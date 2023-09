Avocatul patronilor stației GPL Crevedia acuză: Ionuț Doldurea și Cosmin Stîngă ”au fost luați de pe stradă”

Avocatul patronilor stației GPL Crevedia unde au avut loc exploziile din 26 august, soldate cu 5 morți și 53 de răniți, acuză faptul că Ionuț Doldurea și Cosmin Stîngă ”au fost luați de pe stradă”.

Avocatul patronilor stației GPL Crevedia lansează acuzații după reținerile clienților săi, Ionuț Doldurea și Cosmin Stîngă

Marți, 5 septembrie, de Parchetul General. Într-o primă fază, ei au fost aduși cu mandat și audiați de procurori.

Ionuț Daniel Doldurea și Cosmin Ionuț Stîngă au fost reținuți pentru 24 de ore. Sunt suspectați de infracțiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, a anunțat Parchetul General într-un comunicat de presă transmis după audierea celor doi.

În urma acestei decizii a justiției, apărătorul celor doi acționari ai companiei Flagas, firma care deține stația din Crevedia, a reacționat dur. Avocatul Florin Cojocaru spun că Parchetul General nu l-a informat oficial de calitatea pe care clienții săi o au în dosar și că a aflat totul din presă.

”În timp ce eram la proceduri în camera de anchetă ni s-a adus la cunoștință calitatea de suspecți și reținerea în această calitate. În condițiile în care eu îi reprezint atât pe cei doi, asociația firmei, cât și societatea lor de gaz, am ajuns să cunosc din camera de anchetă, după ce s-au făcut aceste comunicări procedurale din media.

În informare era prezentată situația cu cei doi clienți ai mei, nu suspecți, cum eram eu informat, ci în calitate de inculpați și aflam eu, ca avocat ales, tot din comunicatul integral al Parchetului General, preluat de presă, că cel de-al 3-lea client al meu, societatea în cauză, a fost și ea pusă sub urmărire penală, adică se efectuează în continuare urmărirea penală împotriva societății. Și uite cum am ajuns eu să aflu avocat ales din comunicate de presă, transmis către media”, a declarat avocatul patronilor firmei GPL, marți seara.

Avocatul patronilor stației GPL: ”Au fost luați de pe stradă”

Avocatul Cojocaru mai acuză Parchetul că, prin evenimentele de marți seara, ”s-a dorit acest scenariu extraordinar care a fost pus în operă”, respectiv ca justiția să se facă ”la televizor”.

”Și s-a dorit acest scenariu extraordinar care a fost pus în operă. Bineînțeles ca în loc să venim la un simplu telefon, pentru că am fost disponibil absolut tot timpul, în loc să venim la un simplu telefon, a trebuit, bineînțeles, să aflați dvs. mai întâi, probabil pe surse, noi, cei din urmă, după ce am fost luați din stradă, adică la ieșirea din clădirea în care am avut biroul”, a mai spus avocatul.

Între timp, miercuri dimineața, , au fost aduși din nou la audieri. La fel ca marți, ei nu au făcut nicio declarație în fața jurnaliștilor.