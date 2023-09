Avocatul care a semnat actele, detalii despre transferul lui Ganea la FCSB: “Un mare câștig”

și cu Panțîru incert în urma unei accidentări serioase, FCSB l-a adus pe Cristian Ganea de la Panathinaikos. Fostul jucător al lui Gică Hagi revine astfel în România după trei ani petrecuți în Grecia. 61 de meciuri a strâns Ganea în Super League.

FCSB l-a adus pe Ganea liber de contract

“A fost un transfer complex din cauza faptului că a trebuit să găsim o soluție de reziliere cu Panathinaikos. Au vrut să îl lase dar au depins mult de condițiile financiare la care au vrut să-l lase. Ganea avea un salariu destul de mare în Grecia, iar atunci, pentru a găsi un consens astfel încât ei să poată accepta oferta de la FCSB.

A trebuit să avem negocieri serioase. Nu câștigă mult mai puțin, dar nivelul de la Panathinaikos este destul de înalt. Nu sunt multe cluburi în România care ar fi putut să îi ofere un asemenea contract. Poate două cluburi, sau trei cluburi maxim.

Nu cred că ajunge chiar la 20.000, dar e o cifră importantă pentru fotbalul din România. Pentru un fundaș stânga este un contract bun. Ganea a avut doar salarii bune la Bilbao, Aris și Panathinaikos”, a declarat avocatul Cristian Cernodolea.

. Fundașul stângă a reușit atunci un transfer spectaculos în Primera Division, însă nu a reușit să se impună în campionatul spaniol. Ganea este internațional român, cu 8 selecții pentru prima reprezentativă.

Radunovic și Ganea se vor lupta pentru titularizare

“Și-a dorit foarte mult să vină la FCSB pentru a reintra în circuitul naționale, dar nu a putut face un sacrificiu financiar imens. Am ajus în final la un consens, este un contract pe 2 ani, până în 2025. Urmează ca FCSB să-l prezinte în mod oficial, a reziliat cu Panathinaikos.

Eu știam de situația lui Ganea, am vorbit cu reprezentantul lui din Grecia, am avut mai multe discuții. L-am sunat pe domnul Becali, am avut o discuție cu dumnealui. Negocierile nu au fost foarte lungi.

Am știut că domnul Becali îl apreciază pe Ganea, a fost un element esențial. Dumnealui a menționat că îl cunoaște. A fost acest semn de întrebare cu situația sa medicala. S-au făcut teste amănunțite, cei de la FCSB sunt convins că au verificat dacă Ganea este în regula din toate punctele de vedere”, a spus Cristian Cernodolea.

