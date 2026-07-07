Avocatul lui Djokovic rupe tăcerea în scandalul pariurilor pe cartonaş galben: „O înscenare! CFR Cluj şi Neluţu Varga vor să-i rupă contractul? Damjan este nevinovat!” Exclusiv

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Damjan Djokovic este anchetat de Comisia de Disciplină a FRF după ce Departamentul de Integritate a înaintat dosarul spre judecare, printr-o sesizare. FANATIK a dezvăluit , din 19 decembrie 2026.

Într-un dialog în premieră pe subiect, Sabin Gherdan, avocat fondator la Gherdan şi Asociaţii, care îl co-reprezintă pe Damjan Djokovic în dosarul pariurilor de la FRF, a oferit FANATIK un interviu cu privire la situaţia fotbalistului lui CFR Cluj.

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Sabin Gherdan, unul dintre avocaţii lui Damjan Djokovic în dosarul de la FRF, primul interviu despre scandalul pariurilor pe cartonaş galben

Reporter: Bună ziua, domnule avocat. Care este punctul de vedere al dumneavoastră cu privire la situaţia lui Damjan Djokovic?

Avocat: Concret, care situație?!

Reporter: Cazul care este la Comisia de Disciplină, plecaat de la Departamentul de Integritate..

Avocat: Din câte știu eu, chestiunile acestea sunt confidențiale.

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Reporter: Nu sunt confidențiale, în momentul în care se ajunge la Comisia de Disciplină, apare un anunţ pe site-ul FRF

Avocat: Păi am intrat și eu pe site-ul Comisiei de Disciplină și apare așa: „Sesizare”, și nu mai zice nimic despre obiectul dosarului..

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„Unde este confidenţialitatea? De unde apar informaţiile!?”

Reporter: Domnule avocat, știe toată România de acest caz..

Avocat: Da, așa este. Și eu am infirmat ceva? Spuneam doar, și ce aș sublinia eu, este faptul că, în teorie, este confidențial. Acum apar tot felul de elemente în stânga, în dreapta… În teorie, așa se spune la nivel de Federație, că este o chestiune confidențială. Din ce am văzut — mă uitam acolo pe articol — sume pariate, nicio probă concretă care să confirme… Adică sunt doar niște informații..

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Reporter: Sunt informații pe care noi le-am obținut. Noi nu am spus că Djokovic a pariat. Noi am spus că pe acel eveniment, „cartonaș galben Djokovic”, s-au pariat niște sume enorme și că s-au aprins niște beculețe la nivel de case de pariuri. Care acele case de pariuri, mai departe, au sesizat FRF-ul, iar FRF-ul a anchetat și a trimis mai departe dosarul la Comisia de Disciplină.

„Pare o înscenare! De ce a durat atât de mult analizarea dosarului lui Djokovic la Departamentul de Integritate al FRF?”

Avocat: Când? Când s-a anchetat? Sau, mă rog, când a avut loc meciul, ca să fie o chestie mai obiectivă?

Reporter: Meciul? În decembrie 2025. Ultimul meci, de altfel, din anul 2025..

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Avocat: Și oare de ce a durat atât de mult ancheta aceea?

Reporter: Întrebați-i pe cei de la FRF, dar mie nu mi se pare că a durat mult, că în alte cazuri a durat și mai mult.

„Djokovic nu are nicio legătură cu cele relatate”

Avocat: Păi, mie mi se pare că a durat foarte mult.. Ce pot eu să declar este să confirm că îl reprezentăm pe Damjan, societatea noastră de avocatură, dar nu suntem doar noi, mai este cineva, îl co-reprezentăm. Şi că nu are nicio legătură cu cele menționate în presă…

Reporter: Adică, la ce mod nu are nicio legătură? Nu are nicio implicare directă?

Avocat: Nu are nicio legătură de niciun fel cu acele evenimente. La cum arată lucrurile, pare să fie o înscenare. Și nu vreau să dau mai multe detalii pentru că, din punctul meu de vedere, astfel de litigii se soluționează nu în presă, ci la comisii, pe o cale ce se intitulează ca fiind confidențială — în cazurile care nu sunt publice și comisiile care anchetează anumite chestiuni confidențiale. Și că suma aceasta care s-a menționat, de 800.000 de euro, nu este corectă. Poate știți ceva ce n-am văzut eu.. dar din punctul meu de vedere, este falsă.

„Vom vorbi mai multe la momentul potrivit! Sunt detalii foarte, foarte interesante!”

Reporter: Și care este suma exactă?

Avocat: Din nou, nu pot să vă spun sau să vă dau elemente din dosar pentru că, în teorie, se consideră că sunt informații confidențiale. Aș vrea, chiar aș vrea să intru în mai multe detalii — și probabil că o să aveți la un moment dat toate detaliile la îndemână, pentru că sunt foarte interesante —, dar nu pot. Este o anchetă, din nou, confidențială sau așa ar trebui să fie. A apărut în presă subiectul, elemente de la dosar trunchiate.. Și am vrea, chiar am dori să menționăm mult mai multe chestiuni.

Reporter: Dar momentan nu puteți să o faceți?

Avocat: …ne limităm la afirmația că Damjan nu are absolut nicio legătură cu chestiunea aceasta și litigiul acesta pare a fi o înscenare.

Reporter: Bun, dar înscenare de cine? La ce mod?

Avocat: Acum, ce fel de înscenare… o să rămână de văzut.

Reporter: Adică, care ar fi modalitatea de înscenare, ca să înțeleg și eu?

Avocat: Nu vreau să intru în detalii pe chestiunea aceasta. Cine înțelege, înțelege, cine nu, o să înțeleagă.

Reporter: Da, dar știți cum este… Eu vă întreb pe firul logic, merg… pentru că ideea este ca acest punct de vedere al dumneavoastră să fie expus publicului, iar publicul să înțeleagă.

Avocat: Păi tocmai de aceea vorbim, ca să fie expus publicului.

Reporter: Tocmai, care ar fi înscenarea? Că dacă Damjan nu lua galben acolo, la faza aceea, nu știu, cineva pierdea banii pariați.

Avocat: Eu n-am spus așa ceva și nici nu sunt de acord cu afirmația.

Reporter: Păi nu, dar zic în ideea în care cum ar fi mers înscenarea aceasta? Că o înscenare este…

Avocat: Dumneavoastră încercați să vă faceți treaba și să aflați cât mai multe informații. Eu v-am vizat foarte clar că mă opresc acolo și nu pot — și nici nu pot, nu că nu aș vrea —, raportat la caracterul confidențial al procedurii. Aș vrea, dar nu pot. Și o să ne lămurim cu toții, curând. Și puteți să legați, că eu am pus câteva întrebări la început cu un sens anume: Când a avut loc meciul? De ce a durat atât de mult ancheta?

„De ce dosarul merge acum la Comisia de Disciplină şi nu a plecat la finalul campionatului? De ce abia după o lună?!”

Reporter: Păi nu știu, mă gândesc… dacă mă întrebați pe mine, eu vă spun ce cred eu. Nu este o informație, este ce cred eu. Eu cred că a stat acest dosar în pregătire tocmai ca să nu afecteze sub nicio formă nici clubul, nici lupta sportivă care a fost până la finalul lui mai. Mai ales că CFR-ul a obținut niște rezultate formidabile și a fost în lupta aceasta de a ajunge în play-off și a prinde cupele europene, ceea ce au și reușit. Și cred eu că ăsta a fost motivul. Adică, dacă dosarul ar fi fost gata la finalul lui aprilie, s-ar fi interpretat că este o luptă împotriva lui CFR Cluj înainte de bătăliile finale.

Avocat: Și în raționamentul acesta al dumneavoastră, ar fi trebuit ca dosarul să fie lansat la finalul sezonului. Dar între finalul de sezon și acum a mai trecut o lună.

„Neluţu Varga e liber să facă ce vrea la CFR, e clubul lui! Inclusiv să rupă contractul cu Djokovic. Noi vom dovedi că Damjan este nevinovat”

Reporter: Voiam să vă întreb de , a spus că îi reziliază contractul dacă datele se confirmă. Care este poziția dumneavoastră? El a declarat: „Dacă a greșit, îl dăm afară, reziliem imediat contractul. Ne distanțăm de așa ceva, nu stăm la discuții.”

Avocat: Domnul Varga poate să decidă cum consideră dânsul de cuviință. Nu sunt eu în măsură să-i spun ce să facă, este clubul dânsului, el știe cel mai bine cum dorește să abordeze această situație. Însă, în momentul de față, nu există nicio decizie care să îi stabilească un fapt negativ clientului nostru. Adică se aplică prezumția de nevinovăție, iar noi o să dovedim exact… o să transformăm prezumția aceasta în realitate.

Reporter: Am înțeles. Vă mai întreb câteva chestiuni punctuale, dacă puteți să răspundeți. Mai există și alte meciuri în cauză ce see analizează, în afară de cel cu Botoșani?

Sunt şi alte meciuri ale lui Djokovic analizate de Comisia de Disciplină? „Nu pot să confirm sau să infirm..”

Avocat: Din nou, nu pot să comentez elementele ce țin de dosar. Aș vrea, dar nu pot..

Reporter: Este important: nu puteți infirma, nici confirma, sau…?

Avocat: Nu pot nici infirma, nici confirma….

Reporter: Am înțeles, deci îmi lăsați de înțeles că mai sunt și altele.

Avocat: Nu, nu am spus asta.

Reporter: Nu o spuneți dumneavoastră, dar eu asta înțeleg.

Avocat: Știți cum este, până la urmă mesajul poate fi transmis, dar interpretarea depinde de interlocutor, de cealaltă persoană. Nu înseamnă că este adevărată sau nu, sau că am transmis-o eu. Eu pot doar să nu infirm și să nu confirm, și să nu dau mai multe detalii. Acum, n-o să mă supăr pe dumneavoastră dacă o interpretați într-un anumit fel, că este interpretarea dumneavoastră.

Reporter: Îl reprezentați și pe domnul Ivașcu?

Avocat: Avem contract cu Damjan Djokovic. Atât.

Reporter: Dar implicarea domnului Ivașcu o comentați în vreun fel în dosarul acesta?

Avocat: Din nou, nu pot să dau detalii din dosar…

Reporter: În regulă. Ar mai fi ceva ce ați vrea dumneavoastră să completați?

Avocat: Aș dori, dar nu pot.

Cine este Sabin Gherdan, avocatul lui Djokovic: a reprezentat-o pe Ana Maria Bărbosu în scandalul medaliei de bronz a gimnastei românce la Jocurile Olimpice de la Paris 2024

Conform este „avocat specializat în dreptul sportului și partener fondator al Gherdan & Associates, prima firmă de avocatură din România dedicată exclusiv dreptului sportiv. Cu peste un deceniu de practică axată în întregime pe acest domeniu, el reprezintă sportivi, antrenori, cluburi, agenți și federații în fața instanțelor din România, a Camerei de Soluționare a Litigiilor din cadrul FIFA, a Tribunalului Arbitral al Baschetului (BAT) de la Geneva și a Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne. Cel mai răsunător caz al său a avut loc la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, unde a condus echipa juridică ce a reprezentat Federația Română de Gimnastică și pe gimnasta Ana Maria Bărbosu în fața Diviziei Ad-Hoc a TAS. Decizia prin care medalia de bronz olimpică i-a fost acordată lui Bărbosu — după ce s-a dovedit că contestația echipei americane fusese depusă după expirarea termenului-limită — a beneficiat de o acoperire mediatică globală și rămâne una dintre cele mai importante hotărâri TAS din istoria olimpică recentă.”