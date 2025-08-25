News

Avion plin cu ruși, forțat să aterizeze de urgență din cauza dronelor ucrainene. Pasagerii au fost ținuți la bord ore în șir

Un avion plin cu pasageri ruși a aterizat de urgență din cauza unui atac ucrainean cu drone asupra Rusiei. Ore în șir nimeni nu a avut voie să iasă din aeronavă
Codrina Menţel
25.08.2025 | 14:24
Avion plin cu rusi fortat sa aterizeze de urgenta din cauza dronelor ucrainene Pasagerii au fost tinuti la bord ore in sir
Avion plin cu ruși, forțat să aterizeze de urgență. Foto: freepik.com

Un zbor cu destinația Sankt Petersburg a aterizat de urgență pe aeroportul din Estonia, din cauza unui atac cu drone ucrainene. Pasagerii, majoritatea turiști ruși, au fost ținuți la bord timp de aproape șase ore, până când aeronava a decolat din nou. În noaptea de duminică au fost atacate mai multe puncte strategice din Rusia.

ADVERTISEMENT

Avion plin cu pasageri ruși, deviat

Un avion cu turiști ruși, operat de compania AlMasria Universal Airlines, a decolat din Egipt, cu destinația Pulkovo, Sankt Petersburg. Planurile au fost date peste cap, în urma unui atac cu drone ucrainene. Aeroportul pe care ar fi trebuit să aterizeze aeronava s-a închis în urma bombardamentelor, astfel, că zborul a fost deviat, potrivit Postimees, citat de Kyiv Independent.

Pilotul a fost nevoit să facă o aterizare de urgență în Tallinn, Estonia, la ora 5.33 dimineața, ora locală, a comunicat Margot Holts, șefa departamentului de comunicare și marketing de pe aeroportul din Tallinn. „Aeronava a fost deviată către Tallinn deoarece nu a putut ateriza la Pulkovo din cauza închiderii temporare”. Escala a durat undeva la șase ore, iar pasagerii nu au avut voie să părăsească aeronava.

ADVERTISEMENT

Ucraina a atacat mai multe puncte strategice din Rusia

Atacurile ucrainene care au afectat acest zbor au avut loc în noaptea de duminică, 24 august, atunci când Ucraina sărbătorea Ziua Independenței. Dronele au lovit un terminal de gaze naturale din regiunea Leningrad și o rafinărie de petrol din regiunea Samara, conform sursei menționate.

Autoritățile locale ruse au transmis faptul că au interceptat zece drone pe coasta Mării Baltice, în portul us-Luga, lângă Sankt Petersburg. Astfel, a izbucnit un incendiu la terminalul petrolier al grupului Novatek. Mai mult, operatorul unei centrale nucleare afectate a anunțat, atunci, că funcționarea unuia dintre cele patru reactoare a fost redusă cu 50% din capacitate.

ADVERTISEMENT
Medicul Flavia Groșan susține că persoanele nevaccinate s-ar îmbolnăvi dacă fac sex cu...
Digi24.ro
Medicul Flavia Groșan susține că persoanele nevaccinate s-ar îmbolnăvi dacă fac sex cu persoane vaccinate anti-Covid

În același timp, Ministerul rus al Apărării a menționat că, în total, au fost interceptate 95 de drone în 13 regiuni. Astfel, mai multe aeroporturi, printre care Pulkovo din Sankt Petersburg, și-au suspendat temporar zborurile. Oficialii ucraineni au explicat că atacurile pe teritoriul Rusiei vizează infrastructuri importante și reprezintă un răspuns la bombardamentele asupra Ucrainei.

ADVERTISEMENT
Lamine Yamal a dat
Digisport.ro
Lamine Yamal a dat "cărțile pe față": prima imagine care confirmă relația
Ședință a Coaliției de guvernare pe tema pachetului 2 de reformă fiscală. PSD...
Fanatik
Ședință a Coaliției de guvernare pe tema pachetului 2 de reformă fiscală. PSD a votat în ședința BPN să revină la masa discuțiilor. Update
Curs valutar BNR, luni, 25 august 2025. Euro și dolarul, în scădere la...
Fanatik
Curs valutar BNR, luni, 25 august 2025. Euro și dolarul, în scădere la început de săptămână. Update
Călin Georgescu atacă dur noul Executiv: „Un dezastru făcut de pseudoculți”. Critici și...
Fanatik
Călin Georgescu atacă dur noul Executiv: „Un dezastru făcut de pseudoculți”. Critici și pentru George Simion și AUR
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gigi Becali, acuzat de un personaj controversat că ar fi pariat împotriva FCSB:...
iamsport.ro
Gigi Becali, acuzat de un personaj controversat că ar fi pariat împotriva FCSB: 'De asta a pierdut cu Slobozia, a trântit meciul! Știți câți bani a făcut?'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!