important avantaj strategic după ce duminică șeful diplomației Uniunii Europene, Jesp Borell, a promis un ajutor militar de 450 de milioane de euro, dar și avioane de vânătoare. „Vom furniza chiar și avioane de luptă. Nu vorbim doar de muniție”, a declarat oficialul UE într-o conferință de presă.

După anunțul lui Borell, Parlamentul Ucrainei a postat pe contul oficial de Twitter informația cum că Bulgaria, Polonia și Slovacia ar fost de acord să pună la dispoziția Ucrainei circa 70 de avioane MiG-29 și Su-25. Luni seară, publicația Politică anunța, citând un oficial ucrainean, că piloții ucraineni se află deja în Polonia pentru a prelua cele 28 de avioane de vânătoare MiG-29 pe care Varșovia le-ar dona Ucrainei.

„Potențialul transfer de avioane mai vechi de fabricație sovietică pentru a fi folosite în lupta împotriva forțelor ruse ar putea fi cel mai important moment de până acum, ca parte a unor transferuri de arme promise în ultimele zile, care includ mii de rachete antitanc, mitraliere și alte echipamente”, a scris .

Marți, atât oficialii din Bulgaria cât și din Slovacia, au negat informațiile cum că țările lor ar urma să doneze avioanele de vânătoare pentru piloții ucraineni. Premierul bulgar, Kiril Petkov, a declarat că țara sa are un deficit de avioane de luptă și nu va trimite aeronave nicăieri. „Bulgăria nu și-a asumat angajamentul de a furniza Ucrainei echipamente militare. Nu ne-am asumat angajamentul de a trimite nicio aeronave de luptă”, a spus acesta. „Este o prostie și este o dezinformare pe care cineva a lansat-o. Am primit aceleași întrebări de la New York Times”, a declarat și ministrul slovac al apărării, Jaroslav Na.

De altfel, chiar luni, biroul lui Josep Borell, anunța într-un comunicat că transferul aeronavelor militare ar presupune acordul explicit al parlamentelor țărilor în cauză. Însă experții militari subliniază că această cifră de 70 de avioane militare, totalul aeronavelor sovietice existente în țările NATO, este mai mare decât numărul lor real, după ce un MiG-29 ce s-a prăbușit vara trecută în Marea Neagră nu a fost luat în calcul.

Mai mult, , donarea celor 69 de aeronave ar presupune ca Bulgaria și Slovacia să renunțe la absolut toată flota lor militară și de asemenea, ca Polonia să renunțe la un procent însemnat al forței sale militare (pe lângă cele 29 de MiG-uri Polonia mai dispune de circa 50 de avioane F-16).

„Ce e mai rău, abia urmează să vină”

Departamentul de Apărare al SUA afirmă, luni, că aproape 75% din forțele rusești dislocate la granițele Ucrainei se află acum în interiorul țării, potrivit BBC News, cu cea mai mare parte a trupelor aflându-se deja la circa 25 de kilometri de capitala Kiev. Senatorul american, Chris Murphy, a scris luni seară pe Twitter, după o întrevedere cu reprezentanții Pentagonului, că invazia Ucrainei de către Rusia este în întârziere datorită rezistenței locale acerbe și a multiplelor defecțiuni ale echipamentelor și logisticii rusești.

„Capacitatea de a menține liniile de aprovizionare către Ucraina rămâne în picioare. Rusia va încerca să încercuiască și să cucerească Kievul în următoarele săptămâni. Lupta pentru Kiev va fi lungă și sângeroasă, iar ucrainenii se pregătesc pentru lupte de stradă”, a scris senatorul american pe Twitter. La rândul său, senatorul republican Lindsey Graham a transmis că „ce e mai rău abia urmează să vină din punct de vedere militar”.

Franz-Stefan Gady, specialist militar, , este de părere că doar o mică fracție a trupelor rusești desfășurate pe teritoriul Ucrainei e intrat în contact cu trupele ucrainene și că, odată cu atacul ce urmează asupra Kievului, războiul va intra într-o fază mult mai sângeroasă.

„Trupele rusești sunt într-un proces de regrupare, de reaprovizionare și de adaptare la tacticile trupelor ucrainene. Deșii rușii încă comit erori tactice, sunt semne că au început să abandoneze misiunile nebunești de a ocupa poziții cheie fără trupe de susținere. Trebuie să ne așteptăm să vedem un accent mai ridicat pus pe bombardamentele artileriei și al aviației, ceea ce înseamnă că intrăm într-o fază mult mai sângeroasă a conflictului. Armata rusă continuă să sufere pierderi însemnate și să se confrunte cu probleme logistice, însă acestea nu sunt la un nivel care să amenințe desfășurarea misiunilor de luptă.

Apărarea anti-aeriană ucraineană este încă operațională, moralul în rândul trupelor rămâne ridicat și nu există semne privind o iminentă prăbușire a armatei. Chiar dacă forțele aeriene ucrainene par să fi suferit pierderi însemnate, armata nu a cedat până acum zonele urbane și duce cu succes o campanie de contraatac. Va trebui să vedem cum vor acționa trupele ruso-belaruse în nord-estul Kievului și dacă, odată cu transporturile militare din Occident, vor acționa pentru a stopa aceste linii de aprovizionare”, a scris acesta pe Twitter.

Și expertul militar Michael Kofman sublinia luni, într-o lungă analiză, că armata rusă ar urma să se concentreze mult mai mult în zilele următoare pe bombardamente (artilerie și aviație). „Cu excepția bombardamentelor puternice asupra orașului Harkov, folosirea bombardamentelor a fost limitată prin comparație cu modul de operare al armatei ruse. Din păcate, cred că acest lucru se va schimba. Armata rusă este o armată unde artileria joacă un rol primordial, și a făcut uz doar de o fracție a acestei capabilități până acum”, a scris acesta pe Twitter.

De altfel, marți ministrul de externe al Ucrainei a postat pe Twitter , acuzându-l pe președintele Putin de crime de război pentru atacul împotriva civililor. Tot în dimineața zilei de marți, patru persoane au fost rănite în orașul ucrainean Kherson, unde . Ambele atacuri par a fi o dovadă a e într-o fază mult mai sângeroasă.

Putin, ieșire nervoasă împotriva apropiaților

NBC News relatează marți, citând surse din serviciile de informații americane, că Vladimir Putin să își atingă obiectivele militare în Ucraina, și că singura soluție pentru acesta ar fi o intensificare violentă a campaniei militare.

scrie că serviciile de informații occidentale au o „bună vizibilitate” în ce-l privește pe Vladimir Putin și că, deși nu cred că acesta este „instabil psihic”, spun că a avut o ieșire nervoasă „neobișnuită” împotriva apropiaților săi fiind „furios” că armata sa nu face progrese.

„SUA au informații solide că Putin este frustrat și că a explodat de furie către oamenii din cercul său apropiat cu privire la starea campaniei militare dar și cu privire la nivelul sancțiunilor economice îndreptate împotriva Rusiei”, scrie NBC, care citează trei oficiali americani care au primit informații de la serviciile secrete americane pe această temă.

Acest lucru este neobișnuit, spun ei, pentru că Putin, un fost ofițer de informații, de obicei își ține emoțiile în frâu. „Nu mai este același dictator cu sânge rece și cu ochii limpezi ca el în 2008”, a spus fostul director CIA, John Brennan.

De cealaltă parte, presa ucraineană scrie că Rusia, pe baza informațiilor furnizate de către serviciile secrete ruse privind capacitățile de luptă ale armatei ucrainene, ar fi plănuit să cucerească principalele orașe într-un blitzkrieg de două zile. În acest context, armata rusă a făcut apel la trupele cecene și chiar la cele din Belarus pentru a susține campania militară împotriva Ucrainei.

, fondatoare a centrului R.Politik, este de părere că după eșecul unei campanii militare similare cu cea din 2014 ce a condus la anexarea Peninsulei Crimeea, una din opțiunile lui Putin în acest moment „ar fi să desfăşoare o operaţiune militară la scară largă privind curăţarea oraşelor, cu sute de mii de victime, care va fi precedată de un ultimatum către autorităţile ucrainene – fie să se predea, fie cu continuarea pierderilor”.

Expertul în securitate Seth Jones, este de părere că armata rusă în acest moment este supra-extinsă și într-o poziție foarte proastă în caz că războiul din Ucraina se transformă într-un conflict de uzură. Acesta susține, , că cei 150.000 de soldați ruși nu pot menține și controla teritoriul Ucrainei cu o populație de 44 de milioane de locuitori.

„Presupunând că Rusia are 150.000 de soldați în Ucraina, cu o populație de 44 de milioane de locuitori, asta înseamnă un raport de 3,4 soldați la 1.000 de locuitori. Nu poți controla teritorii cu un astfel de număr. Un raport care să garanteze succesul este cu mult mai ridicat: 89,3 soldați la mia de locuitori (Germania 1945), 17,5 în Bosnia în 1995, 9,8 în Timorul de Est în 2000 sau 19,3 în Kosovo în 2000. Este critic să ai un număr ridicat de trupe pentru a putea impune o ordine. În realitate, trupele rusești din Ucraina nici nu sunt suficiente pentru a controla un singur oraș important pentru o perioadă lungă de timp. Vor fi în pericol de a fi făcuți bucăți de rezistența ucraineană”, .