Avion întors din drum după o coliziune cu o pasăre, la scurt timp de la decolare. Peste 180 de pasageri erau la bord. Video 

Un avion cu peste 180 de persoane la bord, care pleca de la Madrid spre Paris, s-a întors din drum după o coliziune cu o pasăre. Acest incident a avut loc imediat după decolare. Nu au fost persoane rănite.

În urma incidentului, , potrivit agenției de știri dpa, citată de . Avionul nou Airbus A321XLR, utilizat de numai câteva săptămâni, aparține companiei aeriene Iberia și a fost avariat în partea din față.

La bordul aeronavei se aflau 182 de pasageri. Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții companiei, echipajul a acționat imediat, respectând protocoalele de siguranță. Membrii echipajului au inițiat revenirea pe aeroportul din Madrid. În mediul online au fost postate înregistrări video în care se poate vedea cum pasagerii au pe față măști de oxigen.

Lovirea unei păsări în timpul zborului reprezintă destul de comun, după cum a transmis controlorul de trafic aerian de pe aeroportul din Madrid, Juan Gomez, pentru RTVE. Acesta a mai precizat că impactul cu pasărea a fost mai puțin grav decât se vede în imagini.

: An makes emergency return to after a vulture strike. These birds can grow up to 1M in length with a wingspan of 3M. The clash caused structural damage to the new plane, which filled with smoke ✈️

— WATCHTOWER (@news_24_365)