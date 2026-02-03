Avocata care se lăuda că intervine la președinte și la premier, prinsă în flagrant, acuzată de o firmă că i-a dat țeapă. Ce sumă este solicitată în instanță

ADVERTISEMENT

Procurorii din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție din DNA au dispus, la finalul săptămânii trecute, punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore față de Adriana Mihaela Georgescu, avocat în Baroul București, pentru trei fapte de trafic de influență, dintre care două în formă continuată, și complicitate la trafic de influență.

Firma care a dat-o în judecată pe Adrian Georgescu e specializată în „alte activități anexe transporturilor”

Printre altele, avocata, care era membră PNL, i-ar fi pretins unui martor, în noiembrie 2025, prin intermediul unei alte persoane, o sumă de bani cuprinsă între 100.000 de euro și 1.000.000 de euro, destinată campaniei electorale a candidatului PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, lăsând să se creadă că, prin intermediul acestuia, ar avea influență asupra unor magistrați.

În ianuarie 2026, Adriana Georgescu și celălalt inculpat din dosar, Gheorghe Iscru, i-ar fi pretins unui martor, prin intermediul unei alte persoane (investigator sub acoperire), suma de 120.000 de euro, în trei tranșe, din suma totală de 500.000 de euro. La data de 28 ianuarie 2026, inculpații au primit de la investigatorul sub acoperire suma de 60.000 de euro, , împrejurare în care procurorii DNA au procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Georgescu și Iscru au primit mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Conform stenogramelor, avocata susținea că are legături în DNA, că poate să intervină la președintele Nicușor Dan și la premierul Ilie Bolojan și că „intră” direct la șeful DNA, Marius Voineag. Numele Adrianei Georgescu apare ca pârât într-un dosar înregistrat pe 20 martie 2024 la Judecătoria Sectorului 3, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată.

Reclamant figurează o societate comercială, Dil Best Consulting&Services SRL, specializată în „alte activități anexe transporturilor”, care susține că i-a achitat un avans de 35.500 euro avocatei. Firma a solicitat ajutor public judiciar, iar instanța a arătat că va acorda termen la data de 22.11.2024, ora 12, în cameră de consiliu, fără citare părţi, constatând că, până la acest termen, firma nu a transmis înscrisurile solicitate de instanţă, fapt determinat de împrejurarea că din eroare partea a fost citată cu această menţiunea de a complini lipsurile până la termenul din 22.11.2024 şi nu până la termenul din 27.09.2024.

Societatea comercială a cerut reducerea taxei de timbru și eșalonarea plății în 6 rate lunare

Pentru soluţionarea cererii de ajutor public judiciar, firma trebuia să depună documentele contabile aferente ultimelor trei luni, balanţele contabile de verificare aferente ultimelor trei luni, certificatul de înregistrare fiscală, bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul curent, orice alte înscrisuri din care să rezulte situaţia economico-financiară a societății comerciale.

În dosar se arată că Dil Best Consulting&Services SRL a solicitat acordarea ajutorului public judiciar sub forma reducerii taxei judiciare de timbru în cuantum de 8.228,41 lei la suma de 3.000 lei şi eşalonarea plăţii în şase rate lunare egale. În motivarea cererii de acordare a ajutorului public judiciar, firma a învederat că se află în imposibilitatea financiară de a achita taxa judiciară de timbru stabilită de instanţă, motivând că situaţia economică generată în ultimii ani a determinat o scădere semnificativă a contractelor în derulare şi o scădere drastică a încasărilor.

La termenul de judecată din 22.11.2024, firma a comunicat, pe email, . Analizând actele şi lucrările dosarului în soluţionarea cererii de acordare a ajutorului public judiciar, instanţa a reţinut că oricine are o pretenţie împotriva unei alte persoane ori urmăreşte soluţionarea în justiţie a unei situaţii juridice, are dreptul să facă o cerere înaintea instanţei competente.

Instanța a solicitat să se facă dovada achitării sumei de 35.500 euro cu titlu de avans

Din acest text de lege reiese că una dintre condiţiile esenţiale pentru promovarea unei cereri în faţa instanţei de judecată o constituie justificarea unui obiect, în sensul ca pretenţia dedusă judecăţii să existe. Această condiţie trebuie să fie îndeplinită atât la momentul promovării cererii de chemare în judecată, cât şi pe parcursul judecării acesteia, până la momentul pronunţării hotărârii.

În cauză, având în vedere că până la termenul de judecată stabilit pentru soluţionarea cererii de ajutor public judiciar petenta a depus dovada de achitare a taxei judiciare de timbru în cuantum de 8.228,41 lei, instanţa a constatat că cererea de ajutor public judiciar a rămas fără obiect, motiv pentru care o va respinge ca atare, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Deliberând asupra probatoriului, instanţa a încuviinţat pentru firma reclamantă proba cu înscrisuri, considerând proba ca fiind concludentă pentru soluţionarea cauzei. Instanţa a pus în vedere firmei să facă dovada achitării sumei de 35.500 euro cu titlu de avans către pârâta Adriana Georgescu şi să depună la dosarul cauzei dovada comunicării notificării de punere în întârziere către pârâtă şi dovada comunicării notificării de rezoluţiune către aceasta. Următorul termen din dosar a fost stabilit pentru 6 februarie 2026.