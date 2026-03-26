Avion ținut la sol în Bruxelles din cauza crizei carburanților. Dan Alexa și președintele InfoCons, printre pasageri: „Măcar un pahar de apă”

Momente tensionate pe aeroportul din Bruxelles, unde o aeronavă a rămas la sol din cauza unor probleme legate de carburant, lăsând zeci de pasageri blocați la bord timp de ore întregi. Printre călători s-au aflat și Dan Alexa și Sorin Mierlea, iar situația a generat reacții critice privind modul în care a fost gestionată întreaga întâmplare.

Acuzații privind gestionarea situației la bordul aeronavei care a rămas blocată la sol din cauza crizei carburanților

Zeci de pasageri ai unei curse operate de compania HiSky, pe ruta Bruxelles – București, au rămas blocați la bordul aeronavei timp de aproximativ trei ore, după ce zborul nu a mai decolat conform programului stabilit. Îmbarcarea a fost finalizată, iar aeronava trebuia să decoleze la ora 13:30, însă aceasta a rămas la sol, fără ca pasagerii să primească inițial explicații clare privind întârzierea. În mod normal, cursa urma să aterizeze pe Aeroportul Internațional Henri Coandă la ora 17:00, însă programul a fost dat complet peste cap, iar pasagerii au fost nevoiți să aștepte la bord pe toată durata blocajului, fără a putea părăsi aeronava.

Pe parcursul așteptării, comandantul cursei le-ar fi transmis pasagerilor că există probleme legate de alimentarea cu combustibil. Până în acest moment, nu a fost însă oferită o confirmare oficială privind cauza exactă a blocajului. În același timp, au apărut și informații din surse apropiate situației, potrivit cărora alimentarea aeronavei ar fi fost refuzată din cauza unor presupuse restanțe de plată ale operatorului aerian către furnizorul de combustibil. Aceste informații nu au fost confirmate oficial de companie sau de autorități.

Tensiuni și explicații contradictorii privind situația de pe aeroportul din Bruxelles

În acest context, Marius Popescu, președintele Asociației Companiilor Aeriene Românești, a declarat că problema ar fi fost generată de o situație de la nivelul aeroportului din Bruxelles și nu de compania aeriană: „Lipsa de combustibil este din cauza celor de la Bruxelles. În momentul în care aeronava a aterizat și se îndrepta către locul de parcare, s-a primit o notificare, nu doar către compania românească, ci pentru toate aeronavele care erau în acel moment la sol. S-a spus că urmează să fie întârzieri cu furnizarea de kerosen pentru alimentare. Bănuim că este în contextul global, ceea ce se întâmplă cu Strâmtoarea Ormuz. Ne întrebăm ce se poate întâmpla pe viitor”, a declarat acesta, referindu-se la incidentul din 25 martie.

Printre pasagerii cursei s-au aflat și și fost internațional român, respectiv Sorin Mierlea, președintele InfoCons, organizație activă în domeniul protecției consumatorilor la nivel național și european. În cazul lui Sorin Mierlea, acesta se afla la Bruxelles în calitate de speaker în cadrul Conferinței Europene „Sănătate mintală – Prevenția în sănătatea mintală în Era digitală în Europa”, eveniment desfășurat la Parlamentul European. Tot , invitat în panelul dedicat performanței și rezilienței mentale în sportul de înaltă performanță, alături de specialiști din zona sportului și a mediului digital.

Reacție dură privind condițiile de la bord și lipsa comunicării oficiale

FANATIK l-a contactat pe Sorin Mierlea care a oferit o reacție privind situația pasagerilor blocați la bordul aeronavei și modul în care a fost gestionată . Acesta a transmis un punct de vedere ferm cu privire la condițiile în care au fost ținuți pasagerii și la lipsa unei comunicări clare din partea operatorului aerian: „Faptul că operatorul economic care a blocat aeronava la sol foarte multe ore, fără a da o justificare foarte clară, fără a veni cu un mesaj foarte clar, fără a asigura un minim, măcar un pahar de apă celor care au fost în avion, doar contra cost, cred că este o problemă, înainte de toate, nu de legalitate, ci de moralitate.

Fără mâncare putem trăi, fără apă nu. Și apa este un drept fundamental al fiecăruia dintre noi. Iar partea aceasta, că se face o îmbarcare și se stă mai mult de 3 ore în aeronavă, pe pistă, fără să te lase să cobori din aeronavă, cred că denotă o zonă din aceasta ori de neprofesionalism, ori de neorganizare, dar, oricum, nu de un standard minimal la nivelul Uniunii Europene. Mai ales că lucrurile acestea s-au întâmplat, până la urmă, în inima de unde pornesc atât regulile, procedurile, cât și legislația europeană, în Bruxelles”, a subliniat Sorin Mierlea, pentru FANATIK.

Posibile demersuri legale și apel la intervenția autorităților competente

În continuarea declarațiilor oferite pentru FANATIK, Mierlea a mai mărturisit că situația ridică nu doar probleme legate de modul de gestionare a zborului, ci și aspecte ce țin de protecția consumatorilor și de posibilitatea recuperării prejudiciilor. Acesta a precizat că, în opinia sa, autoritățile competente ar trebui să intervină, iar pasagerii afectați au la dispoziție mai multe căi legale pentru a-și apăra drepturile: „Iar, din această perspectivă, cred că și autoritățile ar trebui să se autosesizeze, de la cele care sunt îndreptățite pe zona de licențiere a unor astfel de companii, iar consumatorii să se îndrepte cu sesizări și reclamații pentru recuperarea daunelor materiale și morale.

Pentru cei care aveau, la rândul lor, conexiuni pentru alte zboruri sau cu trenuri sau trebuiau să ajungă în altă parte, să înțeleagă că, pe lângă recuperarea daunei materiale, se poate recupera și dauna morală. Putem merge și cu sesizare, putem merge în instanțele de judecată, unde nu se plătește taxa judiciară de timbru pentru un astfel de proces, când discutăm despre o problemă de protecție a consumatorului”, a mai punctat președintele InfoCons, unul dintre pasagerii care a așteptat mai bine de trei ore în aeronava blocată la sol.

Sorin Mierlea: „Nu au oferit niciun mesaj și nicio compensație, adică măcar un pahar de apă”

Totodată, în calitate de pasager al cursei, acesta a criticat modul în care echipajul și reprezentanții companiei aeriene au gestionat întreaga situație la bord. Mierlea a atras atenția asupra lipsei unor măsuri minime de sprijin sau compensație pentru cei aflați în aeronavă, precum și asupra mesajelor neoficiale transmise pe parcursul așteptării, care au creat confuzie și incertitudine în rândul pasagerilor. „Deranjantă a fost și atitudinea personalului, atitudinea celor care erau în cabină, din partea companiei, care nu au oferit niciun mesaj și nicio compensație, adică măcar un pahar de apă, cred că lasă mult de dorit.

A fost o versiune, dar neoficială, spusă de personal, dar nu prin sistemul audio, ca să fie un mesaj oficial, ci așa, la câțiva pasageri, ca să se ducă zvonul, că n-ar fi suficiente mașini care să facă refill-ul, să aducă carburantul pentru avionul respectiv. Ceea ce, sigur, nu poate să fie pe un aeroport de genul ăsta, nu cred că este o singură mașină și, de asta, nu ajunge la toate avioanele. E puțin, să spunem așa, romanțată povestea”, remarcă Mierlea.

Președintele InfoCons: „Avionul era 100% plin. Nici măcar un loc nu era liber”

În încheiere, Sorin Mierlea susține că au fost deja demarate demersuri oficiale către toate instituțiile implicate, atât la nivelul aeroportului din Bruxelles (Zaventem), cât și către Autoritatea Aeronautică Română și compania aeriană, solicitând clarificări scrise privind circumstanțele exacte ale incidentului. „Noi am început toate demersurile oficiale, atât către aeroportul din Zaventem, din Bruxelles, către Autoritatea Aeronautică Română, către companie, să avem și motivele reale din punct de vedere juridic, printr-o adresă scrisă.

Vom merge mai departe, atât în zona de a sprijini consumatorii care doresc să facă o reclamație, cât și pe cei care vor să meargă chiar către instanța de judecată, fiindcă lucrurile, dacă le lăsăm astăzi așa, mâine vor fi și mai rău. Avionul era 100% plin. Nici măcar un loc nu era liber”, a spus, în final, președintele InfoCons, pentru FANATIK.