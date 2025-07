Avion militar prăbușit peste o școală. Cel puțin o persoană a murit, alte 13 au fost rănite. Video

Un avion militar s-a prăbușit peste o școală în Bangladesh. Potrivit autorităților, cel puțin o persoană a murit în urma tragediei. Alte persoane au suferit răni.

Avionul care aparține Forțelor Aeriene din Bangladesh peste o școală din Daka, iar primele informații arată că 13 persoane au fost rănite, iar un om și-a pierdut viața, potrivit .

Luni, 21 iulie, avionul F-7 BGI al Forțelor Aeriene s-a prăbușit peste campusul școlii și colegiului Milestone din Uttara, după cum a raportat Channel 24, care a citat Direcția de relații publice inter-servicii a țării.

Mai multe imagini au fost publicate pe rețelele de socializare. În acestea se pot vedea flăcările, dar și mai multe persoane vizibil rănite în urma impactului. Lima Khan, reprezentantul pompierilor locali, a anunțat . Printre cele 13 persoane rănite se numără și studenți.

Rezaul Islam, profesor în cadrul Colegiului Milestone, a declarat, pentru , că, într-o clădire lovită de avionul prăbușit, copiii mici iau cursuri. Cadrul didactic a mai transmis că erau găuri în clădire, care era în flăcări.

