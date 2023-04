Avionul Hercules donat Armatei Române de Guvernul SUA s-a stricat. Cât costă reparațiile aparatului de zbor care are fisuri la motor

Forțele Aeriene Române au în dotare șase avioane de transport Hercules, fabricate de Lockheed Corporation în SUA, care sunt operate de Escadrila 901 Transport Aerian Tactic din cadrul Bazei 90 Transport Aerian – București – Otopeni „comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”. Patru din acestea sunt modelul Hercules C 130-B, iar două sunt Hercules C 130-H.

Avionul Hercules este fabricat în 1974

Modelele C 130-B în 1996 și 1997, iar primul model C 130-H a fost recepționat în februarie 2007. În decembrie 2021, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că Guvernul SUA a donat Forțelor Aeriene Române un alt avion Hercules C 130-H, iar în scurt timp aeronava a aterizat la București.

„O aeronavă de tip C-130 Hercules, varianta H, transferată, cu titlu gratuit, din excedentul Guvernului Statelor Unite ale Americii către Forţele Aeriene Române, a aterizat marţi, 14 decembrie 2021, pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa ”Aurel Vlaicu”. Avionul de transport va intra în înzestrarea Bazei 90 Transport Aerian-Escadrila 901 Transport Strategic. Astfel, cea de-a şasea aeronavă C-130 Hercules a Forţelor Aeriene Române va spori capacitatea de proiecţie a Armatei României prin executarea de misiuni de transport în sprijinul forţelor proprii sau al partenerilor din NATO”, a anunțat MApN.

”Transferul aeronavei, ratificat printr-un acord de tipul Letter of Offer and Acceptance, este rezultatul unui proces complex, derulat în ultimii ani în cadrul programului Foreign Military Sales (FMS) prin intermediul Biroului Cooperare Militară al SUA de la Bucureşti (Office of Defense Cooperation – ODC). Pentru derularea cu maximă operativitate a transferului acestei aeronave, ODC s-a aflat în strânsă legătură cu Forţele Aeriene Române, precum şi cu Biroul de coordonare al Programului C-130 din Statele Unite”, a mai comunicat MApN.

Aeronava, fabricată în 1974, a fost în dotarea Air National Guard Montana din SUA și a avut numărul de serie 74-2132. Când a fost preluată de Forțele Aeriene Române, aeronava a primit numărul de serie 7432. Pe 30 septembrie 2022, Compania Națională Romtehnica SA a postat un anunț de participare, pe platforma achizițiilor publice, consultată de FANATIK, pentru „Servicii de tip P.D.M. (Programmed Depot Maintenance) și servicii de reparație de complexitate ridicată pentru avionul C-130H Hercules”.

Reparațiile avionului donat de americani costă aproape două milioane de euro

Valoare totală estimată a contractului a fost de 1.930.900 euro. Pe 20 martie 2023, Romtehnica a semnat un contract 9.464.002,52 lei cu ofertantul Ogma, Industria Aeronautica de Portugal S.A, ceea ce arată că reparațiile sunt atât de complexe, încât avionul donat de americani nu a putut fi supus unor lucrări de mentenanță obișnuite în România, unde ROMATSA efectuează astfel de servicii.

În caietul de sarcini se menționează toți pașii ce vor fi urmați: “1. Executare pachet de lucrări la avionul C-130H Hercules nr. 7432 pentru efectuare zbor tehnic (ferry flight) de transport de la sediul beneficiarului (Băneasa-București (LRBS)) la facilitățile de mentenanță ale Prestatorului. R.M. (reparație de complexitate medie), 2. Executare P.D.M. – Programmed Depot Maintenance, la avionul C-130H „Hercules“ nr. 7432 (fără înlocuirea ferurilor „Rainbow fittings“ și fără înlocuirea cablurilor de comandă ale motoarelor), conform referinței 22.1 – P.D.M. Work Specification for C-130H serial 74-2132, May 2022. R.R. (reparație de complexitate ridicată)”.

La al treilea punct se specifică faptul că motorul avionului este fisurat: „3. Executare reparație fisuri la nacela motorului nr. 4 (Repair / replacement of 2 each 370116-8 fillers on the no. 4 engine nacelle bulkhead P/N 370116) conform Manualului de reparații structurale C.S.T.O. XX1C-130A-3 sau conform dispoziției T.A.R. (Technical Assistance Request) emisă de Technical Coordination Group C-130 – T.C.G. R.R. (reparație de complexitate ridicată)”.

Pe piesele de schimb pentru avioanele Hercules s-au dat 1,7 milioane euro

La al cincilea punct se menționează, în limba engleză, că vor fi înlocuite părți ale fuselajului și aripilor: „4. Executare și aplicare: a). Ordin tehnic T.C.T.O. 1C-130-2254 – Modification of Engine Truss Mount Diagonal Brace Attachment Lugs; b). Ordin tehnic T.C.T.O. 1C-130-2272 – Inspection and replacement of trunnion fitting bolts at fuselage station 165 bulkhead; c). Ordin tehnic T.C.T.O. 1C-130-2282 – Inspection of select C-130 aircraft wing bleed air ducts for proper part numbers. R.R. (reparație de complexitate ridicată)”.

consultat de FANATIK sunt: “5. Executare pachet de lucrări ISO nr. 3 Minor, conform C.S.T.O. XX1C-130A-6WC-14. R.R. (reparație de complexitate ridicată), 6. Executare reparație capitală la jambele M.L.G. de pe partea stângă conform T.O. 4S1-37-3. R.R. (reparație de complexitate ridicată), 7. Executare pachet de lucrări pentru pregătirea avionului C-130H Hercules nr. 7432 efectuare zbor tehnic (ferry flight) de transport de la facilitățile de men-tenanță ale Prestatorului la sediul beneficiarului Baza 90 Transport Aerian, Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni (LROP). R.R. (reparație de complexitate ridicată)”.

În vara lui 2022, UM 01961 a parafat un “Contract de furnizare, având ca obiect – Furnizarea consumabilelor și pieselor de schimb specifice avioanelor militare tip C-130B/H „Hercules”. Pe 28 iulie 2022 s-a semnat un contract pentru patru loturi ( piese și consumabile sisteme celulă/motor/elice, piese și consumabile sisteme electrice, piese și consumabile sisteme, piese sistem propulsie celulă), în valoare de 6.670.570,25 lei lei. Pe 8 august 2022 s-a parafat un contract în valoare de 1.634.179,36 lei pentru agregate sisteme electrice, astfel că valoarea totală a achiziției a ajuns la 8.304.749,61 lei (aproximativ 1,7 milioane euro).