Avocatul Anei Bărbosu, reacţie în forţă în scandalul de la Jocurile Olimpice: „Rămâne cu medalia! Nu o să îi bată nimeni la uşă să o ia!”. Exclusiv

Avocatul Anei Bărbosu, Sabin Gherdan, a explicat pentru FANATIK ce presupune rejudecarea procesului la TAS, ce probe propun americanii şi se declară optimist că totul se va încheia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.
Marian Popovici
29.01.2026 | 18:15
Sabin Gherdan şi Ana Bărbosu. Sursa: colaj Fanatik
Tribunalul Federal Elveţian a admis apelul făcut de americani şi a trimis spre rejudecare, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, cazul în care Ana Maria Bărbosu a câştigat medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Paris, în detrimentul gimnastei Jordan Chiles.

FANATIK a luat legătura cu avocatul româncei, Sabin Gherdan, care a declarat că gimnastei nu i s-a retras medalia de bronz câştigată şi speră ca totul să se încheie cu o decizie favorabilă la TAS:

„Suntem la fel de optimişti. Pe toate site-urile, informaţia este prezentată în mod negativ. Că s-a pierdut medalia, că nu avem nicio şansă. Nici vorbă. Nu i s-a retras medalia Anei. Nicăieri în hotărâre nu se menţionează că s-a retras medalia.

Procedural, Jordan Chiles a păstrat medalia şi o păstrează în continuare. La fel cum Ana o păstrează pe a ei. Până la soluţionarea cazului. Nu îi va bate nimeni la uşă să îi spună: „Hei, Ana, dă înapoi medalia!”. 

Decizia poate fi atacată din nou la Tribunalul Federal Elveţian. Eu nu vreau să gândesc aşa departe. Vreau să cred că se va opri la TAS şi vom avea o decizie favorabilă nouă”, a explicat Gherdan pentru FANATIK.

Ce probă vor să prezinte americanii la TAS: „Nici nu ştii dacă este omologat!”

Avocatul Ana Mariei Bărbosu a declarat că proba pe care americanii vor să o prezinte este un calup de imagini şi un cronometru, care se află, însă, în contradicţie cu cronometrul oficial al competiţiei:

„Acolo a fost prezentat un calup de imagini şi un cronometru al părţii americane, care se afla în contradicţie cu cronometrul oficial al competiţiei, Omega. Din punctul nostru de vedere, acel cronometru Omega relatează situaţia reală.

De aceea este şi omologat. Cronometrul americanilor este pus pe un calup de video-uri. Nici nu ştii dacă este omologat, dacă are anumite limite. Se va analiza doar din perspectiva asta. Trebuie să vedem ce va decide TAS-ul, dar din punctul meu de vedere se va analiza doar această probă. 

Se va pune în balanţă. Video-ul americanilor şi cronometrul Omega, cel oficial. Va trebui admisă proba americanilor, să fie considerată legală pentru a putea fi analizată”, a explicat avocatul.

Cum s-a decis rejudecarea de la TAS! Vicii de procedură şi neglijenţă din partea Federaţiei Internaţionale de Gimnastică

În ceea ce priveşte procedura de rejudecare, Sabin Gherdan a dezvăluit pentru FANATIK că au fost luate în calcul anumite vicii de procedură ale TAS-ului, plus o neglijenţă gravă a Federaţiei Internaţionale de Gimnastică:

„Practic, rejudecarea este o cale extraordinară de atac prin care o instanţă superioară trasează anumite limite, cum e în cazul nostru, cererea de revizuire. Anumite limite pe care Tribunalul de Arbitraj Sportiv este obligat să le respecte.

Iar aici, Tribunalul Federal a transmis TAS-ului că ar fi trebuit să analizeze o probă depusă peste termen, de partea americană. De ce? Pentru că a considerat că sunt anumite vicii de procedură pe care TAS-ul le-a avut.

I-a citat pe americani după un timp destul de îndelungat, trei zile de la începutul procedurii. Iar Federaţia Internaţională de Gimnastică a organizat competiţia ca urmare a unei neglijenţe grave. Nu s-a putut determina în mod concret, momentul la care s-a făcut procedura de contestare.

Dacă s-a făcut contestarea în termenul de un minut sau nu. Practic, TAS-ul este chemat să se pronunţe asupra admisibilităţii probei. Prima oară să constate dacă este admisibilă, reală, autentică…”, a explicat Gherdan pentru FANATIK.

  • 16 august 2024 este data la care Ana Maria Bărbosu a primit medalia de bronz de la Jocurile Olimpice
  • 13.700 este nota primită de gimnasta din România
