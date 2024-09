Avocatul care și-a mutilat iubita într-o cameră de hotel a fost reținut. Dinu Șerban e acuzat de tentativă de omor

Scene șocante petrecute în Iași. 30 septembrie, sub acuzația de tentativă de omor, fiind suspectat că și-ar fi agresat fosta parteneră.

Avocatul care și-a bătut fosta iubită a fost reținut

Potrivit declarațiilor mamei victimei, motivul atacului ar fi fost refuzul femeii de a avea relații intime cu el. Incidentul a avut loc acum două săptămâni, într-un hotel din centrul orașului Iași. Femeia, stabilită în străinătate, venise în oraș pentru a-și vizita familia.

În seara de 17 septembrie, Dinu Șerban și fosta sa iubită au luat cina împreună, iar apoi avocatul a insistat să vină cu ea în camera de hotel. În acel moment, agresiunea a avut loc, femeia fiind grav rănită. Ea este acum internată în spital, în timp ce avocatul a fost dus la Spitalul de Psihiatrie Socola pentru o evaluare, unde a fost ținut timp de două zile.

Gabriela Bordica, victima, trăiește în Franța și se afla în Iași pentru a-și vizita părinții, dar a preferat să se cazeze la hotel. Fosta relație dintre ea și Dinu Șerban s-a încheiat cu ani în urmă, dar în seara respectivă s-au întâlnit pentru a lua masa. Refuzul ei de a continua interacțiunea în camera de hotel ar fi declanșat violența.

„M-a întrebat dacă poate să intre, deoarece locuiește foarte departe. Eu, având încredere în el și simțindu-mă în siguranță, am zis că «Da». Am intrat la toaletă și după ce am ieșit, el era dezbrăcat, s-a urcat pe mine, a vrut să mă violeze, eu l-am împins cu picioarele, cu toate forțele mele, și de acolo a pornit violența, să-mi dea cu palmele și cu pumnii.

A încercat să mă omoare, pentru că mi-a băgat pumnul în gât, de asta sunt foarte rănită în gură și nu mă pot alimenta. M-a luat de păr și m-a dat cu capul de mochetă. Nu știu cum de am scăpat din mâinile lui, am ieșit țipând din hotel și m-a văzut recepționistul plină de sânge și a chemat ambulanța și poliția”, a declarat Gabriela Bordica, scrie bzi.ro.

Avocatul a mai avut și alte antecedente

Cei care au sunat la numărul de urgenţe 112 au fost angajaţii hotelului, alertaţi de ţipetele femei, scrie adevărul.ro. Avocatul Dinu Şerban a fost . El urmează să fie prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Nu este pentru prima dată când avocatul din Iași ajunge în fața polițiștilor, acesta a fost acuzat de tentativă de omor după ce a agresat un vecin din cauza unui loc de parcare, în 2019 și 2020.

Mai exact, după o ceartă cu vecinul său, Dinu Șerban l-a atacat pe acesta cu o lopată, lovindu-l în cap. Victima, care a suferit răni grave, a fost dusă la spital și a necesitat peste o săptămână de îngrijiri medicale.