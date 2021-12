Tensiuni în Marea Neagră. Două avioane ale armatei franceze, urmărite de aeronave de război din Rusia. Video

Tensiunile din zona Mării Negre par a se reintensifica. Două avioane de război ale Armatei franceze şi o aeronavă de aprovizionare au fost urmărite joi de două avioane de luptă ruseşti.

Acțiunea s-a petrecut în spaţiul aerian internațional de deasupra mării. Vorbim deja de a doua astfel de acțiune a Rusiei survenită săptămâna aceasta, a anunțat, joi armata franceză, scrie .

Vorbim de două avioane de vânătoare franceze de tipul Mirage-2000 și Rafale, precum şi de un avion-cisternă C-135 care este folosit pentru misiuni de realimentare pe cale aeriană.

Acestea au fost urmărite joi de două avioane de luptă ruseşti în spaţiul aerian internaţional de deasupra Mării Negre.

Colonelul Pascal Ianni, purtătorul de cuvânt al Armateu Franceze, a declarat joi pentru Reuters că avioanele franceze participă la o misiune de observare a NATO în conformitate cu reglementările internaţionale.

”Cele două avioane franceze au detectat două avioane de luptă ruseşti care s-au apropiat, dar care nu perturbă sau împiedică progresul misiunii”, a declarat Ianni, scrie sursa citată.

Acesta a adăugat că a fost vorba de o ”comunicare strategică” din partea pentru a arăta că avioanele sale se află în vecinătate.

Video of air force Rafale and Mirage 2000 intercepted by air force over the Black Sea.

