„Avionul a explodat” Cum s-a salvat din infern singurul supraviețuitor al tragediei din India. Povestea incredibilă a lui Vishwaskumar

Ramesh Vishwaskumar Bucharvada este singurul supraviețuitor al tragediei aviatice care s-a produs joi, 12 iunie 2025. Oamenii legii au povestit cum a reușit bărbatul de 38 de ani să scape din infernul în care au murit aproape 300 de persoane. Povestea acestuia este incredibilă.

Un accident aviatic cumplit a avut loc joi în Ahmedabad, India, unde un avion Air India s-a prăbușit la doar câteva minute după decolare. Aproape 300 de persoane au murit, dar un singur pasager a scăpat cu viață. Miracolul s-a petrecut pe locul 11A, chiar în spatele unei ieșiri de urgență.

, are 38 de ani și este cetățean britanic. Se afla în avionul Air India AI171, care avea ca destinație Londra. În momentul în care aeronava s-a prăbușit, bărbatul a sărit și a reușit să scape cu viață.

Un martor a surprins momentul în care Ramesh, vizibil șocat și plin de răni, le spune celor din jur: „Avionul a explodat”. Întrebat despre ceilalți pasageri, el a răspuns scurt: „Sunt acolo, înăuntru”, indicând zona în care avionul s-a prăbușit. Ulterior, poliția din Ahmedabad a confirmat oficial că există un singur supraviețuitor al tragediei aviatice,

Amid the tragedy of the Air India plane crash, a remarkable story emerges: Vishwashkumar Ramesh, a British national from Leicester seated in 11A, was the sole survivor, escaping with only minor scratches.

