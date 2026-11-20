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Virgil Boglea (35 de ani), avocatul care îl reprezintă pe Gabi Tamaș, a anunțat că va depune contestație la hotărârea magistraților. El a venit cu detalii privind incidentul petrecut în centrul Capitalei și consideră că clientul său a fost provocat.

Avocatul lui Gabi Tamaș a explicat cum a început incidentul

Deși procurorii au cerut reținerea fostului internațional pentru 30 de zile, judecătorii au decis că măsura ar fi prea aspră și au stabilit ca acesta , informație oferită în exclusivitate de FANATIK. Virgil Boglea, avocatul lui Tamaș, a explicat în detaliu cum s-a produs incidentul.

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”Gabi este bine, a ajuns acasă. L-am condus până la Sinaia și de acolo a venit fratele lui să îl ia. De mâine va avea avea acces și la telefonul personal. Am decis să îl reprezint pentru că îmi este prieten și chiar aveam un proces la Timișoara unde nu am mai putut fi prezent pentru a-l apăra pe el în acest caz. Nu a fost o bătaie în adevăratul sens al cuvântului și s-a exagerat foarte mult.

A fost un grup care i-a adresat injurii, el a răspuns și inițial s-a retras 15-20 de metri, dar au venit spre el la barieră unde el aștepta taxiul. Unul dintre ei a întins mâna în fața lui, s-a simțit amenințat și a ripostat”, a declarat Boglea, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Gabi Tamaș va contesta măsura arestului la domiciliu

Apărătorul lui Gabi Tamaș a anunțat că va face apel la hotărârea judecătorilor și se așteaptă ca această contestație să se judece săptămâna viitoare. El a vorbit și despre motivul pentru care managerul executiv al clubului ASA Târgu Mureș nu a fost reținut pentru 30 de zile. ”Vom depune contestație pentru că noi considerăm prea dură această sentință deoarece în continuare este privat de libertate. Cred că își poate exercita funcția de la club până la judecarea contestației și să lucreze de acasă.

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Pe finalul săptămânii viitoare cred că ne vom prezenta la Tribunalul București pentru judecarea contestației. Am fost și azi noapte, la ora 02:00, la el în arest, a fost greu și pentru el, nu a dormit. Gabi Tamaș nu este un pericol public. Nu era nevoie nici măcar să vină poliția să fie luat. Dacă primea citație s-ar fi prezentat singur.

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Am prezentat în instanță un caz similar cu urmări mult mai grave, spitalizare și intervenții estetice și unde nu s-a dispus arestarea pentru 30 de zile. Consider că a cântărit mult acest lucru în decizia judecătorului. Nu știm dacă va purta brățară, acum se ocupă de el cei de la Poliția Brașov care vor veni la domiciliul său”, a mai spus Virgil Boglea, pentru FANATIK.

Tamaș și avocatul său, imaginea zilei

Imediat după hotărârea judecătorilor, Gabriel Tamaș a părăsit Judecătoria Sectorului 3. El a încercat să treacă neobservat, dar a fost oprit și din partea activistului civic Marian Ceaușescu (n.r. – Marian Moroșanu).

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Tamaș a plecat apoi împreună cu avocatul său în mașina acestuia. Cei doi , iar Virgil Boglea a urcat fotografia pe rețelele de socializare însoțind-o cu melodia ”Hai acasă”, interpretată de Gil Dobrică. Postarea a fost pe placul fostului fotbalist, care a redistribuit-o pe Instagram.