Avioane de luptă americane în Dobrogea? Ședința CSAT care bagă România în alertă. General: „Implică riscuri”. Ce ar putea decide Nicușor Dan

România e în alertă după ce o informație apărută prima oară pe surse a fost confirmată de Administrația Prezidențială. Președintele Nicușor Dan convoacă miercuri, 11 martie 2026, o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Ședința CSAT care provoacă îngrijorări

Decizia vine în contextul escaladării dramatice a conflictului din Orientul Mijlociu, după ce Iranul a lansat atacuri asupra unor ținte din Turcia și Cipru, iar temerile că infrastructura strategică din România, în special Portul Constanța, ar putea fi vizate de Teheran.

Pe agenda reuniunii de la Palatul Cotroceni se află analiza situației de securitate din regiune și implicațiile pentru România. În plus, CSAT va evalua și impactul crizei petroliere asupra pieței românești, în condițiile în care tensiunile din Orientul Mijlociu provoacă deja fluctuații puternice pe piața energiei. În spatele acestei convocări urgente s-ar afla și un alt subiect sensibil: o solicitare a Statelor Unite privind suplimentarea forțelor militare dislocate temporar pe teritoriul României.

Generalul în rezervă Dan Grecu a analizat, pentru FANATIK, implicațiile unei astfel de decizii și avertizează că România intră într-o zonă în care trebuie cântărite atent beneficiile, dar mai ales riscurile.

„Este clar că există o solicitare, că altfel președintele nu ar fi convocat pentru ziua de miercuri (n. red.: 11 martie 2026) o reuniune a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, având pe ordinea de zi o analiză a dislocării temporare a unor capabilități temporare. E clar că e vorba de capacități militare americane, că doar nu o fi vorba de cele români. Deocamdată, știm că există o cerere, dar personal nu știu exact ce scrie pe hârtie”, ne-a spus Dan Grecu la momentul când informația încă nu a fost confirmată și de Palatul Cotroceni.

Avioane de luptă în Dobrogea?

Expertul militar susține că, cel mai probabil este vorba despre niște forțe aeriene, în special avioane militare de tip F-16 și F-35. În opinia lui Dan Grecu, Nicușor Dan are o misiune aproape imposibilă, căci e greu de refuzat pretinsa cerere a lui , dat fiind parteneriatul strategic pe care țara noastră îl are cu Statele Unite.

„Probabil va fi vorba de forțe aeriene, nu știu de ce natură. Poate fi doar de logistică sau de supraveghere aeriană, chiar și mijloace de luptă: F-16, F-35. Nu văd cum ar putea CSAT să refuze această solicitare, având în vedere parteneriatul strategic pe care îl avem cu SUA. Aș fi foarte fericit să aflu că din această decizie, care va fi în favoarea aprobării solicitării, să aibă și România ceva de câștigat. Ce anume ar putea câștiga depinde de capacitatea autorităților române de a negocia, indiferent că vorbim de MAE sau de președinție”, ne explică Grecu.

„Implică și riscuri”

Decizia, dacă va fi favorabilă SUA, vine și cu riscuri pe care România trebuie să le analizeze cu atenție. În opinia generalului, dacă țara noastră ar avea de câștigat din prezența militarilor americani la Kogălniceanu, ar trebui să pledeze în favoarea solicitării lui Trump.

„E clar că o astfel de acțiune implică și riscuri. Am spus și susțin în continuare că prezența forțelor americane pe teritoriul României înseamnă o garanție de securitate. Ce-i drept, trebuie să facem o balanță, să se pună într-un taler riscurile și în altul beneficiile, dacă există. Dacă balanța înclină spre beneficii, răspunsul ar trebui să fie pozitiv. Noi avem un parteneriat strategic cu SUA care presupune și folosirea bazelor militare românești de către forțele americane. În baza acestui parteneriat, va fi greu să dai un răspuns negativ președintelui american.

România nu poate refuza ușor cererea americanilor

Dacă am refuza acest lucru, s-ar putea să ne trezim cu taxe de 25% sau cu amenințări cum face cu spaniolii, dar pe noi nu ne-ar afecta căci nu exportăm cine știe ce în America. Poziția noastră, relația cu SUA ar fi deosebit de grav afectată. Avem nevoie de o relație clară prin prisma acestui parteneriat strategic. Prezența forțelor americane în România, chiar cu bază temporară, e o garanție de securitate. Cred că talerul înclină în favoarea noastră, chiar dacă există riscuri”, ne-a mai spus generalul în rezervă.