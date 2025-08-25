Avion plin cu ruși, forțat să aterizeze de urgență din cauza dronelor ucrainene. Pasagerii au fost ținuți la bord ore în șir

Un zbor cu destinația Sankt Petersburg a aterizat de urgență pe aeroportul din Estonia, din cauza unui atac cu drone ucrainene. Pasagerii, majoritatea turiști ruși, au fost ținuți la bord timp de aproape șase ore, până când aeronava a decolat din nou. În noaptea de duminică au fost atacate mai multe puncte strategice din Rusia.

Avion plin cu pasageri ruși, deviat

Un avion cu turiști ruși, operat de compania AlMasria Universal Airlines, a decolat din Egipt, cu destinația Pulkovo, Sankt Petersburg. Planurile au fost date peste cap, în urma unui atac cu drone ucrainene. Aeroportul pe care ar fi trebuit să aterizeze aeronava s-a închis în urma bombardamentelor, astfel, că zborul a fost deviat, potrivit Postimees, citat de .

Pilotul a fost nevoit să facă o în Tallinn, Estonia, la ora 5.33 dimineața, ora locală, a comunicat Margot Holts, șefa departamentului de comunicare și marketing de pe aeroportul din Tallinn. „Aeronava a fost deviată către Tallinn deoarece nu a putut ateriza la Pulkovo din cauza închiderii temporare”. Escala a durat undeva la șase ore, iar pasagerii nu au avut voie să părăsească aeronava.

Ucraina a atacat mai multe puncte strategice din Rusia

Atacurile ucrainene care au afectat acest zbor au avut loc în noaptea de duminică, 24 august, atunci când Ucraina sărbătorea . Dronele au lovit un terminal de gaze naturale din regiunea Leningrad și o rafinărie de petrol din regiunea Samara, conform sursei menționate.

Autoritățile locale ruse au transmis faptul că au interceptat zece drone pe coasta Mării Baltice, în portul us-Luga, lângă Sankt Petersburg. Astfel, a izbucnit un incendiu la terminalul petrolier al grupului Novatek. Mai mult, operatorul unei centrale nucleare afectate a anunțat, atunci, că funcționarea unuia dintre cele patru reactoare a fost redusă cu 50% din capacitate.

În același timp, Ministerul rus al Apărării a menționat că, în total, au fost interceptate 95 de drone în 13 regiuni. Astfel, mai multe aeroporturi, printre care Pulkovo din Sankt Petersburg, și-au suspendat temporar zborurile. Oficialii ucraineni au explicat că atacurile pe teritoriul Rusiei vizează infrastructuri importante și reprezintă un răspuns la bombardamentele asupra Ucrainei.