Andreea Roșca este avocata care, de ceva vreme, e favorita sportivilor și nu din motive care țin, neapărat, de abilitățile ei în instanță.

Originară din Cluj, Andreea Roșca este, cu siguranță, genul de avocat care își poate lăsa clienții muți în fața instanțelor de judecată.

Andreea Roșca, cea mai senzuala avocată

Andreea Roșca este, probabil, una dintre cele mai senzuale prezențe din Instagramul românesc, ea fiind admirată de fotbaliști precum Adrian Cristea, Cristi Ganea, Ioan Hora sau Laszlo Sepsi.

Absolventă a Facultății de Drept, Andreea Roșca este genul de avocat care, probabil, ar putea fura privirile oricărui bărbat, iar asta din motive cât se poate de obiective, frumoasa brunetă fiind posesoarea unui corp de fotomodel pe care, așa cum se vede pe conturile ei de socializare, pe care îl întreține, la modul serios, prin sport.

Andreea Roșca practică sportul cu regularitate

Împătimită a tenisului, Andreea Roșca se fotografiază adeseori cu racheta în mână pe zgura terenului purtând ținute care mai de care mai ”interesante” și evidențiindu-și formele perfecte.

Dar nu doar tenisul o pasionează pe Andreea Roșca, ci și sălile de fitness, multe dintre fotografiile postate de avocata favorită a sportivilor fiind o adevărată reclamă pentru viața sănătoasă.

Dar, cu toate că ar avea un succes uriaș în instanțe, Andreea Roșca pare să prefere să își folosească cunoștințele de drept în alt domeniu: cel al dezvoltării afacerilor, o meserie care, probabil, o face să își permită orice extravaganță.

Avocata este pasionată de călătorii

Și, dacă, probabil, când vine vorba de meserie, Andreea Roșca este foarte implicată, profiturile pe care le are în urma job-ului le cheltuiește în vacanțe de vis petrecute în cele mai exotice locuri de pe Pământ, avocata favorită a sportivilor postând adeseori fotografii care mai de care mai incitante de la malul mării, de cele mai multe ori, de prin străinătate.

Succesul avocatei este, însă, unul evident mai ales în lumea rețelelor de socializare, loc în care Andreea Roșca are zeci de mii de urmăritori, fiecare fotografie a ei fiind apreciată de mii de oameni, iar comentariile sunt, de ce e mai multe ori, complimente.

E adevărat, există toate motivele pentru acest lucru, Andreea Roșca fiind, în ciuda meseriei pe care o practică, și lipsită de inhibiții când vine vorba de aparatele de fotografiat, pozele pe care le postează fiind, de cele mai multe ori, extrem de… decoltate.

Și, trebuie să o recunoaștem, Andreea Roșca ar putea fi oricând fotomodel, formele cu care a fost înzestrată fiind, probabil, invidiate de mai toate femeile și să ”sară în ochii” oricărui bărbat.

Instagramul e ”oglinda timpului liber” pentru Andreea Roșca

”Am început să fiu mai prezentă pe Instagram la începutul lunii aprilie (2020, n. red.), datorită perioadei în care ne aflăm cu toții în acest an, având puțin mai mult timp liber. Spre surprinderea mea, câteva săptămâni mai târziu, am descoperit că lumea este receptivă la postările mele. Datorită cererilor de parteneriate pe care le-am primit, am început să mă implic mult mai activ în social-media. În ultimele săptămâni am început să primesc tot mai multe mesaje de parteneriate, dar în prezent Instagram-ul nu pot spune că îmi generează o sursă considerabilă de venit, astfel încât să mă axez doar pe acest lucru. (…) Domeniul în care lucrez va rămâne principala mea activitate, iar social-media va fi oglinda timpului meu liber, pe care intenționez să o dezvolt mai mult mai ales pe zona de sport, sănătate și tehnologie”, spunea Andreea Roșca, anul trecut, pentru clujust.ro.