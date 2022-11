Avocata Elenei Udrea, după decizia CCR privind prescripția: ”Nu mă entuziasmez. Să nu înțelegem că dosarele s-au scos de pe rol”

Elena Udrea este unul dintre foștii demnitari care ar putea beneficia de hotărârea ICCJ, conform căreia decizia CCR legată de aplicarea prescripției se face retroactiv.

Avocat Silvia Uscov: ”În cazul Elenei Udrea, se pare că legea se aplică ”mai altfel” decât la alții”

Elena Udrea : Referendumul și Hidroelectrica.

Silvia Uscov, avocata Elenei Udrea, e de părere că fostul ministru nu are motive de sărbătoare, cel puțin momentan, mai ales că judecătorii vor analiza separat, fiecare situație în parte.

”O să vedem… Eu nu mă entuziasmez atât de tare pe subiectul acesta. Până nu văd o hotărâre definitivă care să constate prescripția, pot interveni multe alte elemente. Mai ales în cazul doamnei Udrea, se pare că legea se aplică ”mai altfel” decât la alții.

Vom vedea. În mod normal, ar trebui să beneficieze de decizia CCR, de hotărârea Înaltei Curți, care s-a pronunțat pe 25 octombrie. Dar pot interveni o mulțime de alte lucruri iar soluția să fie una negativă. Nu avem de unde să știm, trebuie să vedem ce pronunță instanța. Fiecare situație se judecă separat.

Judecătorul va analiza fiecare caz concret pentru a vedea dacă sunt îndeplinite condițiile respective. Procesele continuă și în fiecare dosar se va pronunța o soluție. Să nu înțelegem că s-au scos de pe rol dosarele respective”, a declarat Silvia Uscov pentru FANATIK.

CJUE, sesizată în legătură cu decizia CCR de prescripție a unor dosare penale

Avocata Elenei Udrea a mai dezvăluit că procurorii încearcă, în acest moment, să atace decizia CCR de aplicare a prescripției în dosarele penale.

”Există și cereri de sesizare a Curții Europene de Justiție pe acest subiect, pentru a întoarce cumva decizia CCR. Deși există practică de la CJUE tot în sensul în care a pronunțat Curtea Constituțională”, a mai declarat Silvia Uscov pentru FANATIK.

Câteva sute de dosare penale ar putea fi afectate de prescripția retroactivă

Pe 26 mai, Curtea Constituțională , care permitea procurorilor să întrerupă cursul prescripției prin administrarea de noi probe. Drept urmare, la sfârșitul lunii octombrie, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept de la Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că prescripția se aplică retroactiv, cu excepția dispozițiilor mai favorabile.

Această hotărâre va afecta sute de dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată, cum ar fi cel al lui Mihai Chirică (primarul municipiului Iași), Tudor Pendiuc (fost primar al municipiului Pitești), Nelu Iordache (fost proprietar Blue Air), etc.

Elena Udrea are pe rol două dosare în care poate invoca decizia CCR

Elena Udrea a fost condamnată, pe fond, la opt ani de închisoare, în dosarul finanțării campaniei electorale a lui Traian Băsescu, în 2009. Ea este acuzată de săvârșirea infracțiunilor de instigare la luare de mită și spălare de bani.

În dosarul Hidroelectrica, Udrea e acuzată de trafic de influență și spălare de bani, după ce ar fi primit 5 milioane de dolari de la omul de afaceri Bogdan Buzăianu.

În prezent, Elena Udrea execută o pedeapsă de 6 ani de închisoare în dosarul Gala Bute, însă fostul ministru nu și-a pierdut speranța că va întoarce sentința.

Udrea a contestat hotărârea instanței din 1 noiembrie, în dosarul Gala Bute

Pe 1 noiembrie, contestația la executare a fost respinsă de judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție, însă Udrea a formulat o nouă contestație.

”Mai avem contestația la contestația în anulare pe care am promovat-o acum câteva zile. Recursul în casație, care era cel mai la îndemână din punct de vedere juridic, a fost o mare dezamăgire. Eu am spus încă de când am ieșit de la Înalta Curte, pe lege ar trebui eliberată 100%”, a mai declarat Silvia Uscov pentru FANATIK.

Elena Udrea se află, în acest moment, la penitenciarul Târgșor, acolo unde își execută sentința din dosarul Gala Bute în regim semideschis.